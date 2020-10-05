Онколикбез: интервью о жестоком раке, который приводит к кастрации — его находят даже у 35-летних

Онколог рассказала о том, чем опасен рак предстательной железы
В свежем выпуске рубрики «Онколикбез» медицинский журналист НГС Мария Тищенко поговорила с онкологом Марией Тургановой о ещё одном коварном раке, встречающемся у мужчин, — раке предстательной железы. На какие симптомы следует обратить внимание, что такое медикаментозная кастрация и за что пациенты переживают чаще всего — за жизнь или снижение либидо? Подробнее — в интервью.
Мария Турганова — заведующая диспансерным отделением
— Я читала, что проблема рака предстательной железы особенно актуальна в Европе и США, почему у нас статистика получше, чем в других странах?
— В России активно работает амбулаторное звено, заболевание часто выявляется на более ранних сроках — скрининги, профосмотры, диспансеризация. Соответственно, своевременно оказывается помощь людям с диагнозом «злокачественное новообразование» (ЗНО) — в данном случае ЗНО предстательной железы.
По данным онкодиспансера, в Новосибирске и Новосибирской области за 2019 год зарегистрировано всего 6200 пациентов с диагнозом «рак предстательной железы», из них число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение, — 801 человек, из них выявлены активно — 219. Снятых с диспансерного наблюдения в 2019 году в связи со смертью от злокачественного новообразования — 287.
— Как можно выявить этот рак?
— Методы диагностики предстательной железы — определение ПСА (простатспецифический антиген) в сыворотке крови, пальцевое ректальное исследование и ТРУЗИ (трансректальное УЗИ), МРТ органов малого таза с контрастированием. Только при совокупности использования вышеуказанных методов исследования мы можем предположить диагноз «рак предстательной железы». Все эти исследования выполняются на амбулаторном этапе.
Чтобы окончательно установить диагноз, мы прибегаем к такому методу диагностики как трепан-биопсия предстательной железы — инвазивный метод исследования, который позволяет точно определить, злокачественный или доброкачественный процесс в органе. Пациенты с установленным на основании биопсии диагнозом РПЖ подвергаются дообследованию для определения клинической стадии заболевания в соответствии с классификацией по системе TNM (международная классификация стадий злокачественных новообразований).
— В каком возрасте следует проводить эти анализы?
— По международным стандартам ПСА общий/свободный надо сдавать мужчинам после 45 лет. В последнее время заболевание раком простаты помолодело. Я рекомендую проходить обследование мужчинам после 40 лет в таком объёме — ПСА общий/свободный, ТРУЗИ предстательной железы и осмотр уролога. Также приходят на приём к урологу в любом возрасте — неотъемлемой частью осмотра должно быть пальцевое ректальное исследование, которое впоследствии может выявить не только заболевание предстательной железы, но, например, и рак прямой кишки.
— Если человек моложе 45 лет, то в каком случае ему тоже нужно сдавать эти анализы?
— Если у человека моложе 45 лет уже имеются жалобы, трудности с мочеиспусканием — частое (больше семи раз в сутки), никтурия (потребность просыпаться ночью для мочеиспускания один или более раз), затруднённое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, боли при мочеиспускании, боли в пояснице, костях таза и нижних конечностях; затрудненная эрекция или эректильная дисфункция.
Однако все эти симптомы не относятся к специфичным и, с учётом возраста пациента и наличия у него сопутствующей патологии, могут расцениваться как симптомы других заболеваний — аденома предстательной железы, хронический простатит, остеоартроз поясничного отдела позвоночника и так далее. В связи с этим очень важно вовремя распознать это коварное заболевание и провести необходимое обследование и лечение больного.
Но в практике встречаются случаи заболевания и в более раннем возрасте, жители Новосибирска — не исключение: в 2019 году был зарегистрирован случай подтверждённого злокачественного образования предстательной железы у пациентов в возрасте 35 и 39 лет.
К сожалению, указать конкретную причину возникновения заболевания на сегодняшний день затруднительно, с этой позиции особую ценность имеют данные исследований, направленных на изучение факторов риска, повышающих вероятность развития рака предстательной железы.
— О каких факторах риска известно сейчас?
— Основной — это возраст, географические и этнические особенности — большая вероятность у афроамериканцев и людей, проживающих в США. Генетическая предрасположенность, как и при других видах рака, особенно если рак предстательной железы есть у отца или брата. Недостаток или отсутствие половой жизни может привести к развитию злокачественного процесса. И, как и при других заболеваниях, курение, алкоголь, отсутствие здорового образа жизни.
— Но чаще всего это пациенты после 60?
— Преимущественно да, клинические проявления при этом заболевании приходятся на возраст от 60 до 70 лет. Но, к сожалению, опухолевый процесс в предстательной железе может достаточно долго развиваться, не нарушая при этом ни мочевыделительной, ни половой функции мужчины — так называемое бессимптомное течение. Зачастую выявляемость идёт на второй стадии заболевания.
— На что чаще всего жалуются пациенты?
