«Если выживу, буду кайфовать»: сибирячка пережила рак желудка, развод и стала моделью в 47 лет

Глядя на Евгению Титкову, кажется, что жизнь этой женщины — сплошная сказка. Стройная брюнетка позирует с чашечкой кофе в лучших мировых столицах и участвует в модных дефиле. Но это не совсем так. 6 лет назад у Евгении нашли рак желудка, после этого ее личная жизнь пошла прахом, а небольшой бизнес пришлось закрыть. Сейчас сибирячка живет на пенсию по инвалидности и алименты, но считает, что скромный бюджет и болезнь не помеха тому, чтобы путешествовать и просто радоваться жизни. Специально для НГС она рассказала свою историю.
До болезни
15 лет я работала в сфере маркетинга и рекламы. При этом часто путешествовала и организовывала туры. Когда мы с семьей переехали в Новосибирск, я окончательно сменила сферу деятельности на свою любимую — туристическую. В 2012 году я открыла свою турфирму. Меня до такой степени это увлекло, что я была занята 24 на 7, разрываясь между личной жизнью, работой и детьми-подростками. Вести бизнес было достаточно нервно при большой конкуренции на этом рынке, за каждой заявкой реально нужно было гоняться.
На тот момент мы с мужем отмечали годовщину — 18 лет в браке. У нас двое детей, двойняшки. У меня не было даже подозрений, что семейная жизнь может рухнуть. Но в какой-то момент я поняла, что энергия мужа далеко не дома и что-то поменялось. Вести бизнес и быть молодцом на семейном фронте для меня было достаточно стрессово, и тогда начались приступы, связанные с желудком. Я остро реагировала на многие ситуации, до сих пор трудно переживаю момент расставания, потому что до конца не понимаю, что произошло. Но это уже не так важно.
Когда я узнала о болезни, я не почувствовала поддержки от того человека, от которого мне ее хотелось получить больше всего. Он сказал: «Ты справишься». И всё. Я долго не говорила своим детям и маме о диагнозе. Мой отец умер от рака желудка, и мама постоянно напоминала, чтобы я держала свое здоровье на контроле.
Страшный диагноз и операция
После очередного приступа я попала в больницу, там у меня взяли биопсию, но я не забирала результат анализа 2 месяца. Мне было некогда, я была вся в клиентах и туристах. Но потом у меня опять случился приступ, и я приехала в эту же больницу. Когда увидела непонятную надпись на справке, загуглила, и по спине побежал холод. За неделю я потеряла 12 килограммов и стала превращаться в ходячий скелет.
Тогда мне очень хотелось, чтобы меня кто-то взял за шкирку и повел к каким-то врачам, о чем-то договорился, у меня не было абсолютно никаких физических сил этим заниматься, я просто таяла на глазах. В итоге я попала на операцию.
После операции у меня практически нет желудка. Он, конечно, растянулся. Но, можно сказать, его нет. Момент переваривания и усвоения веществ затруднен. Еще на этой же операции у меня убрали желчный пузырь. Вся нагрузка приходится на те органы, что остались, у меня практически отсутствует выработка иммунитета, потому что в кишечнике ужас, и это происходит до сих пор.
Сейчас я нахожусь на реабилитации. Мне поставили 3-ю, почти 4-ю стадию рака. После операции была химиотерапия, у нее были жесткие последствия. Потеря волос — это был женский шок. Но, как оказалось, это самое легкое из последствий. После этого прошло 6 лет. Раз в год я прохожу обследование всех систем организма. Мы не говорим: «Я победила рак, я крутая» — нет. Говорим: «У нас всё хорошо» или «Всё идет по плану». Обследования требуют много сил и средств, не всех специалистов можно посетить бесплатно.
Развод
В Новосибирске у меня нет родственников, которые могли бы помогать и ухаживать. Муж, что нужно, делал, но инициативы не проявлял. Он просто выполнял свой долг, но я не чувствовала тепла.
Дети у нас взрослые — им по 19 лет, они учатся. Мы с ними живем вместе. С мужем после того, как я пошла на поправку, какое-то время мы еще жили, а потом приняли решение о разводе. Мы живем в разных местах, он помогает, мне кажется, что сейчас наши отношения стали теплее.
В тот день, когда он собирал вещи, у меня были запланированы полеты на парапланах. Если честно, хотелось приехать, упасть звездой и страдать. Но я открываю свой ежедневник, у меня там мероприятия, дела и презентации — мне некогда страдать.
Моделинг, путешествия и кофе
После болезни я перестала дергать себя достигаторством. Это был один из ярких моментов, который я вычеркнула из своей жизни. Ушли мои амбиции, бег за достижениями и событиями.
Раньше часть моей энергии тратилась на сохранение домашнего очага, теперь я стала смелее планировать поездки. Они часть моей работы. Единственное, что меня сейчас останавливает, — это небольшой бюджет. Но я в него вписываюсь. У меня нет машины, квартиры, ремонта, других материальных признаков успешной жизни, но зато я постоянно в пути. Это мой абсолютный ресурс. Теперь я очень хорошо его понимаю и этим пользуюсь. Как только мне грустно и есть внутренние вопросы к себе, мне необходимо отправиться в путь.
Когда я поняла, что иду на операцию и непонятно, выживу я или нет, мне пришлось закрыть офис, продать мебель, завершить договор с арендодателями — это был очень тяжелый шаг. Сейчас я не веду бизнес, но как профессионал остаюсь в туризме. Иногда организовываю индивидуальные и небольшие групповые туры, увлекаюсь блогерством. Также мне нравится изучать кофе и открывать для себя интересные кофейные места. Мне это интересно. Энергетически мне сейчас сложно делать то, что я делала раньше. Я не вывожу нагрузки по своему бывшему резюме.
После болезни и химиотерапии меня пригласил работать в офис мой бывший директор. Я согласилась, были успехи и хорошие финансовые результаты, но высокий темп работы начал сказываться на здоровье. Мне нужно было питаться по режиму. А поток клиентов был настолько большой, что иногда некогда было сходить в туалет. И у меня случился приступ. Пришлось отказаться от этой работы. Я день пляшу — день лежу. Режим питания тоже своеобразный. Я привыкла есть склизкие супы, рис без сахара и соли и вареный кабачок. Теперь я понимаю, какое счастье выпить просто чашку кофе. Перед операцией думала: «Если выживу, буду больше кайфовать».
У меня много мечт: я люблю фотографироваться, красиво одеваться и быть в центре внимания. Мечта быть востребованной возрастной моделью сложилась случайно, но в то же время очень естественно. Я увидела информацию, что в модельном агентстве Global Russian models организуется дефиле для знакомства. Я не умею позировать томно, красиво, обычно дурачусь в кадре. В агентстве меня учат классическому позированию и дефиле.
Сейчас я получаю пенсию по инвалидности и алименты от мужа. Это позволяет не впасть в нищету. Я хотела бы работать и зарабатывать, быть востребованной моделью в возрасте.
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