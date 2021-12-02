Открытые плечи — плохая идея: 13 лучших решений и 16 неудачных образов для новогоднего корпоратива

Совсем скоро начнутся корпоративы. На праздничной вечеринке, несомненно, хочется предстать во всеоружии, в блеске и мишуре, а это значит, что начинать продумывать образ следует уже сейчас, чтобы избавить себя от беготни по магазинам в последний день, отчаянно захватывая вещи в пайетках. Наступает год тигра — хищной и опасной кошки. Полагаем, тотемное животное по своей природе определяет стиль новогодних образов на корпоративах, но мы всё же предлагаем обратить внимание на актуальные тренды для праздничного наряда и приводим примеры того, как не стоит одеваться, чтобы не заработать проблем.
Собираясь на новогодний корпоратив, следует учитывать место проведения и обстановку в коллективе. Если в вашем офисе строгие правила, соблюдается дресс-код, то, скорее всего, новогодняя вечеринка не будет исключением из общих правил. Ваш босс наверняка удивится, увидев вас в облегающем мини хищной расцветки с блеском в глазах от бокала шампанского. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов. Нередко новогодним вечеринкам задается тема — например, вручение премии Оскар или Голливуд. В таком случае вы можете позволить себе чуточку больше.
Женственное платье или брючный костюм?
Брючный костюм будет уместен всегда, главное, чтобы его крой был актуальным. Прямой жакет, будто с мужского плеча, и брюки палаццо длиной до середины каблука. Добавьте к образу серьги, яркую помаду и уложите волосы в пучок — будете смотреться элегантно и со вкусом.
Обратите внимание на платья женственного силуэта длины миди. Фигурный вырез или рукава буфы добавят образу праздности, если вы опасаетесь выглядеть совсем уж повседневно. Обязательно обратите внимание на обувь — массивные зимние ботинки или сапоги явно будут лишними, возьмите с собой туфли, если позволяет ситуация.
Неожиданно праздничным атрибутом стали страусиные перья на манжетах рукавов или на подоле платья. Желательно, чтобы вещь была яркого цвета: розового, синего или желтого. Кстати, стилисты советуют обратить внимание на желтый цвет, ведь именно он объявлен цветом года. Что касается бахромы — она удачно впишется в образ дивы
Платье с пайетками — такой вариант тоже допустим, ведь в праздник особенно хочется блистать. Если вы выбрали платье на бретельках, советуем надеть поверх жакет. Не советуем на корпоратив надевать мини-платье с открытыми плечами, отдайте предпочтение модели с рукавом, чтобы уравновесить образ. Выбирая платья с блестками, следите, чтобы его крой был актуальным, купленное в
Мини, стразы и голые плечи
Сейчас мы поговорим о вариантах, которые также являются трендовыми, и вы смело можете приобретать их для новогодней вечеринки с друзьями, но для рабочего корпоратива эти варианты, мягко говоря, не подходят совсем. Среди коллег, где будут присутствовать начальники разной степени важности, нужно сохранить лицо и не провоцировать своим внешним видом и поведением. Мало ли какие последствия могут быть? Прочтите, так, на всякий случай, истории людей, которых уволили после новогоднего корпоратива. Вы же так не хотите? Правильно. Встречают по одежке, по ней же часто и провожают.
Смело, креативно, и что самое обидное, супермодно, но щеголять голым животом в мини-юбке — очень плохая идея. Помним: чем меньше оголений, тем лучше.
Актуальны как никогда сегодня короткие платья из бархата и сатина с прозрачными вставками. Красиво, хочется, но спросите себя, а будет ли вам комфортно под пристальным взглядом коллег? Если нравится бархат, советуем остановить свой выбор на моделях длины миди и без бретелей, с рукавом. О прозрачных вставках лучше всего забыть.
В таком мини ваше активное участие в празднике будет сводиться к перекидыванию одной ноги на другую. Не хочется просидеть в углу весь праздник, правда? Еще сильнее не хочется стать той самой обсуждаемой на следующей день коллегой из отдела бухгалтерии.
Слишком яркие и вычурные платья также будут смотреться неуместно, за исключением случаев с тематической вечеринкой или действительно шикарным банкетом, где вы — значимый гость. Во всех остальных случаях вы рискуете выглядеть белой вороной среди остальных сотрудников, особенно если у вас скромный корпоратив в офисе, а не в лучшем ресторане города с ковровой дорожкой.
Собираясь на новогодний корпоратив, вы вдруг решили надеть купленное летом платье-комбинацию. Спешим предостеречь вас от этого поступка — помним про излишнее оголение, которое не сулит ничего хорошего, вам же не хочется краснеть на следующий день, правда? Но если сильно хочется и других вариантов нет, наденьте поверх пиджак или рубашку (завяжите ее чуть выше уровня талии).
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