«Мы не ели 30 дней»: вятский слесарь спас маленькую девочку с раком крови

Февраль 2019 года. Таисия Морозова и её мама Наталья (она попросила не указывать фамилию в статье) обедают в одном из новосибирских кафе — и никто из посетителей не заподозрит, что у здоровой розовощёкой девочки диагноз «острый лейкоз». Тасе было 3 года, когда у неё заболели ноги — так сильно, что девочку решили госпитализировать в первую детскую больницу на улице Вертковской.



«Мы туда легли, предварительный диагноз — "ревматизм". Вплоть до того дошло, что я её в сентябре месяце носила на руках — она не передвигалась. Ещё была история — её укусил на даче комар, под глаз, и это превратилось в такой синяк… А я знаю, что это комар, не мошка, я удивилась», — вспоминает Наталья.



По всей видимости, этот синяк и был первым сигналом лейкоза. Болезнь подтвердил и анализ крови, так что из больницы на Вертковской мама с дочерью уехали в онкогематологию Новосибирской районной больницы в Краснообске — это было в сентябре 2014 года. Лечение заняло полтора месяца, после этого Тася вернулась домой. Но ненадолго — болезнь дала рецидив, и в феврале 2015 года девочку с мамой госпитализировали снова. На этот раз маленькая пациентка провела в онкогематологии полгода — там она пережила высокодозную химиотерапию.

