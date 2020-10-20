«Сказала, за ней придут 10-го числа»: трагичная история отца-одиночки, у которого на глазах умирала жена

Одного курса терапии было недостаточно, дорогостоящие лекарства (порядка 700 тысяч рублей курс) покупались снова. В одной из поездок в Израиль врач тихо сказал Денису, что минимум пять лет потребуется на то, чтобы отследить динамику выздоровления и смотреть дальше — отменять препараты или менять на другие. Собственные накопления заканчивались, Денис хотел продать машину или квартиру, чтобы купить ещё лекарств, но жена не позволила ему.

— Думаю, тогда она рассуждала наперёд — а вдруг не поможет, не хотела, чтобы мы с Дианой остались ни с чем, — предполагает Денис.

Как раз тогда Алёне позвонили из онкологического диспансера, в котором она проходила лечение в первый раз, и сообщили, что те лекарства, которые они покупают в Израиле, им положены бесплатно. Но, по мнению семьи, выписанный Алёне препарат — дженерик (копия оригинального препарата. — Прим. ред.). Несмотря на уверения врачей, что препарат абсолютно такой же, положительной динамики после приёма не было.