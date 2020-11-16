Опасный гастрит: онколикбез о раке, который маскируется под привычные проблемы с желудком

Самая высокая заболеваемость — в Японии, у них есть национальная программа, поэтому там самый высокий процент пациентов с ранней стадией, соответственно, смертность от этой патологии у них невысока. Во многих странах, как правило, наоборот: уровень заболеваемости низкий, а уровень запущенности высокий, что говорит о поздней диагностике заболевания.



Самый действенный метод выявления рака желудка — это ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). В принципе, это рутинное мероприятие, относительно доступный метод, но многие люди избегают его. Это важное и нужное обследование, которое может значительно облегчить жизнь.



Считается, что нужно после 50 лет делать обязательно всем, но, как и другие заболевания, рак желудка молодеет. К тому же при ФГДС можно обнаружить и бессимптомно протекающие язвы, и взять анализ на выявление Helicobacter pylori. К тому же при этом обследовании осматривается двенадцатиперстная кишка, пищевод. Бывает кандидоз пищевода, например при длительной антибактериальной терапии.

