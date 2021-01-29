«Стал выглядеть моложе»: сибиряк начал лысеть и сделал пересадку волос — подробности необычного опыта (до и после)

Житель Новосибирска рассказал о своем опыте пересадки волос
С проблемой выпадения волос Булат Барантаев столкнулся после 30 лет, но не придал ей особого значения. Сейчас мужчине 37 лет, и волосы на его висках заметно поредели. Если бы не случайно подвернувшаяся клиника, в которой делают операцию по пересадке волос, Булат оставил бы свои выпадающие волосы в покое, но раз шанс предоставился — почему бы и нет. Корреспондент НГС Алёна Золотухина поговорила с Булатом и попросила его рассказать, как проходит процедура пересадки волос, сколько это стоит и как долго будет держаться результат.
Проблема выпадения волос
— Меня особо не беспокоила тема выпадения волос — да, выпадают, но не критично. Этого не замечаешь каждый день, поэтому мне казалось, что так было всегда, пока друг не обратил мое внимание на то, что проблема всё же прогрессирует — мы отследили разницу по фото в соцсетях, и я увидел, что волос у лба и в височной части головы стало значительно меньше.
Цели сделать операцию по пересадке волос у меня не было, просто подвернулся случай. По работе я поехал в Белград и, пока находился там, написал пост в Facebook о том, что имеется такая проблема, откликнулись друзья и посоветовали мне две клиники. Я подумал, почему бы не сходить, и записался на консультацию. Бриться наголо я не хотел, честно, даже не думал об этом, особенно в ключе решения проблемы облысения.
В обеих клиниках мне проговорили возможности, специальным карандашом прорисовали линию роста волос до нужного уровня, сделали фотографии. Сравнив две консультации, я сделал выбор в пользу той клиники, где владелица — врач и сама делает операции, а не ее ассистенты. Моего доктора зовут Мария Балкович — она очень ответственная женщина, работает в сфере около 15 лет, постоянно летает на различные симпозиумы по медицине, в вопросах работы она перфекционист — всё это вызвало у меня доверие.
Стоимость
— Операции по пересадке волос очень распространены в Турции, если обратить внимание, то в аэропорту где-нибудь в Анталье или Стамбуле можно увидеть мужчин со свежепересаженными волосами, с забинтованной головой. В Турции клиники разного уровня — мирового, с высокими ценами, как в Европе, и клиники средней руки, с более низкой стоимостью процедуры — в таких операции обычно проводят ассистенты, а доктор ходит из операционной в операционную и контролирует процесс.
Цены на процедуру формируются по количеству графтов, которые нужно пересадить. (графт — элемент волосяной ткани головы с находящимися в нем фолликулами волос. Один трансплантационный графт включает от 1 до 4 фолликулов. — Прим. ред.). В Турции в среднестатистической клинике 1 графт стоит 1 доллар, в Белграде 1 графт — 1 евро, в западной Европе стоимость гораздо выше. При начальной стадии, как у меня, область пересадки составляет 1500–2500 графтов, моя операция обошлась мне в сумму 2000 евро. При более масштабном облысении пересаживают 6–7 тысяч графтов.
Как проходит операция
— Мне делали операцию в два этапа, под местным наркозом. Анестезионные инъекции — самое неприятное, что было, сама операция проходит безболезненно. Уколов с анестезией было много, они ставятся локально и покрывают большую площадь. На первом этапе область затылка замораживается, затем специальным аппаратом вырезают графты — возможно, они какое-то время где-то хранятся, возможно, с ними что-то делают ассистенты, я не знаю точно. Потом перерыв на обед, отдых, мне дали противоотечные и противовоспалительные препараты, чтобы избежать развития негативных сценариев.
Вторая процедура — работа с фронтальной частью головы, на которой делаются специальные отверстия на коже головы, в эти лунки потом пересаживают графты. Всё это напоминает садоводство, особенно то, что потом эту область нужно опрыскивать. Во время операции я понял, насколько это тяжелая и кропотливая работа — врач работает вручную с каждым графтом — потраченная сумма полностью себя оправдывает. По времени первый этап длился около двух часов, на второй ушло примерно три часа.
Результат
— Как мне объяснили, у мужчин существует два типа выпадения волос. Маскулинный (мой случай), когда волосы постепенно выпадают в височной части головы под воздействием гормона тестостерона, и феминный — когда облысение происходит на макушке, получается такой островок.
В чем суть пересадки — фронтальная часть до макушки подвержена воздействию тестостерона, а вся задняя — затылочная часть — нет, поэтому пересаженные с затылка волосы больше не подвержены воздействию гормона. Соответственно, результат постоянный. Как долго держится эффект при феминном выпадении волос — я не знаю.
Сейчас мои волосы еще не отросли как положено, но визуально уже видно линию роста волос. Как мне кажется, такие вещи считываются, с правильной линией роста волос мы воспринимаем человека более молодым — мне не раз сказали, что я стал выглядеть моложе, а коллега по работе, который не знал, что я делал операцию, сказал, что во мне что-то изменилось и я стал выглядеть лучше.
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