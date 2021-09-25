«Моему телу позавидуют 20-летние»: красотки за 45 с шикарными фигурами — как им это удается (помогает киви)

О том, что после 45 лет жизнь только начинается, в голос твердят наши сегодняшние героини. Невозможно поверить в неизбежность старения, глядя на их подтянутые фигуры и сияющие лица. Заметим, что некоторые из них уже бабушки. Эти красотки без усилий привлекут внимание противоположного пола, в то время как двадцатилетние девушки будут нервно теребить уголок платья и думать, что же с ними не так. Мы спросили, как им удается поддерживать фигуру в форме: рецепт оказался несложным.
Екатерина Кушнаренко, 45 лет, стилист-имиджмейкер
— На самом деле я сильно ленивая и благодарю генетику за то, что она позволяет мне долго оставаться в хорошей форме. В молодости я занималась профессионально хореографией, имею диплом, но работала по профессии недолго. Потом был длинный перерыв без танцев и спорта. Вообще занимаюсь им набегами последние лет пять. Сейчас снова большой перерыв, и я чувствую, что нужно начать заниматься, на одной генетике не протянешь. К косметологу обычно хожу раз в месяц, уколов и инъекций не делала, но желание внести небольшие коррективы возникало. Люблю массажи, но редко себе их позволяю. Сейчас задумалась о том, что хочу баловать себя ими хотя бы раз в неделю. Питаться стараюсь правильно, но все мы люди и не без греха — безумно люблю тортики, булочки и кофе, не знаю, как расстаться с этим.
— Поддерживать свой внешний вид больше затратно по времени, чем просто сложно. Разве что спорт для меня из-под палки, встал и пошел, иначе никак. Тренировки у меня обычно в первой половине дня, вечер посвящаю дому и семье, работе. Но даже утром занимаюсь аутотренингом и буквально выпихиваю себя в зал. Женщина — это про постоянную работу над собой, и если хочешь видеть результат и радоваться своему отражению в зеркале, то нужно постоянно подпитывать и удобрять, особенно ближе к 50. Мне кажется, что на свой возраст я и выгляжу. Качество тела и морщинки всё-таки выдают. Возможно, это моё субъективное мнение и я слишком предвзято к себе отношусь. Хотя сейчас я однозначно нравлюсь себе больше, чем раньше. Я часто слышу комплименты в свой адрес, и многие широко раскрывают глаза, когда узнают, что через четыре года (сейчас мне 45 с половиной) мне пятьдесят. Чаще всего говорят, что я очень хорошо выгляжу для своих лет, но всегда же есть к чему стремиться.
Елена Штапова, 46 лет, мастер по ламинированию ресниц
— Летом я катаюсь на роликах, велосипеде, люблю ходить пешком. Зимой катаюсь на коньках, на горных лыжах. Этой зимой буду учиться кататься на сноуборде. Когда у нас в городе открылся новый фитнес-клуб, купила безлимитный абонемент сразу на год, чтобы ходить в удобное время. Тренируюсь без тренера, на тренажерах делаю упор на ягодичные мышцы, выбрала для себя 4–5 максимально эффективных упражнений по 3 подхода, на руки и пресс делаю подтягивание, иногда отжимание и брусья. Качать пресс на тренажерах не люблю, но очень хочется, чтобы живот всегда был подтянут, для этого по утрам я делаю упражнение вакуум. Если к вечеру я уставшая, тем более еду в фитнес-клуб, разминаюсь, делаю растяжку и спускаюсь в бассейн, хаммам, джакузи. Тренировки у меня не больше часа, но регулярные, поэтому и результат отличный.
Я получаю много комплиментов в свой адрес, и это всегда так приятно. На пляже, на улице, в торговых центрах подходят люди и спрашивают, чем я занимаюсь и что ем. Часто слышу, что моему телу могут позавидовать двадцатилетние. Практически никто не верит в мой возраст. Питание у меня простое. Люблю каши на молоке, ем мясо нежирное, отварное. Курицу, рыбу, морепродукты, печень говяжью люблю, сало соленое, много овощей, зелени и много фруктов, орехов. Почти круглый год ем киви. Соки и газировки не пью вообще и не люблю их. Из сладкого ем чизкейки. В фастфудах могу поесть пару раз за год. Сахар не ем, солю еду мало, больше специи применяю. Стараюсь питаться сбалансированно. Никогда не переедаю и не наедаюсь перед сном.
