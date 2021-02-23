«Не доводить до сладенького мальчика»: должны ли настоящие мужчины ухаживать за собой — мы спросили у них самих

Индустрия красоты сегодня не дремлет, барбершопов развелось уже даже больше, чем салонов красоты для женщин. Услуга мужского маникюра набирает популярность, а некоторые мужчины даже начали наращивать себе ресницы. Модные стилисты составляют базовые капсулы для мужского гардероба, а косметологи приглашают сильный пол на подтяжку лица и прочие процедуры. Уход за собой, безусловно, важен, но где его предел — непонятно. Должен ли настоящий мужик ухаживать за собой и как именно следует это делать — мы решили спросить об этом самих мужчин. Вот что они сказали.
Ян Писака, 26 лет, звукорежиссер
— Самое главное, на мой взгляд, это чтобы от человека не пахло потом — прием душа и использование эффективного дезодоранта. Про внешний вид ничего говорить не буду, поскольку это индивидуальное дело каждого, у всех свои взгляды и свои вкусы. Моментами я обращаю внимание на то, что на мне надето, мне нравится мой гардероб и меня устраивает то, как я выгляжу. В наше время гендерные занятия нивелируются, и мы можем видеть, как мужчины носят длинные волосы и делают маникюр, а девушки бреют голову налысо и одеваются в мужских магазинах, в этом нет ничего такого. Очень странно, что люди до сих пор обращают внимание на такие вещи. Я считаю, что вне зависимости от пола человек должен ухаживать за собой в меру своих взглядов и возможностей.
Николай Соколов, 29 лет, тренер по ММА
— Нужно быть постриженным, ухаживать за бородой, если она есть (не умеешь сам — обратись к специалисту). Если нет средств и ты не хочешь учиться — сбрей. Вещи должны быть чистыми, поглаженными. Запах от мужчины должен быть приятный, парфюм приветствую, запах пота — нет. Если есть прыщи на лице — продается много разных средств, работай над этим, не получается — обратись к специалисту. Уход за собой важен и нужен, мы же в 21 веке живем, разве что не борщить — например, брить волосы на груди. Важно то, во что ты одет, ведь хочется выглядеть хорошо. Я уделяю этому мало времени и плохо сочетаю одежду между собой, но не считаю правильно подобранный гардероб только женской темой.
Игорь Вечерский, 38 лет, художник
— Во многих культурах уделялось внимание внешнему виду не только женщинами, но и мужчинами. Например, викинги, державшие в страхе всю Европу, весьма щепетильно относились к тому, как они выглядят — заплетали косы как на голове, так и на бороде, облачались в шкуры, украшали доспехи и оружие. Не следили за собой лишь рабы, их брили наголо. Раб не должен любить себя, он должен любить лишь хозяина.
Безусловно, существуют гендерные различия между мужчиной и женщиной. Мужчина, на мой взгляд, должен оставаться самим собой и не утрачивать характерные для своего пола отличительные черты. Не становиться женственным, а сохранив мужественность, сделать ее эстетичной. Обратимся к природе, взглянем на царя зверей — льва. Ведь он красивее львицы, имеет украшение в виде гривы. При том это один из самых сильных и опасных хищников на нашей планете, и вряд ли кто-то упрекнет льва в недостатке мужественности.
Станислав Шевцов, 30 лет, предприниматель
— Мужчине нужно выполнять хотя бы элементарные вещи — мыться, бриться, духариться. Конечно, это не должно быть до «белочки» — ходить на маникюры и педикюры — не доводить до маразма. Нужно быть мужчиной и ухаживать за собой как мужчина, а не доводить себя до сладенького мальчика.
У меня много встреч деловых и с клиентами, поэтому мне важно то, что на мне надето — в России всегда встречают по одежке. Я стараюсь сочетать одежду — не профессионально, конечно, как умею. С возрастом стиль одежды меняется: в 30 лет кеды и шузы уже не ношу — это уже несерьезно, всему свое время. Одеваться нужно хорошо и стильно, люди всегда это подмечают, и ухаживать за собой нужно, но всему есть предел, не следует заморачиваться до глубины души.
Антон Матюк, 31 год, фитнес-тренер
— Раз в месяц стрижка, подровнять бороду. Не вижу ничего плохого в использовании крема после бритья и в увлажняющем креме на ночь — мы довольно быстро стареем, нужно поддерживать кожу в тонусе. Раз в полгода я могу сходить на педикюр и маникюр — когда вижу, что уже необходима рука специалиста.
Я не люблю излишнюю волосатость, поэтому хожу на воск — удалять волосы на груди и подмышки. Для кого-то это неприемлемо, а мне нравится. Иногда хожу в солярий. Я слежу за своим телом, занимаюсь спортом, сбалансированно питаюсь — это всё отражается на внешнем виде. Уделяю особое внимание одежде, у меня большой гардероб от спортивного стиля до классического.
