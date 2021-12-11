«Думала — уволят за наглость»: истории людей, которые получили повышение после корпоратива

Все мы любим корпоративы: отдохнуть, повеселиться, узнать поближе коллег. Поддерживать командный дух компании, в которой работаешь — нужно, об этом в голос говорят все карьерные консультанты, к тому же это отличный повод предстать перед коллегами и начальником не только как менеджер отдела рекламы, а как человек с такими же интересами, взглядами, может, и проблемами. Сегодня мы расскажем несколько историй: на корпоративе можно зарекомендовать себя как отличного сотрудника и впоследствии получить повышение, а можно враз испортить впечатление о себе и потерять работу (специалисты рассказали, как избежать такого сценария).
Наталья, 27 лет, в декрете
— Я пришла работать в эту компанию, когда мне было 19 лет. Была активной, общительной, бойкой, не стеснялась задавать вопросы — в общем, за словом в карман не лезла. Меня приняли на должность телемаркетолога (скучный рутинный труд) с невысокой зарплатой — в той компании многие новички начинали с телемаркетинга, а потом постепенно двигались по карьерной лестнице вверх. Обычно период перед повышением занимал от полугода до года: тебя смотрели, оценивали, если хорошо работаешь — поощряли, начальство доброжелательно настроено к исполнительным сотрудникам.
Я пришла на работу осенью — в конце октября, пару недель ушли на адаптацию, но я довольно быстро во всем разобралась, а звонки никогда не были для меня проблемой. Близился новогодний корпоратив, настроение в коллективе было приподнятое, праздничное. Я узнала, что в команду набирают менеджеров активных продаж, условия работы гораздо лучше моих, зарплата в разы выше. Вакансия для меня, можно сказать, идеальная, я захотела попробовать себя в новой должности, но опыта в продажах у меня не было совсем. Мне хотелось, но учитывая то, что я работаю всего два месяца, молчала, не решалась.
Когда настал день корпоратива, все собрались в ресторане, красивые, нарядные. Говорили хвалебные речи, прозвучало и мое имя. Я услышала, подумала: «Чёрт возьми, да никто меня не убьет, если я спрошу сама». Бокал шампанского для смелости, и пошла прямиком к директору. Улыбаюсь, может, совсем немного кокетничаю и без намеков, прямо рублю: «Я хочу перейти на должность активника». А у самой коленки дрожат. Ляпнула, а потом подумала: «Уволят за наглость». Директор — мужчина в годах, засмеялся (что меня убило в моменте), но сказал: «Хорошо, Наташа, подумаем».
На следующий день пришли на работу, всё как обычно, начальник на меня даже не смотрит, я вижу, что собеседуют кандидатов в активники, а самой тоскливо. Ушли на выходные. За 10 дней отдыха я уже поостыла в своих желаниях, конечно, успела и поругать себя за прямой вопрос. В первый рабочий день после праздников в середине дня меня вызвали к директору — момент волнительный, шла как на казнь, морально готовилась к увольнению, но, к моему счастью, директор все-таки одобрил мою кандидатуру и решил перевести меня в новую должность — я аж подумала, что ослышалась.
В новую должность я вступила через пару дней после стажировки и отлично справлялась с ней в течение трех лет, за это время в компании произошло немало перестановок. Я метила в руководители отдела продаж, коллеги поддерживали мою кандидатуру, но начальство решило нанять человека извне, хотя я считала, что с работой лучше справится человек, который знает всю кухню изнутри. Жаль, конечно, но с новым руководителем мы также отлично сработались. В той компании я проработала около пяти лет, а потом ушла, когда начались внутренние перестановки и сменились условия труда.
