«За одно шоу — 1 000 евро»: студент из Новосибирска участвует в показах высокой моды в Париже, но одногруппники над ним смеются

Студент из Новосибирска работает моделью в Европе и Азии
В конце декабря Дмитрий Кайдан улетает в Южную Корею работать по контракту и очень радуется тому, что период застоя в его модельной карьере наконец завершился. К своим годам он имеет за плечами крупные модельные контракты по Европе и Азии и активно снимается для рекламы, несмотря на усмешки одногруппников. Застряв в Новосибирске, парень работал официантом, но не переставал сниматься — в нашем городе тоже имеются бренды, правда, заработок на порядок меньше, чем за рубежом. Наш корреспондент Алёна Золотухина поговорила с Дмитрием и расспросила его о карьере модели, о заработке, блогерстве и личной жизни.
— Как вы попали в модельную сферу?
— В модельную индустрию я попал через соцсети, агентство обратило внимание на мой профиль, но на тот момент мне это было неинтересно, я был в Таиланде на соревнованиях по танцам. Уже потом, когда я бросил танцы, вспомнил о той девушке, которая обращалась ко мне от агентства, написал ей, и мы начали работать.
— Какими танцами вы занимались? Танцевальный опыт помогает вам в модельной карьере?
— Я занимался спортивно-бальными танцами 11 лет, есть разряд «Кандидат в мастера спорта». Да, танцевальный опыт помогает, на съемках фотографы хвалят за пластичность. Танцевальное прошлое воспитало во мне самостоятельность и пунктуальность, без чего в модельном бизнесе никуда.
— На первых порах было стеснение во время съемок?
— Да, мне казалось, что это всё не мое, я не особо понимал, что я делаю и для чего мне это нужно. Думаю, такие мысли нормальны для любой сферы деятельности. Со временем стеснение ушло, сейчас всё в порядке.
— Вы работаете только моделью или еще есть другая работа?
— Помимо моделинга, я работаю официантом. Сказались пандемия, сложности с перелетами. Сейчас уже проще, в конце декабря я улетаю на работу по контракту в Южную Корею, и этот этап моей жизни наконец-то заканчивается.
— Моделинг — это доходный бизнес? Сколько стоит одна съемка?
— На моделинге можно заработать хорошие деньги, но точную сумму не назовет ни одна модель. За один контракт я могу заработать 2 000 долларов или вообще ничего, за одно шоу — 1 000 евро, а могу 100 евро. На съемки в России абсолютно разные цены, например, в Москве за одну съемку можно заработать до 50 000 рублей, а в Новосибирске за многочасовую съемку я получу 5 000 — 6 000 рублей, совсем небольшие деньги, в нашем городе индустрия не раскручена. Было время, когда я работал бесплатно, для раскрутки.
— Приходилось ли вам слышать усмешки касаемо вашей деятельности?
— Они были, есть и, наверное, будут всегда. Я слышу их и по сей день, но уже не обращаю внимания, привык. У каждого человека свое мнение, я никому ничего не навязываю. Меня не сильно хейтят. Бывало, в Instagram мне писали неприятные комментарии, я удалял их, а сейчас мне без разницы — пусть пишут. Когда я учился в другом университете, пара недалеких людей позволяли отпускать в мою сторону неприятные комментарии, но где сейчас нахожусь я, а где — они? Пусть это будет им уроком.
— Мужчинам сложнее добиваться успеха в модельном бизнесе, чем девушкам?
— Я точно не могу сказать, сколько ни работал, у всех одинаковые условия. У девушек выше конкуренция, потому что их в принципе больше. Мальчиками занимается меньше агентств — сложность только в этом, непросто найти хорошее агентство. Хотя сейчас индустрия развивается, открываются агентства, которые занимаются только мальчиками.
— У вас были периоды эмоционального выгорания от работы?
