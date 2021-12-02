Открытые плечи — плохая идея: 13 лучших решений и 16 неудачных образов для новогоднего корпоратива

Собираясь на новогодний корпоратив, следует учитывать место проведения и обстановку в коллективе. Если в вашем офисе строгие правила, соблюдается дресс-код, то, скорее всего, новогодняя вечеринка не будет исключением из общих правил. Ваш босс наверняка удивится, увидев вас в облегающем мини хищной расцветки с блеском в глазах от бокала шампанского. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов. Нередко новогодним вечеринкам задается тема — например, вручение премии Оскар или Голливуд. В таком случае вы можете позволить себе чуточку больше.

Женственное платье или брючный костюм?

Брючный костюм будет уместен всегда, главное, чтобы его крой был актуальным. Прямой жакет, будто с мужского плеча, и брюки палаццо длиной до середины каблука. Добавьте к образу серьги, яркую помаду и уложите волосы в пучок — будете смотреться элегантно и со вкусом.