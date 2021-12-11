«Думала — уволят за наглость»: истории людей, которые получили повышение после корпоратива

Наталья, 27 лет, в декрете

— Я пришла работать в эту компанию, когда мне было 19 лет. Была активной, общительной, бойкой, не стеснялась задавать вопросы — в общем, за словом в карман не лезла. Меня приняли на должность телемаркетолога (скучный рутинный труд) с невысокой зарплатой — в той компании многие новички начинали с телемаркетинга, а потом постепенно двигались по карьерной лестнице вверх. Обычно период перед повышением занимал от полугода до года: тебя смотрели, оценивали, если хорошо работаешь — поощряли, начальство доброжелательно настроено к исполнительным сотрудникам.

Я пришла на работу осенью — в конце октября, пару недель ушли на адаптацию, но я довольно быстро во всем разобралась, а звонки никогда не были для меня проблемой. Близился новогодний корпоратив, настроение в коллективе было приподнятое, праздничное. Я узнала, что в команду набирают менеджеров активных продаж, условия работы гораздо лучше моих, зарплата в разы выше. Вакансия для меня, можно сказать, идеальная, я захотела попробовать себя в новой должности, но опыта в продажах у меня не было совсем. Мне хотелось, но учитывая то, что я работаю всего два месяца, молчала, не решалась.