Что, если не шапка: 10 крутых и необычных головных уборов для настоящих сибирячек (вы удивитесь)

Настали времена, когда головной убор, отличный от шапки, перестал выглядеть в глазах прохожих странно, неуместно и, может быть, даже чуть безумно. Всё чаще на улицах Новосибирска мы встречаем женщин в шляпах, панамах, беретах или бейсболках. А в последние годы в мир повседневной моды вошли еще более диковинные модели: косынки, капоры, съемные капюшоны, балаклавы (да-да, те самые, что мы привыкли надевать с лыжным костюмом). Рассказываем, как подобрать новомодный головной убор по типу лица.
Косынка
На первый взгляд может показаться, что эта тенденция больше созвучна летним трендам, однако и с наступлением холодов дизайнеры успешно смогли интегрировать этот аксессуар в наши гардеробы. Главный нюанс при выборе вариантов для осени и зимы — делать ставку на плотные материалы, в которых будет комфортно даже в холода. Актуальны модели из экокожи, болоньевые, стеганые, шерстяные. Особенно эффектно смотрятся дутые модели.
Не надевайте косынку близко к линии роста волос, сместите ближе к макушке, повяжите края косынки под подбородком или обмотайте вокруг шеи. Здесь отметим важный нюанс: если у вас короткая шея, то такой способ вам не подходит, иначе ваша шея визуально будет выглядеть еще короче. Девушкам с крупными чертами лица не советуем выбирать пестрые модели, чтобы образ не смотрелся деревенским. Круглолицым девушкам не стоит носить косынку подвязанной концами спереди или скрывающей волосы полностью, такой способ больше подойдет обладательницам худого вытянутого лица.
Балаклава
Наверное, самый необычный тренд этой зимы. Не уверены, что он быстро адаптируется, но вдруг? Главное ведь, чтобы было тепло, а балаклава — настоящая броня против непогоды. Если раньше балаклавы одновременно выполняли функции шапки и шарфа, то в этом году к ним прибавилась еще одна — защитной маски (но для надежности под ними всё равно лучше носить медицинскую, которую даже не будет видно, а еще вы не оставите отпечаток помады на модном аксессуаре).
В зависимости от дизайна такие головные уборы могут выглядеть совершенно по-разному: в пастельной расцветке — прятать вас от внимания толпы, а в яркой — наоборот, выдвигать на первый план. Еще один способ выделиться, нося балаклаву, — сделать яркий макияж. Подойдет всё: от классических широких стрелок до smoky во всех оттенках радуги. Носим балаклаву не только с пуховиком и горнолыжным костюмом, пробуем варианты со стеганым или шерстяным пальто, с дубленками или шубами из экомеха.
Капор или капюшон
Пожалуй, самый теплый и уютный тренд этого сезона. Идеальную укладку в нём сохранить будет трудно, зато это отличный способ ее скрыть, когда прической заниматься совсем нет времени или желания. Одним из главных преимуществ капора является то, что в нём сочетаются два аксессуара: шапка и шарф. Он хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею, а иногда — плечи и спину, если капор удлиненный.
Капор смело можно надевать всем без стеснения и страха выглядеть нелепо. Носите его с пальто, куртками, шубами, пуховиками, выбирайте те модели, что вам по душе: вязаные из шерсти, трикотажные, меховые. Альтернатива капору — съемный капюшон: стильный необычный аксессуар, который добавит вашему образу оригинальности, не сомневайтесь.
Шапка-ушанка
В этом сезоне искусственный мех стал одним из самых популярных материалов, который для холодов оказывается еще и самым практичным. Присмотрите себе объемную шапку-ушанку, если зимой вы мерзнете особенно сильно. Выбирайте модель из нейлона или замши. Носить шапку-ушанку дизайнеры предлагают с куртками из экокожи. Актуальны модели с принтом, например анималистичным (согласитесь, что в этом есть что-то ностальгическое, из детства?).
Панама
Отметим, что в полку любителей панам прибыло. Если в прошлом году, когда тренд на них только начинался, на панаму смотрели с недоверием, то сегодня мы всё чаще замечаем их на улицах города. Летние модели оставим на полке до следующего сезона и обратим внимание на шерстяные, мягкие, плюшевые модели. Подсказка: панама с широкими полями сильнее защитит вас от ветра и дождя.
