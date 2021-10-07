Пойду в «капронках»: 8 ошибок при выборе колготок — почему они вас бесят и полнят (15 стильных схем внутри)

Принты

Принты советуем выбирать обладательницам стройных ног. Если у вас полные бедра, но колготки с принтом сильно хочется, наденьте их с юбкой или платьем длины миди. Правило такое: длина юбки определяется толщиной ноги. Юбка должна доходить до того места, с которого принт начинает растягиваться, зрительно добавляя объема ноге. Если у вас полные икры, советуем насовсем отказаться от принтованных моделей.

— Большинство принтов визуально увеличивают ноги либо искажают пропорции образа. Мой любимый узор — редкий мелкий горох, он относительно универсальный. Если вы в миди и видимая часть колготок небольшая, можно попробовать надевать другие принты, более крупные. Выбирайте колготки с усиленным носком, поясом, ластовицей: они носятся дольше, — рекомендует стилист Татьяна Дуралёва.

