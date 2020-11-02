Онколикбез. 7 вопросов об агрессивном раке, симптомы которого можно обнаружить во время еды

— Какова заболеваемость раком пищевода среди новосибирцев?



— В Новосибирской области в 2019 году зарегистрировано 145 пациентов . На первой стадии небольшое количество пациентов — 5,5%, на второй-третьей стадии — 60%, на четвертой — 33–35%.



Рак пищевода — достаточно агрессивное заболевание, занимает шестое место в структуре всех злокачественных новообразований, с высокой летальностью, которая составляет более 50% на первом году после установления диагноза (с учетом всех стадий заболевания).



В отличие, например, от рака легкого, который обычно дает симптоматику на более запущенных стадиях заболевания, симптомы рака пищевода проявляются раньше — со второй стадии. Вся пища проходит через пищевод, поэтому основным симптомом этого вида рака является дисфагия — затруднение прохождения пищи. На ранних стадиях это, как правило, затруднение прохождения твердого пищевого комка или грубой пищи и далее с нарастанием степени дисфагии (когда всё больше просвет пищевода перекрывается опухолью, может плохо проходить и полужидкая, жидкая пища).

