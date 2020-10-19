«Пришли 100 женщин — 52 из них погибнут в ближайший год». Интервью о раке, от которого спасает прививка

Между врачом-клиницистом и лаборантом должна быть мощная связь. Иногда бывает так, что клиницист видит заболевание, а лаборант отвечает, что опухолевых клеток нет. Врач и пациент успокаиваются, а на самом деле нужно, чтобы он позвонил в лабораторию и попросил пересмотреть стекло или предложил взять повторный анализ. Или бывает так: врач говорит пациентке, что нужно лечить эрозию, а она боится это делать.



— А часто вы сталкиваетесь с тем, что женщины боятся биопсии, хотя сейчас существуют разные варианты, в том числе радиоволновая?



— Это смотря как ты с пациенткой поговоришь. Всегда нужно показать необходимость. Только не нужно пугать и говорить, что если не возьмём биопсию, то будет рак. Нужно всё подробно объяснять — у меня часто на языке мозоль, но лучше пусть у меня на языке будет мозоль, чем у больной — запущенная форма рака шейки матки. Надеюсь, нас услышат, что нужно это делать.



— На какие симптомы следует обращать внимание?



— При нулевой стадии рака шейки матки нет никаких симптомов. Поэтому не нужно их ждать: когда появились симптомы, это уже поздно — запущенное заболевание. Кровотечения, зловонные выделения, нарушения в мочеиспускании, кровь в моче или кале, выраженный болевой синдром. Нужно профилактировать рак шейки матки: приходить на осмотр к гинекологу один раз в год, а если есть ВПЧ, то раз в полгода, и сдавать мазки на раковые клетки, потому что этот вирус не лечится, только снижается его активность.