Лучше всего панама смотрится на девушках с формой лица «перевернутый треугольник» или «сердце», а вот обладательницам круглого лица предлагаем воздержаться от такого головного убора: панама визуально сделает ваше лицо еще более круглым. Носить панаму можно с любым вариантом верхней одежды, но лучше всего, конечно, панама смотрится в сочетании с курткой в стиле оверсайз.
Берет
Когда-то мы носили береты исключительно с элегантными образами в классическом французском стиле. Сейчас ассоциации с гардеробами парижанок поутихли, дизайнеры активно внедряют береты даже в смелый гранжевый стиль. Выбирайте варианты из кожи, латекса, бархата или делайте ставку на необычный цвет. Не менее актуальными будут модели с набивными рисунками или береты с принтами, например с цветочными, клетчатыми или анималистичными орнаментами.
Девушкам с круглым лицом советуем выбирать небольшие береты, обладательницам лица в форме треугольника советуем носить берет слегка набок. Важно, чтобы расстояние между бровями и краем берета было 1–2 см, а в идеале — даже больше. Края берета должны прикрывать уши — образ будет безнадежно испорчен, если одно ухо будет спрятано под беретом, а второе останется открытым: так вы будете выглядеть нелепо. Пробуйте, экспериментируйте, ищите свой вариант носки. Носите берет с пальто, курткой, а зимой попробуйте примерить с шубой из экомеха.
Шляпа
Фетровые или тканевые шляпы с широкими полями прочно вошли в гардероб настоящих модниц еще несколько лет назад. Дизайнеры активно показывают подобные модели и на подиумах. Среди трендовых головных уборов года вы можете присмотреть себе котелок, шляпу-ведро или фетровый вариант с широкими полями. А чтобы мы не замерзли в холода, бренды предложили необычный способ стилизации — носить фетровые шляпы-федоры поверх платков. Лучше, если они будут сочетаться, например, оттенок шляпы будет присутствовать в узорах на платке, однако и контрастные сочетания будут не менее актуальны.
Обладательницам овального лица подойдет абсолютно любая модель шляпы, для круглолицых девушек отличный вариантом будет федора, остановите свой выбор на шляпах с высокими тульями и прямыми полями, чтобы придать лицу легкую угловатость. Откажитесь от шляп с идеально круглой тульей, которые только подчеркнут круглые очертания вашего лица. Девушкам с прямоугольным лицом можно посмотреть на шляпы с широкими полями, чтобы уравновесить высоту лица. Воздержитесь от шляп с высокой тульей. Если у вас сердцевидное лицо, вам подойдут шляпы с полями среднего размера. Подсказка: сдвиньте шляпу набок — так ваше лицо будет смотреться более худым и вы привлечете больше внимания к глазам.
Бейсболка
Опять же, мы привыкли носить их исключительно летом, но времена, как вы уже заметили, меняются. Бейсболку адаптировали под холода, использовав утепленные материалы. В тренде мягкие и плюшевые модели из меха, стеганые модели отлично будут смотреться со стеганым пальто или курткой. На некоторых моделях есть специальные отложные ушки для теплоты — дизайнеры сделали всё, лишь бы мы не мерзли и выглядели стильно.
Подобрать бейсболку под свой тип лица довольно легко. Если у вас овальное лицо, вам подойдет любая модель, разве что с осторожностью отнеситесь к моделям с высокой тульей: она может визуально удлинить лицо еще сильнее. Лучше, если лоб будет полностью закрыт козырьком. Обладателям симметричного круглого лица стоит присмотреться к обтягивающим бейсболкам с высокой тульей: они визуально удлиняют контуры. Дополняет подобный образ закрывающий лоб козырек, а носить подобную модель можно слегка набок.
Обладателям прямоугольного лица, как и в случае с классическим овалом, бейсболка помогает уменьшить вытянутую форму лица: этого легко добиться при помощи удлиненного козырька. Люди с треугольным лицом обладают широким лбом. Чтобы визуально уменьшить его, можно подобрать бейсболку с длинным козырьком, но стоит помнить, что обтягивающие модели способны испортить образ: они сделают голову несимметричной и вытянутой кверху.
Кепи
Традиционные кепи навеяны ретростилем, а сейчас стали своего рода данью уважения к моде нулевых, когда такие кепки были громким трендом. Самые актуальные варианты сейчас — в тон к наряду или в оттенке, максимально приближенном к цвету вашего аутфита. Обратите внимание на модели, выполненные из кожи, твида и шерсти: головные уборы из подобных плотных тканей будут идеально сочетаться с большинством видов осенней одежды. Носите кепи с пальто, куртками, модели из более плотного материала адаптируйте к пуховику.
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