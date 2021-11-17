«Это смотрится странно»: 7 ярких красоток на улицах города — о любимых и ненавистных зимних вещах

— Зимой нужен хороший теплый костюм и пуховик. Приобрести по-настоящему теплый проблематично, поэтому я советую присмотреться к нашим сибирским дизайнерам и местным брендам. К зиме я готова, у меня все вещи с прошлого сезона, ничего нового покупать не нужно. Я не могу выделить что-то конкретное, что мне бы не нравилось: у меня нет предвзятого отношения к вещам, пусть люди ходят в том, что им нравится.



Наталья, 33 года, стоматолог