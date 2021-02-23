«Не доводить до сладенького мальчика»: должны ли настоящие мужчины ухаживать за собой — мы спросили у них самих

— Мы, мужчины, вообще уроды уродами, и если не будем следить за собой, бедные девушки будут встречаться с монстрами. Во-первых, надо мыться хотя бы раз в неделю, хотя бы. Желательно ходить в барбершоп раз в месяц, но если для вас там дорого или неуютно, то всегда можно попросить маму — благо вы живете вместе.

Итак, мы чистые, стриженые и выбритые. К сожалению, волосы растут у мужчин из всех щелей, поэтому можно вырвать их еще из носа. Процедура крайне болезненная, но бодрящая. Желательно, чтобы вас держали двое мужчин, а третий дергал. Волосы на плечах — почему-то они решили, что к 30 годам надо там начать расти — аккуратно, по одному необходимо выдирать.

Остается маникюр. Ногти растут беспрерывно и быстро, и это вообще непонятно почему, ведь мы их ничем не смазываем для роста, но природа всё же думает, что мы монстры и добываем пищу руками. Поэтому раз в 3 дня необходимо стричь ногти, пилочкой их подравнивать (при условии, что у вас есть пилочка) — всегда можно взять у мамы, ведь она в соседней комнате. С ногтями на ногах попроще, благо они большую часть времени в носках и мы нечасто их демонстрируем.

Важно, чтобы одежда была теплой, потому что если одеваться не по погоде, то нам понадобится еще время, чтобы отстоять очередь в поликлинике, в аптеке, а времени на это нет. Я очень хорошо сочетаю черные цвета и также мастер по сочетанию темных джинсов с темными футболками, тут даже женщины могут ко мне обращаться за советом.

Считаю, что каждый вправе ухаживать за собой как угодно и выглядеть так, как он хочет, и не стоит заморачиваться о том, что скажут другие. Но ухаживать за собой надо, ведь мы и так не сильно симпатичные.

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