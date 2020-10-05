Онколикбез: интервью о жестоком раке, который приводит к кастрации — его находят даже у 35-летних

— Я читала, что проблема рака предстательной железы особенно актуальна в Европе и США, почему у нас статистика получше, чем в других странах?



— В России активно работает амбулаторное звено, заболевание часто выявляется на более ранних сроках — скрининги, профосмотры, диспансеризация. Соответственно, своевременно оказывается помощь людям с диагнозом «злокачественное новообразование» (ЗНО) — в данном случае ЗНО предстательной железы.



По данным онкодиспансера, в Новосибирске и Новосибирской области за 2019 год зарегистрировано всего 6200 пациентов с диагнозом «рак предстательной железы», из них число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение, — 801 человек, из них выявлены активно — 219. Снятых с диспансерного наблюдения в 2019 году в связи со смертью от злокачественного новообразования — 287.



— Как можно выявить этот рак?



— Методы диагностики предстательной железы — определение ПСА (простатспецифический антиген) в сыворотке крови, пальцевое ректальное исследование и ТРУЗИ (трансректальное УЗИ), МРТ органов малого таза с контрастированием. Только при совокупности использования вышеуказанных методов исследования мы можем предположить диагноз «рак предстательной железы». Все эти исследования выполняются на амбулаторном этапе.