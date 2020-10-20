«Сказала, за ней придут 10-го числа»: трагичная история отца-одиночки, у которого на глазах умирала жена

История отца-одиночки из Новосибирска, жена которого умерла от рака
История отца-одиночки из Новосибирска, жена которого умерла от рака
Казалось бы, у Дениса Ермакова всё как у всех — много работает, мало отдыхает, воспитывает дочь. О маме они с шестилетней дочерью Дианой разговаривают нечасто, но каждое воспоминание наполнено теплотой, любовью и нежностью. В прошлом году жена Дениса умерла от рака — женщина боролась с болезнью четыре года и только в последние несколько месяцев своей жизни решила сдаться и дожить то, что осталось, спокойно, без врачей, больниц и химиотерапии. Любимая Дениса угасала на глазах — специально для НГС он рассказал подробности их трагичной истории.
Они встретились 15 лет назад, когда ещё были студентами, познакомились в очереди в кассу на оплату учёбы. Алёна была пятикурсницей, а Денис только поступил в институт. Красивую улыбчивую девушку с заразительным смехом он заприметил сразу, но взаимности не ожидал. Алёна тоже заметила молодого голубоглазого парня, но встречаться с первокурсником как-то несолидно. Однако случай всё время сталкивал их вместе — они жили в одном общежитии, часто встречались на общей кухне, поддерживали друг с другом разговор и ходили в гости. Денис уже тогда был уверен, что они будут вместе, начал ухаживать, дарил цветы.
Отношения закрутились и с каждым годом крепли — Алёна уже окончила институт, Денис продолжал учиться. Постепенно они строили свой быт, после окончания учёбы уехали в Москву, где поженились. В свадебное путешествие отправились в Доминикану, провели красивую свадебную церемонию на берегу — Алёна очень хотела. Казалось, всё как в раю, как в сказке. У пары родилась дочь Диана — молодая семья буквально купалась в счастье, пока на одном из плановых приёмов врач не обнаружил у Алёны в груди уплотнение. Сказка начала трещать по швам, когда Алёну отправили на обследование в онкологический диспансер, где подтвердился диагноз — рак груди.
Выбрав подходящую больницу, Алёна начала лечение — сначала курсы химиотерапии, потом операция, потом снова курсы химии. Лечение отнимало много сил, эмоций. Денис говорит, что после химии его жена просто лежала, ей было тяжело, на воспитание дочери сил почти не оставалось. Денис принял решение уйти с работы в декретный отпуск, чтобы помогать жене и дочери. Операция прошла успешно — Алёна быстро шла на поправку, и у семьи появилось ощущение, что они победили. Начали жить дальше, строить планы на будущее.
Спустя год диагноз снова напомнил о себе — парикмахер Алёны заметила, что у женщины увеличены лимфоузлы. Алёна испугалась, снова обратилась к врачу, где услышала страшное — пошли метастазы.
— Она чувствовала себя хорошо, каких-то видимых изменений не было. Сдавала анализы как положено, всё было в норме. Когда история случилась в первый раз, в 2014 году, я не то чтобы испугался, я не до конца оценил трагичность ситуации. Конечно, Алёна плакала, ей было страшно. Мы нашли подходящую клинику с хорошими врачами, лечением, доверились им, результат себя оправдал. Во второй раз, когда рак вернулся, мы не были к этому готовы, — вспоминает Денис.
Мужчина начал действовать осознаннее, искал клинику, врачей. Было решено ехать лечиться в Израиль. Тогда ещё семья оплачивала лечение из собственных накоплений — выкупили нужные лекарства и вернулись в Россию, так как оставаться за границей было очень дорого. Препараты идеально подошли Алёне — она стремительно шла на поправку.
Одного курса терапии было недостаточно, дорогостоящие лекарства (порядка 700 тысяч рублей курс) покупались снова. В одной из поездок в Израиль врач тихо сказал Денису, что минимум пять лет потребуется на то, чтобы отследить динамику выздоровления и смотреть дальше — отменять препараты или менять на другие. Собственные накопления заканчивались, Денис хотел продать машину или квартиру, чтобы купить ещё лекарств, но жена не позволила ему.
— Думаю, тогда она рассуждала наперёд — а вдруг не поможет, не хотела, чтобы мы с Дианой остались ни с чем, — предполагает Денис.
Как раз тогда Алёне позвонили из онкологического диспансера, в котором она проходила лечение в первый раз, и сообщили, что те лекарства, которые они покупают в Израиле, им положены бесплатно. Но, по мнению семьи, выписанный Алёне препарат — дженерик (копия оригинального препарата. — Прим. ред.). Несмотря на уверения врачей, что препарат абсолютно такой же, положительной динамики после приёма не было.
Денис вспоминает, что было сложно. Морально сложно было и ему, и его жене. Бывали моменты, когда он не хотел приходить домой — не из-за того, что устал и хотел сбежать, нет, для того, чтобы погулять и подумать о том, какой будет следующий шаг. Алёна вела активную борьбу с болезнью, искала способы, не опускала руки. Пару раз им с Денисом удавалось раздобыть оригинальное лекарство, но в остальных случаях использовались аналоги. Курсы химиотерапии увеличились — теперь женщина проводила в больнице вместо нескольких дней по три недели и всего лишь на неделю возвращалась домой.
