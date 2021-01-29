«Стал выглядеть моложе»: сибиряк начал лысеть и сделал пересадку волос — подробности необычного опыта (до и после)

Проблема выпадения волос

— Меня особо не беспокоила тема выпадения волос — да, выпадают, но не критично. Этого не замечаешь каждый день, поэтому мне казалось, что так было всегда, пока друг не обратил мое внимание на то, что проблема всё же прогрессирует — мы отследили разницу по фото в соцсетях, и я увидел, что волос у лба и в височной части головы стало значительно меньше.

Цели сделать операцию по пересадке волос у меня не было, просто подвернулся случай. По работе я поехал в Белград и, пока находился там, написал пост в Facebook о том, что имеется такая проблема, откликнулись друзья и посоветовали мне две клиники. Я подумал, почему бы не сходить, и записался на консультацию. Бриться наголо я не хотел, честно, даже не думал об этом, особенно в ключе решения проблемы облысения.

В обеих клиниках мне проговорили возможности, специальным карандашом прорисовали линию роста волос до нужного уровня, сделали фотографии. Сравнив две консультации, я сделал выбор в пользу той клиники, где владелица — врач и сама делает операции, а не ее ассистенты. Моего доктора зовут Мария Балкович — она очень ответственная женщина, работает в сфере около 15 лет, постоянно летает на различные симпозиумы по медицине, в вопросах работы она перфекционист — всё это вызвало у меня доверие.