«Хотят сразу затащить в постель»: профессиональная моржиха ищет свою любовь — она мечтает вместе заниматься спортом

— Я не могу сказать, что мне нравится какой-то конкретный тип мужчин. Выбирать мужчину по внешности я тоже не буду. Мне бы хотелось, чтобы он занимался спортом, был увлечен жизнью — это важно, чтобы был умный. С одной стороны, хотелось бы, чтобы он был сильнее меня, но с другой, я думаю, что не смогу ужиться с мужчиной, который стал бы меня ограничивать, закрывать, не давать развиваться. В идеале мне бы хотелось, чтобы мы с ним шли шаг в шаг, вместе, чтобы у нас были похожие увлечения. То, что меня отталкивает в мужчинах, легко перечислить — агрессивные, с вредными привычками, жадные, скупые, злобные, не следят за собой. Думаю, такие никому бы не понравились.