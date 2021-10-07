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Пойду в «капронках»: 8 ошибок при выборе колготок — почему они вас бесят и полнят (15 стильных схем внутри)

Рассказываем про модные сочетания: есть новые идеи, которые облегчат жизнь

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Разбираемся, как надо и как не надо носить колготки

Разбираемся, как надо и как не надо носить колготки

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С наступлением холодов у женщин появляется острая необходимость в колготках. Элемент гардероба спорный, сложный, требующий терпения и внимания к деталям. Купить в переходе метро или в специализированном магазине — не важно, главное качество и следование основным правилам носки. Одно неверное движение, и ваши ноги смотрятся полнее и короче, чем есть на самом деле. Неприятно, ведь всем хочется быть стройными и красивыми. Рассказываем, как носить колготки так, чтобы выглядеть на все сто.

Модные колготки — это какие?


Стилисты в один голос твердят, что колготки сезона 2021–2022 — это монохромные модели, не только черные или серые, но и молочные, оттенки бежевого, коричневого и розового цветов. Очень актуальны в этом году натуральные оттенки: терракотовый, приглушенный бордо, темно-синий, темно-фиолетовый. Колготки с принтом добавят акцентов и разбавят ваш образ, а модели с ажурной отделкой придадут женственности. Яркие и сочные модели подойдут для любого возраста, главное — правильно подбирайте цвет согласно образу, учитывайте нюансы фигуры.

Матовые или глянцевые?

Запомнили на всю жизнь: телесные колготки могут быть только матовыми с плотностью не более 20 ден

Запомнили на всю жизнь: телесные колготки могут быть только матовыми с плотностью не более 20 ден

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Начнем с азов: колготки — неважно, какого они цвета, с принтом или без него, — должны быть матовыми. Глянцевый блеск на изгибах ноги и бедрах добавляет лишний объем. Никто не хочет выглядеть толще, поэтому запоминаем: носим только матовые. Телесные колготки (не более 20 ден) подбираем в тон вещи из образа: нет вещи — нет колготок. Цвет должен совпадать с цветом вашей кожи, ни светлее, ни темнее — носим с легкими платьями, юбками, светлой обувью.

Черный монохромный утепленный образ и будто бы голые ноги — так не пойдет, лучше наденьте матовые черные плотностью 30–40 ден. Тонкие черные колготки смотрятся выгоднее, потому что ложатся легкой дымкой, скрадывают силуэт и визуально стройнят. Черные матовые колготки — это база, они уместны в вечернем луке и отлично сочетаются с любой трендовой обувью 2021.

В холодную погоду голые ноги в сочетании с плотным черным верхом смотрятся довольно странно

В холодную погоду голые ноги в сочетании с плотным черным верхом смотрятся довольно странно

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— Выбирайте матовые колготки черного, коричневого, синего, графитового цветов в цвет обуви: такая схема создает горизонталь цвета, делает длиннее ноги и хорошо вытягивает. Комбинация: черное платье + контрастные (бордо или телесные) колготки в сочетании с черной обувью визуально порежет тело по горизонтали. Если обувь светлая или цветная, то выбираем колготки в зависимости от погоды: пока тепло, носим цветную и светлую обувь с тонкими матовыми колготками телесного оттенка. К примеру, мой идеальный эффект голых ног создают колготки фирмы Falke 8–15 ден, они не рвутся еще до выхода из дома, как остальные, — говорит стилист Татьяна Дуралёва.

Черные плотные колготки не носим с белыми кроссовками и тем более с летними джинсовыми шортами

Черные плотные колготки не носим с белыми кроссовками и тем более с летними джинсовыми шортами

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Принты


Принты советуем выбирать обладательницам стройных ног. Если у вас полные бедра, но колготки с принтом сильно хочется, наденьте их с юбкой или платьем длины миди. Правило такое: длина юбки определяется толщиной ноги. Юбка должна доходить до того места, с которого принт начинает растягиваться, зрительно добавляя объема ноге. Если у вас полные икры, советуем насовсем отказаться от принтованных моделей.

— Большинство принтов визуально увеличивают ноги либо искажают пропорции образа. Мой любимый узор — редкий мелкий горох, он относительно универсальный. Если вы в миди и видимая часть колготок небольшая, можно попробовать надевать другие принты, более крупные. Выбирайте колготки с усиленным носком, поясом, ластовицей: они носятся дольше, — рекомендует стилист Татьяна Дуралёва.