— На дизурические расстройства, дискомфорт в промежности, учащённое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, вялость струи мочи, обнаружение крови в моче или сперме; отёчность нижних конечностей, мошонки и наружных половых органов, указывающих на повреждение лимфоузлов паховой области (метастазы); появление запоров и болей при дефекации, свидетельствующих о разрастании опухоли в прямую кишку; нарушение эрекции, нестерпимые боли в костях (последняя стадия).
Изначально такие пациенты, как правило, попадают с вышеуказанными жалобами на приём к урологу, а далее при подозрении на онкозаболевание предстательной железы пациент направляется на консультацию к онкологу первичного звена (онкологу поликлиники по месту прикрепления или ответственному за онкопомощь), откуда в последующем, в случае установленного диагноза, на основании гистологического заключения, пациент будет направлен к онкологу онкодиспансера для проведения консилиума и назначения специального метода лечения.
— Насколько хорошо рак предстательной железы поддаётся лечению?
— Выбор метода осуществляется индивидуально, в соответствии с группой риска, ожидаемой продолжительностью жизни, расчётным риском поражения регионарных лимфоузлов (объединение лимфоузлов, через которые проходит очистка лимфы из разных областей тела). Операция по удалению предстательной железы (радикальная простатэктомия) — золотой стандарт радикального лечения больных преимущественно младше 65 лет.
На сегодняшний день медицина далеко шагнула вперёд и есть возможность проведения радикальной простатэктомии не только открытым способом, но и закрытым способом — лапароскопия или радикальная простатэктомия роботом да Винчи. Если опухоль не вышла за пределы соединительной капсулы, то удаётся победить болезнь в 100% случаев. Но если опухоль проросла в соседние органы, то её тоже можно удалить, но прогноз на выздоровление ухудшается. Может дополнительно потребоваться химио- или лучевая терапия
Частые риски осложнений, которые могут быть при радикальной простатэктомии, — это недержание мочи, эректильная дисфункция, поэтому не каждый пациент, несмотря на молодой возраст, соглашается на этот вид лечения.
Лучевая терапия проводится путём облучения с помощью специального оборудования — линейного ускорителя. Этот метод называется дистанционной лучевой терапией (ДЛТ). Он применяется, если новообразование имеет большие размеры, есть поражённые лимфатические узлы. В этом случае необходимо облучать не только саму опухоль, но и лимфатические узлы
Ещё один эффективный метод лечения носит название брахитерапия. При этом методе вводят частицы радиоактивного вещества прямо в простату. В результате такого воздействия раковая опухоль отмирает, а здоровые ткани облучаются минимально.
— Помимо этого есть ещё и медикаментозные методы лечения?
— Гормональная терапия (антиандрогеновая блокада) применяется как в виде самостоятельного, так и вспомогательного лечения. Она направлена на то, чтобы уменьшить концентрацию гормонов-андрогенов (тестостерон) и снизить чувствительность опухоли к их воздействию, происходит «медикаментозная» кастрация. В результате удаётся остановить развитие рака. При невозможности или неэффективности применения гормональной терапии ещё одним вариантом лечения является хирургическая кастрация — удаление яичек. После операции уровень тестостерона падает и останавливается рост опухоли. Но мужчины тяжело переносят хирургическую кастрацию в психологическом плане.
Выжидательная тактика не предполагает назначения какого-либо лечения или активного обследования. Применяется для больных старше 80 лет с клинически незначимым раком предстательной железы с тяжёлой сопутствующей патологией по сердцу, сосудам, лёгким.
Ещё один вариант следующего этапа лечения при кастрационно-резистентном (гормоночувствительном) раке предстательной железы — проведение химиотерапии. Это уничтожение клеток опухоли с помощью лекарств, содержащих вещества с цитотоксическим эффектом, — они губят клетки, которые быстро делятся.
Химиотерапия является достаточно тяжёлым вариантом лечения за счёт того, что она действует помимо опухолевых клеток ещё и на здоровые, вызывая порой тяжёлые побочные реакции — облысение, тошноту, анемию и так далее.
— С какими опасениями пациентов вы чаще сталкиваетесь: они больше переживают за снижение либидо или за свою жизнь?
— К сожалению, приоритет пациентов в лечении рака предстательной железы — не в пользу продолжительности жизни, вне зависимости от возраста. Пациентов в значительной мере волнует сохранение эректильной функции и качества жизни. Поэтому в пользу их выбора чаще идёт медикаментозная кастрация, потому что они опасаются восстановительного периода после радикального (хирургического) метода лечения.
— Насколько распространены случаи, когда пациент не просто себя хорошо чувствует после лечения, но и продолжает вести половую жизнь?
— Техника выполнения простатэктомии под роботизированным контролем является наиболее точной. Это единственный способ гарантированно сохранить целостность нервных пучков и минимизировать осложнения.
Необходимо учитывать тот факт, что радикальную простатэктомию проводят пациентам со стадией рака предстательной железы Т1 и Т2. Важное условие — ожидаемая продолжительность жизни должна составлять не менее 10–15 лет. Пожилым мужчинам, а также страдающим тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, простатэктомию не делают, поскольку вреда при этом может быть, чем пользы.
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