Денис работал, много. Работа помогала ему отвлечься и не сойти с ума, не опустить руки, в то же время сейчас он корит себя за то, что из-за этого не мог сильнее погрузиться в проблему жены. В какой-то из моментов она призналась ему, что пять лет вот так не сможет — химиотерапия отбирала огромные куски из жизни, и справляться с их потерей с каждым разом Алёне становилось труднее.
— Она всё время искала решение, не останавливаясь. Она была подавлена, понимала, что вариантов остается не так много, но продолжала искать. Однажды она сообщила мне, что нашла какую-то чудо-таблетку от рака и хочет попробовать. Я не стал возражать — любой вариант мог оказаться спасительным. Приходил врач, ставил ей уколы, поднималась высокая температура, мы её сбивали. Врачи уверяли, что дело не в препарате. После курса Алёна сдала анализы, которые не показали улучшений. Думаю, в этот момент у неё и опустились руки, — вспоминает Денис. Это был 2018 год.
Денис говорит, что они стали жить в ожидании конца. Алёна устала, отказалась от лечения и сказала, что хочет спокойно дожить то, что ей осталось, со своими родными.
— Каждый день мы не боялись, что вот, сегодня она уйдет. Мы знали, как уходят из жизни люди с таким заболеванием, и пока она не легла — мы понимали, что сегодня живём обычный день, как у всех, — вспоминает Денис. Тогда он старался исполнять последние желания своей жены — покупал то, что она просила, содействовал в каких-то её просьбах.
— Она делала заметки, рассказывала свою историю для будущего поколения. Мы снимали видео, она говорила свои мысли, для неё это было важно, — рассказывает Денис. — Дочери же она рассказывала историю о том, что скоро за ней придут ангелы.
Интуитивно Алёна понимала, что ей осталось немного, думала, что не доживёт до сорока лет, но нет — в ноябре отметила юбилей. На Новый 2019 год съездила к родным Дениса в Междуреченск, чтобы попрощаться. После возвращения из поездки ей стало хуже — вскоре Алёна уже не смогла ходить, всё время лежала, мало говорила. Простые обезболивающие заменили на сильные обезболивающие, а рак к тому времени уже активно проник в кости, со дня на день могло произойти страшное.
— Когда она болела, я не принимал факт того, что она уходит. Не осознавал этого. Ходил на работу, делал какие-то дела, нанял няню, чтобы она помогала. Я думал о том, что ещё нужно сделать, чтобы потом не ругать себя за то, что не сделал чего-то, хотя мог бы. У меня не было депрессии, я был работоспособен, понимал, что если перестану работать — накроет. В марте ей стало хуже, а в апреле я уже понял, что скоро конец, позвонил её брату и отцу, сказал, чтобы приезжали, — вспоминает Денис.
Всё случилось 10 апреля — накануне Денис с братом Алёны уже ездил покупать для жены место на кладбище.
— Я понимал, что скоро всё закончится. Был рядом с ней, держал её за руку. В какой-то момент она начала тяжело дышать, я положил руку ей на сердце, Алёна последний раз вздохнула, широко раскрыла глаза, посмотрела на меня и ушла, — рассказывает Денис самый трагичный момент их истории и вспоминает, что за несколько дней до кончины Алёна пришла в сознание и сказала няне, что на 10-е число у неё назначена встреча, за ней придут.
Алёну похоронили 12 апреля. С того момента прошло уже больше года, а Денис говорит, что всё ещё не знает, ради чего ему жить. После случившегося он посещал курсы экстремального голодания, ходил к психологу, даже пил недолгое время таблетки, но пока ничего не помогает. Сибиряк считает, что прошло слишком мало времени.
Денис уверен, что в его жизни всё обязательно наладится, но позже. Он думает о том, чтобы снова завести семью, его дочь даже иногда спрашивает, ищет ли он им маму. Денис пока не ищет, не хочет.
— Были незначительные знакомства, бессмысленные. Сейчас я понимаю, что ищу то, что потерял, но такого уже не будет. Я найду что-то другое, но позже, — говорит он.
На данный период времени Денису всего хватает — он продолжает работать, старается больше времени уделять дочери.
— Диана очень самостоятельная девочка, она сама может организовать себе досуг. Ходит в садик, не капризничает. Не знаю как, но у нас получается. Мы с ней друзья, она привязана ко мне, делится со мной секретами. Сложности есть, такие же, как у всех семей с детьми, мы справляемся.
Денис говорит, что не успел попрощаться с женой — пока Алёна была ещё в сознании, он боялся начать такой диалог. Говорит, это его не мучает, просто есть отпечаток. Сибиряк ни о чём не жалеет, считает, что в их истории они сделали всё, что могли.
— Возможно, мы ошиблись в самом первом шаге лечения, но какой смысл сейчас это ворошить. Наверное, такая судьба, рок, — вздыхает Денис. — Огорчает то, что с таким заболеванием статистика выздоровления высокая, просто по какой-то причине это оказался не наш случай.
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