— Моделинг — бизнес, в котором тебе нужно долго ждать, ты никогда не знаешь четкого ответа от клиента — это нормально и характерно для сферы. На этой почве у меня случались срывы. Однажды я работал с одним агентством в Москве, около года, которое занималось только тем, что активно вешало лапшу на уши — на фоне этого у меня ничего не получалось, я выгорел и думал, что, наверное, это всё, я больше не хочу этим заниматься, больше это не мое. Я написал своему директору и ушел, но меня нашло другое агентство — подруга показала им мое портфолио, вытянула меня из эмоционально подавленного состояния, и я продолжил работу.
— С какими брендами вы работали? Какой контракт запомнился больше всего?
— Брендов много и европейских, и азиатских — Balmain, Palm Angels, Undercover, Fumito Ganryu, Lazoschmidl, Urban Revivo, Cabbeen. Меня очень впечатлило шоу в Париже, коллекция осень-весна — 2020, это была моя первая рабочая съемка, и там у меня было больше работы, чем в Милане. На самом деле у меня не так много рекламных кампаний с хорошими крупными брендами. Мне понравилось работать с Lukse в Новосибирске, осенне-зимняя коллекция, хотя это даже не реклама бренда, а реклама магазина. На данный момент из-за пандемии я работаю только по Новосибирску, но скоро улечу. Формат нашего города — съемки с теми брендами, которые здесь есть. Мне больше нравится работать на шоу — там преобладает нереальная атмосфера, ее нужно видеть глазами, то, что там происходит, я даже не могу описать.
— Вы активно ведете соцсети — TikTok и Instagram. Они вам нужны для работы или для развлечения?
— TikTok я завел во время первого карантина, в марте. Мой профиль там не для развлечения, а для помощи тем людям, которые интересуются модельной сферой и сами хотели бы стать моделью, он для людей, которым хочется узнать о закулисной жизни, что происходит на кастингах — я показываю много бэкстейджев, даю советы, помогаю определиться с агентством. Есть и развлекательные видео для поднятия активности, с небольшой смысловой нагрузкой. Мне нравится TikTok в плане проявления творчества, он интереснее, чем Instagram — он скорее как второе портфолио — у всех агентств и кастинг-директоров есть профили в Instagram, они смотрят, как человек живет, чем занимается в повседневной жизни.
— У вас есть поклонницы?
— Подписчицы, я же не суперзвезда, чтобы у меня были поклонницы. В основном у меня просят совет, спрашивают, в какое модельное агентство обратиться.
— У вас яркая внешность, случалось, что вас сравнивали со знаменитостями?
— Пока я не обстриг кудри (того требует контракт), мне писали, что я похож на Хорхе Лопеса из сериала «Элита».
— Уход за собой в модельной карьере у парней такой же непростой, как и у девушек?
— У всех по-разному, кому-то повезло от природы и ничего специально делать не нужно, как девушкам, так и парням. О себе я могу сказать, что я не могу не ухаживать за кожей лица, нужно постоянно бриться — с усами и бородой не пойдешь на съемку. Регулярно пользуюсь кремами и мазями от раздражения и мелких высыпаний. От природы у меня худощавое телосложение, нужно набрать вес. Еще я слежу за питанием, не строго, но фастфуд не ем, разве что когда очень хочется, но это случается очень редко.
— Хватает времени на личную жизнь?
— В нашей сфере сложно заводить отношения, исключение составляют те пары, которым посчастливилось работать по одному контракту — они вместе летают и вместе работают. Такое обычно происходит за рубежом, не в России. У моделей нет свободного времени на общение, встречи, свидания, поэтому у меня нет личной жизни.
— Какие у вас планы на будущее, касаемо вашей сферы?
— Грандиозных планов я не строю, не могу сказать, сколько еще проработаю моделью, конкуренция растет с каждым днем. Возможно, поработаю до 25 лет, пока не надоест. Я не думаю, что у меня получится стать знаменитым — это сложно. В 90-е могло бы получиться, если ты знаком с крутым дизайнером. В наши дни у меня много знакомств с крутыми дизайнерами, но я не знаменит.
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