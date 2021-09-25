«Моему телу позавидуют 20-летние»: красотки за 45 с шикарными фигурами — как им это удается (помогает киви)

— Летом я катаюсь на роликах, велосипеде, люблю ходить пешком. Зимой катаюсь на коньках, на горных лыжах. Этой зимой буду учиться кататься на сноуборде. Когда у нас в городе открылся новый фитнес-клуб, купила безлимитный абонемент сразу на год, чтобы ходить в удобное время. Тренируюсь без тренера, на тренажерах делаю упор на ягодичные мышцы, выбрала для себя 4–5 максимально эффективных упражнений по 3 подхода, на руки и пресс делаю подтягивание, иногда отжимание и брусья. Качать пресс на тренажерах не люблю, но очень хочется, чтобы живот всегда был подтянут, для этого по утрам я делаю упражнение вакуум. Если к вечеру я уставшая, тем более еду в фитнес-клуб, разминаюсь, делаю растяжку и спускаюсь в бассейн, хаммам, джакузи. Тренировки у меня не больше часа, но регулярные, поэтому и результат отличный.

Я получаю много комплиментов в свой адрес, и это всегда так приятно. На пляже, на улице, в торговых центрах подходят люди и спрашивают, чем я занимаюсь и что ем. Часто слышу, что моему телу могут позавидовать двадцатилетние. Практически никто не верит в мой возраст. Питание у меня простое. Люблю каши на молоке, ем мясо нежирное, отварное. Курицу, рыбу, морепродукты, печень говяжью люблю, сало соленое, много овощей, зелени и много фруктов, орехов. Почти круглый год ем киви. Соки и газировки не пью вообще и не люблю их. Из сладкого ем чизкейки. В фастфудах могу поесть пару раз за год. Сахар не ем, солю еду мало, больше специи применяю. Стараюсь питаться сбалансированно. Никогда не переедаю и не наедаюсь перед сном.