«Если выживу, буду кайфовать»: сибирячка пережила рак желудка, развод и стала моделью в 47 лет

Когда я узнала о болезни, я не почувствовала поддержки от того человека, от которого мне ее хотелось получить больше всего. Он сказал: «Ты справишься». И всё. Я долго не говорила своим детям и маме о диагнозе. Мой отец умер от рака желудка, и мама постоянно напоминала, чтобы я держала свое здоровье на контроле.



Страшный диагноз и операция

После очередного приступа я попала в больницу, там у меня взяли биопсию, но я не забирала результат анализа 2 месяца. Мне было некогда, я была вся в клиентах и туристах. Но потом у меня опять случился приступ, и я приехала в эту же больницу. Когда увидела непонятную надпись на справке, загуглила, и по спине побежал холод. За неделю я потеряла 12 килограммов и стала превращаться в ходячий скелет.



Тогда мне очень хотелось, чтобы меня кто-то взял за шкирку и повел к каким-то врачам, о чем-то договорился, у меня не было абсолютно никаких физических сил этим заниматься, я просто таяла на глазах. В итоге я попала на операцию.