Наглядно показываем: принт на колготках подходит не для всех типов фигур

Наглядно показываем: принт на колготках подходит не для всех типов фигур

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Актуальные принты — мелкий горох, крупный горох (правило размеров работает: на крупной девушке колготки в мелкий горох смотреться не будут, рисунок потеряется). Геометрия, сетка — чем мельче сетка, тем женственнее. Крупная сетка может работать в стиле гранж, молодежных образах. Поэтому чем крупнее сетка, тем меньшую часть колготок лучше демонстрировать, пусть это будут только носочки-сетка.

Слева — актуальный принт в мелкий горох, справа — цветочный принт, который может добавить пару сантиметров в объеме

Слева — актуальный принт в мелкий горох, справа — цветочный принт, который может добавить пару сантиметров в объеме

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Еще один принт — брендовые логотипы. Тренд процветает уже не один год, такие колготки и носки очень популярны и востребованы всеми модницами. Кому-то этот тренд не нравится, а кто-то без ума от него. Здесь нужно посмотреть правде в глаза, ведь если человек может себе позволить брендовую вещь, он хочет это продемонстрировать, это вопрос обладания статусной вещью. Советуем отказаться от цветочных и любых крупных принтов и моделей с игривыми рисунками — кошачьи ушки или бантики на задней поверхности бедра — на взрослой женщине это смотрится нелепо.

Не носим черные колготки с юбкой из светлого денима, выкидываем телесные колготки плотностью 50 ден, а принт с ромбами пусть остается на витрине ларьков в переходах метро

Не носим черные колготки с юбкой из светлого денима, выкидываем телесные колготки плотностью 50 ден, а принт с ромбами пусть остается на витрине ларьков в переходах метро

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Цвет


Цвет колготок в образе обычно вытягивают из одежды, например, из верха образа или из низа, подбирают в тон обуви — так ноги будут казаться длиннее. Черные колготки лучше не носить с белой обувью, так как это выглядит слишком контрастно: четкая линия перехода будет резать ногу и укорачивать ее. Только умельцы с развитым чувством стиля могут носить черные колготки с белой обувью красиво. Исключение — если на белой обуви есть черные детали.

Слева мы видим монохромный образ — оттенки откликаются друг другу. Справа: красные колготки неуместны в данном образе: в сочетании с черной обувью смотрятся контрастно и укорачивают ноги — лучше заменить на матовые черные

Слева мы видим монохромный образ — оттенки откликаются друг другу. Справа: красные колготки неуместны в данном образе: в сочетании с черной обувью смотрятся контрастно и укорачивают ноги — лучше заменить на матовые черные

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— С приходом холодов многие надевают плотные цветные или молочные колготки — это очень опасная штука, особенно с длиной мини, потому что они привлекают внимание ко всем недостаткам ног. Чтобы носить такие сочетания нужны или смелость, или идеальные ноги. Надевайте цветные колготки в более спокойных, приглушенных, монохромных образах с длиной миди, — советует Татьяна Дуралёва.

Примеры образов с цветными колготками: на первых двух цвет «вытянут» из верха и перекликается с ним, с третьим образом всё просто: монохром актуален всегда

Примеры образов с цветными колготками: на первых двух цвет «вытянут» из верха и перекликается с ним, с третьим образом всё просто: монохром актуален всегда

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Как быть с носками


Идеи образов с носками

Идеи образов с носками

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Носки наравне с колготками стали важной частью стиля. Их выпускают бренды, они есть с резинкой и без, ажурные, в сетку, в спортивном стиле, с логотипами. Носки сейчас модно носить напоказ — чтобы они выглядывали из обуви, поэтому не прячем их под брюки, за исключением классических выдержанных образов. Носки могут быть или ярким акцентом, дополнением к образу, например с рисунком или надписью, или неброским аксессуаром — подбираем их в тон к обуви. Актуальны носки в спортивном стиле, носите их с кроссовками. Черные ботинки + черные носки с лого, почему нет? Пробуйте. А вот чулки и гольфы — в черном списке: ни тепла, ни красоты они не добавят, тренд был актуален в 2015–2017 годах, советуем там его и оставить.

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