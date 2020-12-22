«За одно шоу — 1 000 евро»: студент из Новосибирска участвует в показах высокой моды в Париже, но одногруппники над ним смеются

— Как вы попали в модельную сферу?

— В модельную индустрию я попал через соцсети, агентство обратило внимание на мой профиль, но на тот момент мне это было неинтересно, я был в Таиланде на соревнованиях по танцам. Уже потом, когда я бросил танцы, вспомнил о той девушке, которая обращалась ко мне от агентства, написал ей, и мы начали работать.

— Какими танцами вы занимались? Танцевальный опыт помогает вам в модельной карьере?

— Я занимался спортивно-бальными танцами 11 лет, есть разряд «Кандидат в мастера спорта». Да, танцевальный опыт помогает, на съемках фотографы хвалят за пластичность. Танцевальное прошлое воспитало во мне самостоятельность и пунктуальность, без чего в модельном бизнесе никуда.