Считаю, что нужно поддерживать свой стиль и индивидуальность, чтобы была изюминка, а не просто надеть джинсы и год ходить в одних и тех же. Иногда я советуюсь со своей девушкой по поводу того, что мне надеть, иногда смотрю, как одеты другие и выделяю что-то для себя.
Кирилл Астахов, 32 года, представитель алкогольной компании
— Я считаю, что современный мужчина должен следить и ухаживать за собой, держать свое тело в тонусе, заниматься спортом. Спорт и физические нагрузки просто необходимы для мужчины. Важно оставаться в балансе со своим телом, духом и мыслями. Недавно я увидел, как известный блогер сделал маникюр и написал на ногтях что-то — такое для меня лично недопустимо. По стилю стараюсь подбирать всю одежду. Естественно, не сочетаю классику и спорт. В цветовой гамме стараюсь сочетать сдержанность, без пестроты цветов.
Сергей Егоров, 40 лет, директор юридической компании
— Мужчина должен ухаживать за собой, но без фанатизма, хотя это уже личное дело каждого. Как минимум он должен быть опрятен, подстрижен, если есть борода или усы, то они должны быть оформлены. Мужчина должен быть хорошо одет, не обязательно дорого, но со вкусом и опрятно.
Лично я не готов себе делать маникюр, педикюр или укладку волос. И такое видел, для меня это перебор. Я бы еще отметил физическую форму. Как правило, если мужчина ходит в зал, это видно по его внешности, осанке, он подтянут, выглядит сильным, солидным и уверенным. Фраза «встречают по одежке» — это правда. Впечатление о человеке складывается в первые минуты общения.
Стиль мужчины должен быть неразрывно связан с его деятельностью, работой. Наличие стиля не обязательно, но желательно. Причем это ведь не значит, что ты всегда и везде будешь в деловом костюме: где-то — да, а где-то и в чем-то модном и современном, где-то в спортивном.
Каждый сам выбирает, как ему выглядеть и одеваться, и я всегда уважаю выбор человека. Кто-то выглядит классно, кто-то смешно. В первом случае я похвалю человека, во втором — улыбнусь, и всё. Такие люди тоже нужны для разнообразия нашей жизни.
Сам я одеваюсь просто. Главное, чтобы мне было удобно и комфортно и я выглядел аккуратным. Галстуки не люблю, надеваю крайне редко. Определенного стиля нужно придерживаться, хотя бы чтобы выглядеть достойно, а не смехотворно.
Андрей Пименов, 32 года, менеджер в сотовой компании
— Мы, мужчины, вообще уроды уродами, и если не будем следить за собой, бедные девушки будут встречаться с монстрами. Во-первых, надо мыться хотя бы раз в неделю, хотя бы. Желательно ходить в барбершоп раз в месяц, но если для вас там дорого или неуютно, то всегда можно попросить маму — благо вы живете вместе.
Итак, мы чистые, стриженые и выбритые. К сожалению, волосы растут у мужчин из всех щелей, поэтому можно вырвать их еще из носа. Процедура крайне болезненная, но бодрящая. Желательно, чтобы вас держали двое мужчин, а третий дергал. Волосы на плечах — почему-то они решили, что к 30 годам надо там начать расти — аккуратно, по одному необходимо выдирать.
Остается маникюр. Ногти растут беспрерывно и быстро, и это вообще непонятно почему, ведь мы их ничем не смазываем для роста, но природа всё же думает, что мы монстры и добываем пищу руками. Поэтому раз в 3 дня необходимо стричь ногти, пилочкой их подравнивать (при условии, что у вас есть пилочка) — всегда можно взять у мамы, ведь она в соседней комнате. С ногтями на ногах попроще, благо они большую часть времени в носках и мы нечасто их демонстрируем.
Важно, чтобы одежда была теплой, потому что если одеваться не по погоде, то нам понадобится еще время, чтобы отстоять очередь в поликлинике, в аптеке, а времени на это нет. Я очень хорошо сочетаю черные цвета и также мастер по сочетанию темных джинсов с темными футболками, тут даже женщины могут ко мне обращаться за советом.
Считаю, что каждый вправе ухаживать за собой как угодно и выглядеть так, как он хочет, и не стоит заморачиваться о том, что скажут другие. Но ухаживать за собой надо, ведь мы и так не сильно симпатичные.
Что еще почитать:
«Стал выглядеть моложе»: сибиряк начал лысеть и сделал пересадку волос — подробности необычного опыта (до и после).
«За одно шоу — 1000 евро»: студент участвует в показах высокой моды в Париже, но одногруппники над ним смеются.
Не скажут в лицо: 10 неожиданных вещей, которые дико бесят мужчин (оказывается, они ненавидят... сандалии).