«Хотят сразу затащить в постель»: профессиональная моржиха ищет свою любовь — она мечтает вместе заниматься спортом

Евгения Коледа любит спорт и хочет, чтобы ее мужчина тоже увлекался каким-нибудь спортивным направлением. Она мечтает вместе бегать по утрам и тренироваться. У Евгении необычное хобби — плавание в холодной воде, но это не значит, что ее мужчина должен заниматься тем же самым. Сибирячке 31 год, она в разводе, воспитывает 12-летнего сына. Почему-то ей не везет в любви — не встретился тот, с кем она смогла бы почувствовать себя счастливой. Корреспонденту НГС Евгения рассказала, каким видит своего будущего мужчину.
О мужчинах
СЮЖЕТ
— Я не могу сказать, что мне нравится какой-то конкретный тип мужчин. Выбирать мужчину по внешности я тоже не буду. Мне бы хотелось, чтобы он занимался спортом, был увлечен жизнью — это важно, чтобы был умный. С одной стороны, хотелось бы, чтобы он был сильнее меня, но с другой, я думаю, что не смогу ужиться с мужчиной, который стал бы меня ограничивать, закрывать, не давать развиваться. В идеале мне бы хотелось, чтобы мы с ним шли шаг в шаг, вместе, чтобы у нас были похожие увлечения. То, что меня отталкивает в мужчинах, легко перечислить — агрессивные, с вредными привычками, жадные, скупые, злобные, не следят за собой. Думаю, такие никому бы не понравились.
Ухаживания
— Для меня дико то, что мужчины сегодня перестали ухаживать за женщинами, хотят сразу же затащить в постель. Такой подход мне категорически не нравится. Для меня важны ухаживания, цветы, романтика, чувства. Для того чтобы каждое свидание было как первое, усилия должны прилагать оба: мужчина не должен забывать о том, что женщине необходимо уделять внимание, а женщина, в свою очередь, должна сама создавать такую атмосферу, чтобы ее мужчина сам хотел дарить ей цветы. Ни в коем случае не нужно специально подталкивать его к этому, и тогда он захочет всего сам.
Любовь после 30 и дети
— У меня ни разу не было ситуации, в которой мужчина сбегал бы от меня, узнав о том, что у меня есть ребенок. Здесь другое — я еще не нашла того мужчину, который бы мне подходил. Мое мнение — дело в возрасте, все-таки 31 год дает о себе знать. В молодости мы влюблялись, не думали о действиях, поступках другого человека, любили вопреки. А сейчас, имея опыт за плечами, замечаем те моменты, на которые раньше не обращали внимания. В этом причина того, почему распались мои последние отношения, — я не была уверена в том, что он тот мужчина, с которым я бы хотела быть в дальнейшем.
Знакомства
— Я предпочитаю знакомиться на соревнованиях, или на пробежке, или в тренажерном зале. Все-таки мне хочется встретить мужчину с похожими увлечениями, чтобы заниматься спортом вместе — бегать или плавать. Это же так здорово — что-то делать вместе.
Стабильность
— Я считаю, что к 30 годам мужчина уже должен состояться и иметь твердую почву под ногами. Свое жилье, средство передвижения, заработок — это стабильная нормальная жизнь взрослого человека. Конечно, я допускаю то, что если человек ничего не имеет, но хороший, между вами есть чувства, то можно стремиться к лучшей жизни вместе. Вполне возможно, что рядом с ним был не тот человек, и мужчине просто не хватало мотивации, сил, энергии.
Семья и брак
— Штамп в паспорте — это цифра, которая означает день рождения семьи. Для меня эта цифра имеет значение. Я бы хотела еще раз выйти замуж и родить детей.
Зимнее плавание
— Я всегда увлекалась закаливанием, с раннего детства к этому меня приучал дедушка, я бегала босиком, обливалась водой. Мне нравится купаться в купелях, но почему-то на Крещение я ни разу не ныряла в прорубь. Однажды меня пригласили на соревнование по зимнему плаванию, и я увлеклась. Этим спортом я занимаюсь уже третий год, в этом году принимала участие в соревновании, плавала по Енисею в эстафете, в общей сложности мы плыли 32 км, каждый участник проплыл примерно 5500 км. Температура воды была около 10 градусов. Были и другие заплывы — пять участников плыли по километру. Я приехала с медалями — 1-е и 2-е место. Сейчас мы готовимся к зимним соревнованиям, вообще они проходят каждый месяц. Этот вид спорта вызывает у меня массу положительных эмоций, завязываются новые знакомства. Когда я рассказываю о том, что занимаюсь моржеванием, ответная реакция обычно — удивление, мужчины сразу начинают переживать: а вдруг я замерзну или заболею. Это мило и приятно.
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