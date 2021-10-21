Что, если не шапка: 10 крутых и необычных головных уборов для настоящих сибирячек (вы удивитесь)

Не надевайте косынку близко к линии роста волос, сместите ближе к макушке, повяжите края косынки под подбородком или обмотайте вокруг шеи. Здесь отметим важный нюанс: если у вас короткая шея, то такой способ вам не подходит, иначе ваша шея визуально будет выглядеть еще короче. Девушкам с крупными чертами лица не советуем выбирать пестрые модели, чтобы образ не смотрелся деревенским. Круглолицым девушкам не стоит носить косынку подвязанной концами спереди или скрывающей волосы полностью, такой способ больше подойдет обладательницам худого вытянутого лица.



Балаклава

Наверное, самый необычный тренд этой зимы. Не уверены, что он быстро адаптируется, но вдруг? Главное ведь, чтобы было тепло, а балаклава — настоящая броня против непогоды. Если раньше балаклавы одновременно выполняли функции шапки и шарфа, то в этом году к ним прибавилась еще одна — защитной маски (но для надежности под ними всё равно лучше носить медицинскую, которую даже не будет видно, а еще вы не оставите отпечаток помады на модном аксессуаре).