Екатерина, 31 год, семейный бизнес
— Не скажу, что новую должность я получила сразу после корпоратива, но он стал толчком к развитию. Я пришла в относительно небольшую компанию на должность логиста. Личная жизнь к тому времени претерпела крах — я в разводе, с маленьким ребенком на руках, из-за этого мне приходилось часто отпрашиваться. Босс всегда шел мне навстречу, отпускал, когда нужно, часто я выполняла работу дома. Однажды он предложил брать сына с собой — с ним нянчились все сотрудники, и босс был в их числе. В общем, я не знаю, как так вышло, но глядя как начальник играет с моим ребенком, во мне проснулись чувства. Босс весьма привлекательной внешности, свободен.
Как я уже сказала, компания у нас маленькая, атмосфера в коллективе дружеская. Постепенно общение с боссом стало дружеским, мы много болтали не только о работе. По пятницам у нас была традиция — после окончания рабочего дня мы пили чай, играли в настольные игры, общались, узнавали друг друга лучше. Во время этих посиделок я узнала ближе, что за человек мой босс, и чувства стали еще сильнее. Он всегда был учтив со мной, его знаки внимания я воспринимала как элементарную вежливость и воспитание и даже подумать не могла, что и у босса ко мне есть чувства.
Всё стало ясно на корпоративе — мы праздновали скромно в ресторане, всем коллективом. Я жила недалеко, и босс предложил меня проводить, мы болтали, и я понимала, что, кажется, между нами завязывается нечто большее, чем просто отношения коллеги и начальника. Домой я зашла счастливая и смущенная, как школьница. Наши отношения развивались постепенно, было волнительно перед коллегами объявлять себя парой. Через год после начала отношений босс сделал мне предложение. Сейчас, уже в нашей компании, я занимаю должность финансового директора.
Ульяна, 36 лет, финансист
— Ситуация произошла с моими коллегами: уволили сразу двоих из-за того, что они устроили драку. Сначала вообще никто ничего не понял, причину потасовки тоже не утвердили, но драка была эпичной — с переворачиванием стола на пол, порчей имущества и отборным матом. Обошлись без полиции, но охранники здания разняли дерущихся и отправили по домам. На следующий день мы все вышли на работу. Когда пришли зачинщики драки, все резко перестали разговаривать, так тихо стало, смотрим на них, а видно, что им стыдно. Они и друг к другу-то уже ненависти не питают, стоят грустные, побитые, помятые — пожалеть бы, но нет, у нас в банке всё строго. Ребята отработали положенные две недели и удалились. А мы случай этот на каждом корпоративном мероприятии вспоминаем.
Карьерный консультант Дарья Зорина говорит, что в ее практике не было случаев, чтобы корпоратив стал толчком к повышению сотрудника. Но поведение на празднике, по мнению специалиста, несомненно, влияет на восприятие человека в компании, особенно если он эксперт или руководитель. Поэтому отметить любое событие в кругу коллег вы можете с пользой для себя. Мы попросили Дарью дать несколько советов о том, как вести себя на корпоративе, чтобы не ударить в грязь лицом.
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Ольга Маршеруева, специалист в сфере HR и карьерный консультант, говорит, что для повышения сотрудника по службе важно, как человек работал в течение года, какие результаты показывал, а на новогодних корпоративах обычно идет подведение итогов и награждение. Для того чтобы зарекомендовать себя как хорошего сотрудника, который может рассчитывать на повышение в дальнейшем, специалист советует не игнорировать корпоративную культуру.
— Важно проявлять лояльность к компании, принимать участие в корпоративных мероприятиях, показывать, что вам это нравится. Если у вас активный корпоратив без алкоголя, выезд на природу — не стойте в углу и не кривите лицо, даже если вы сильно хотели нарядиться в платье. Если у вас праздник в клубе или ресторане, также не игнорируйте активную часть программы. Самое худшее, что вы можете сделать — вообще не прийти. Работодатель тратит деньги, корпоратив — это не только выпить и поесть, он нацелен на то, чтобы сплотить команду, посмотреть, как сотрудники коммуницируют между собой. Важно установить связи, пообщаться с тем, с кем вы мало общаетесь на работе, наладить взаимодействие помимо рабочих моментов, так вам будет проще строить карьеру, — говорит Ольга Маршеруева.
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