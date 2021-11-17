«Это смотрится странно»: 7 ярких красоток на улицах города — о любимых и ненавистных зимних вещах

Зима прочно утвердилась в своих правах: столбик термометра ползет вниз, снегу прибывает — пора расчехлять пуховики, шубы, дубленки и прочие предметы зимнего гардероба. В сравнении с прошлыми сезонами мода не сильно поменялась, разве что добавилось разнообразия в головных уборах — теперь мы чаще встречаем на улицах людей не в шапках, а, например, в капорах. Наш корреспондент Алена Золотухина поговорила с местными модницами и выяснила, какие зимние вещи попали в черный список, а какие, напротив, выбились в лидеры.
Мария, 28 лет, свой магазин одежды
— Зимой нужен хороший теплый костюм и пуховик. Приобрести по-настоящему теплый проблематично, поэтому я советую присмотреться к нашим сибирским дизайнерам и местным брендам. К зиме я готова, у меня все вещи с прошлого сезона, ничего нового покупать не нужно. Я не могу выделить что-то конкретное, что мне бы не нравилось: у меня нет предвзятого отношения к вещам, пусть люди ходят в том, что им нравится.
Наталья, 33 года, стоматолог
— Я мерзлявая, поэтому за то, чтобы в зимнем гардеробе были хорошие, качественные, теплые вещи. В списке необходимого у меня зимние кроссовки, пуховик, шуба. Я не люблю, когда в гардеробе много вещей — мой состоит из базы. Длинный пуховик у меня уже есть, планирую приобрести еще короткий. Не люблю обувь на огромной подошве и когда женщины носят атласные летние юбки миди зимой — смотрится странно. Мне нравится спортивный стиль, сочетание: укороченный пуховик, джоггеры, ботинки.
Кристина, 19 лет, бровист
— Зимой я люблю носить угги, нравится, как смотрятся куртки на запах. К предстоящей зиме хочу приобрести длинную шубу. Зимняя шапка у меня есть, но чаще я ношу на голове платок или шарф. Мне не нравится, когда в холодную погоду люди переодеваются в горнолыжные костюмы, это смотрится странно, сейчас столько вариантов красивой теплой верхней одежды.
Анна, 34 года, работает в компании БКС
— Я не люблю дубленки и укороченные варианты зимней верхней одежды. Нравится сочетание: угги и пуховик — удобно, если нужно быстро что-то накинуть и побежать. На выход люблю вещи поярче, как моя шуба, например. Она новая, я только ее купила, правда, для сильных морозов она не годится, максимум до -15, на холода нужен качественный пуховик, а совсем в морозы можно и комбинезон надеть.
Люба, 26 лет, стилист
— Я люблю большие объемные пуховики и экошубы. К новому сезону я купила этот пуховик — заказала в питерском магазине. В нашем городе для покупки хорошего пуховика могу посоветовать магазин Love trendy. Поскольку я стилист, к современным модным тенденциям отношусь гибко. К примеру, я носила балаклаву еще в прошлом году — люди реагировали с интересом, засматривались, кто-то улыбался, кто-то смеялся. Также нравятся шапки-ушанки, капоры.
Анжела, работает в Сбербанке
— Помимо основных вещей, зимой не стоит пренебрегать колготками. К предстоящей зиме я купила этот пуховик, в нем можно ходить до -10 градусов, а на морозы у меня есть шуба. Не люблю угги, чуть более влажная погода — и всё, обувь сразу теряет вид.
Оксана, 36 лет, менеджер по работе с клиентами
— Зимой нужен хлопковый трикотажный костюм и пуховик. К новому сезону я уже взяла обувь, шапку и рукавицы, планирую купить теплые леггинсы и удлиненный яркий свитер. Пока не холодно, я хожу в капоре — вещь не очень теплая и не совсем удобна в носке, но мне нравится, как смотрится.
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