Опасный гастрит: онколикбез о раке, который маскируется под привычные проблемы с желудком

В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с онкологом Максимом Рягузовым о раке желудка — это заболевание легко диагностировать, но чаще всего пациенты обращаются к врачам уже с запущенной стадией. Какие бактерии могут его спровоцировать, правда ли, что обнаружить рак желудка можно всего за
Максим Рягузов — кандидат медицинских наук. АОР — ассоциация онкологов России, ESMO — европейское объединение медицинских онкологов, РОКХ — российское объединение колоректальных хирургов. Ассистент кафедры онкологии НГМУ. Стаж работы —
— Насколько агрессивен рак желудка и как лучше его можно выявить?
— Рак желудка достаточно агрессивная опухоль, которая не так легко поддается лечению, как тот же колоректальный рак, про который мы ранее говорили. Уровень пятилетней выживаемости у пациентов с третьей и четвертой стадией ниже.
Самая высокая заболеваемость — в Японии, у них есть национальная программа, поэтому там самый высокий процент пациентов с ранней стадией, соответственно, смертность от этой патологии у них невысока. Во многих странах, как правило, наоборот: уровень заболеваемости низкий, а уровень запущенности высокий, что говорит о поздней диагностике заболевания.
Самый действенный метод выявления рака желудка — это ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). В принципе, это рутинное мероприятие, относительно доступный метод, но многие люди избегают его. Это важное и нужное обследование, которое может значительно облегчить жизнь.
Считается, что нужно после 50 лет делать обязательно всем, но, как и другие заболевания, рак желудка молодеет. К тому же при ФГДС можно обнаружить и бессимптомно протекающие язвы, и взять анализ на выявление Helicobacter pylori. К тому же при этом обследовании осматривается двенадцатиперстная кишка, пищевод. Бывает кандидоз пищевода, например при длительной антибактериальной терапии.
— А какие еще есть методы обследования?
— Если диагноз уже установлен, то необходимо дообследование. В идеале пациент должен сделать рентген легких или КТ, а также МРТ или КТ с контрастированием брюшной полости. Женщинам необходимо выполнить УЗИ малого таза, так как рак желудка может давать метастазы в яичники.
— Куда еще метастазирует рак желудка?
— Рак желудка метастазирует в разные органы и системы, например, ученый Вирхов описал метастазы в надключичный лимфоузел слева, его называют метастаз Вирхова. Метастазы в яичники — называются по автору — метастазы Крукенберга, метастазы по брюшине малого таза — метастазы Шницлера. Бывают метастазы в печень, в пупок, в подмышечный лимфоузел (ирландский метастаз). То есть некоторые из них можно найти без дополнительной диагностики при осмотре пациента, но это, как правило, говорит о запущенном процессе.
— Какие факторы риска существуют?
— Главный фактор развития рака желудка — анацидный гастрит с отсутствием секреции соляной кислоты. Пациенты с таким диагнозом должны быть на контроле у гастроэнтеролога: он должен, не запугивая, объяснить, что им необходимо делать ФГДС раз в полгода, чтобы вовремя увидеть изменения в слизистой. При раке желудка, как и при колоректальном раке, есть нулевая стадия, рак на месте, когда возможно удаление опухоли эндоскопически. В таком случае можно говорить, что пациент излечен.
Кроме того, в группе риска находятся пациенты с гипоацидным гастритом (с пониженной секрецией соляной кислоты), длительно текущей язвенной болезнью, с наличием бактерий хеликобактер пилори, состоянием после дистальной резекции желудка по поводу язвенной болезни. Через
— Какие виды лечения возможны?
— Основным методом лечения является хирургический — это большие, обширные операции. Частичное или полное удаление желудка (гастрэктомия), обычно с удалением групп лимфоузлов (лимфодиссекция). После таких операций может развиться агастральная астения — вроде бы у пациента всё хорошо, но возникает нарушение пищеварения, плохо ест, расстройства стула, вкусовые изменения.
Сейчас часто перед операцией проводится химиотерапия — такая тактика позволяет увеличить выживаемость. Иногда бывает только химиотерапия, если по каким-то параметрам операция пациенту не показана.
Таргетной терапии при раке желудка немного, один из таргетных препаратов (транцезумаб) активно используется при раке молочной железы. Но сначала опухоль должна быть обследована на экспрессию рецепторов HER-2/neu: если уровень экспрессии высокий, то препарат можно использовать. К сожалению, таких пациентов не очень много.
Бывает такое осложнение рака желудка как стеноз выходных отделов, когда опухоль небольшая, но она перекрывает просвет между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Пациент ест, но потом желудок переполняется и начинается рвота. В желудке пища не всасывается — только в кишечнике, соответственно, человек начинает умирать от голода. Голодная смерть, по сути. Нужно таких пациентов подготовить и сделать им операцию: выполнить радикальную или паллиативную операцию — желудок в обход опухоли соединить с кишечником. Затем можно пытаться химиотерапию проводить.
— На какие симптомы следует обращать внимание?
— Нужно обращать внимание на любую проблему с желудком: боли в эпигастрии, сосет под ложечкой, давит, жмет, тошнит. Когда есть отрыжка, чувство переполнения. Если это не пятый день нового года. Изменение вкуса, быстрое насыщение.
Существует идеальная масса тела и привычная, поэтому нужно оценивать ситуацию в соответствии с привычной массой тела. Недавно ко мне пришел пациент с весом 130 килограммов и сказал, что быстро худеет. Три недели назад он был 150 килограммов. Оказалось, что он не зря пришел.
Существует синдром малых признаков рака желудка — синдром Савицкого, по сути, это сводится к синдрому интоксикации: отвращение к еде, изменение вкуса, астения — человек чувствует слабость, ему ничего не хочется. Но, к сожалению, синдром малых признаков, а говорит он о большой проблеме: интоксикация из-за опухоли, скорее всего, диссеминированный процесс (когда опухолевые клетки распространяются не только в первичном очаге, но и по всему организму). Опухоль потребляет большое количество веществ из организма человека, поэтому интоксикация большая.
Но нужно понимать, что есть еще и «синдром третьекурсника мединститута», когда студенты начинают у себя находить симптомы всех заболеваний. Но если даже нет никаких симптомов, то лучше делать ФГДС раз в три года.
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