— Я всегда была стройная и подтянутая, но был период после родов, когда включился режим «мама» и 90% времени я посвящала ребенку, вот тогда было не до себя: волосы в хвостик, лишь бы было удобно, ем всё подряд, лишь бы успеть поесть, не до маникюра и педикюра. Только года через четыре я заметила, что появились складки на животе и ужасный целлюлит. Помню, тогда пулей побежала в бассейн записываться на аквааэробику, какие-то обертывания с глиной начала делать, бороться с целлюлитом, тут же вспомнила про ногти и косметику. Сейчас я, конечно, стараюсь следить за телом, выбираю физические нагрузки, которые мне нравятся. Слежу за кожей — применяю крема, сыворотки, омегу-3 пью ежедневно. Никаких уколов красоты пока не колола, хотя, может, и решусь когда-нибудь.
Наталья Прядилова, 46 лет, свой бизнес, блогер
— В моей жизни всегда присутствует танец. В детстве я занималась русскими народными танцами, а во взрослой жизни, лет в 30, я нашла боди-балет и занималась им несколько лет. Мне нравится осанка, растяжка у станка, это будоражит. Другого спорта у меня не было. В 35 лет я начала набирать вес и поправилась на 10 кг, что мне вообще не свойственно, я всегда была стройной и подтянутой. У меня второй брак — был конфетно-букетный период, мы неправильно питались, ходили во всякие рестораны и кафе, перестали следить за фигурой, оба набрали — стремительно и много.
Сейчас я в лучшей форме — однозначно. Лишний вес плавно перетек во вторую беременность, и после родов я поняла, что необходимо заняться собой, начала правильно питаться. Ни один спорт, ни одна тренировка не даст результат без сбалансированного питания. Голодание и диеты — нет, никогда такого не практиковала. В итоге я очень хорошо похудела без спорта. Только год назад я купила абонемент в фитнес-зал, хожу не систематически. Не делаю тренировки в вечернее время, занимаюсь только утром — это заряд энергии на весь день, бодрость, вдохновение, после — бассейн, хаммам. Это у меня как утренний ритуал, уже вошло в привычку.
— Мне не нравится железо, жесткие тренировки для прокачки попы, кроссфит — пробовала, неинтересно. Я выбираю элементы, подобные танцу. Занимаюсь йогой, очень помогает при моем быстром ритме жизни, я расслабляюсь и отдыхаю. Попробовала гамаки, на полотнах — очень понравилось, хорошая растяжка, укрепление мышц. Для меня поддержание формы — это здоровье, эстетика, хороший внешний вид и самоощущение. Без изнурения. Мне нравится смотреть и любоваться собой в зеркале. Не буду кривить душой, мне часто говорят, что я отлично выгляжу. Моей старшей дочери 25 лет, и когда мы где-то вместе, все удивляются тому, что я ее мама. Я вижу своих одноклассниц, в основной массе они выглядят не так, как можно было выглядеть. Наверное, это лень. Если женщина плохо выглядит в своем возрасте, она просто ленивая. На сегодняшний день столько всего, даже для занятий дома, видеоуроки, фейсфитнес — его я тоже практикую, мне нравится.
Наталья Гудовская, 50 лет, косметолог-эстетист
— Ежедневно я занимаюсь спортом, прохожу каждый день минимум 7 км, делаю круговую тренировку на свежем воздухе, занимаюсь с гантелями и эластичной резинкой. Люблю чередовать: день кардио, день тяги, пресс. И танцы, конечно. Танцую всё: от бачаты до аргентинского танго и зумбы. Питаюсь как все, но умеренно, выхожу из-за стола чуть голодной. В меню преобладают овощи и нежирное мясо, морепродукты. Просыпаюсь, дышу животом, потом легкие 100 прыжков, чтобы проснуться, два стакана теплой воды с лимоном для заведения организма — и вперед, в новый день.
— Занимаюсь с удовольствием и каждый день, это уже образ жизни. Не могу жить без физических нагрузок: коньки (фигуристка в детстве), лыжи, сноуборд, скакалка и велотренажер — мои друзья. Спать не лягу, если не позанимаюсь. Но если уж совсем невмоготу (больна или температура), то делаю сама себе массаж лица, ног с помощью специальных вакуумных банок. Я всегда в форме, спасибо генетике и образу жизни, но, естественно, десять лет назад я выглядела чуть лучше. Я живу в стране, где всегда буду молодой. Я замужем за итальянцем, который на восемь лет меня младше. Мы еще не оставили надежду иметь ребенка, хотя я уже бабушка — у меня двое внуков. Постоянно собираю взгляды и комплименты, люблю и любима, чего и всем желаю.
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