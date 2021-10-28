Ожидание и реальность: эти модницы купили зимние вещи на AliExpress и пожалели (есть даже шуба за 387 рублей)

Наступают холода, самое время обновить гардероб. У модниц разбегаются глаза, хочется купить и новые ботиночки на зиму, и пуховик, а может быть, и шубу — ту, что в тренде, чебурашку. Когда времени ходить по магазинам нет, на помощь приходят сайты, а если вами движет еще и желание прилично сэкономить, ответ один — AliExpress. Однако помните, что это всегда лотерея, игра в русскую рулетку (называйте как хотите). Сегодня мы расскажем о девушках, которые решили обновить гардероб к зиме и заказали стильные шубы, пуховики из экокожи, модные прорезиненные сапоги для прогулок, но что-то пошло не так.
Если вбить в поисковое поле слово «шуба», можно сильно удивиться: где вы видели шубу за 387 рублей? Посмотрим внимательнее. Описание сообщает: «Куртка женская из искусственного меха, теплая, мягкая, плюшевая верхняя одежда, повседневное зимнее пальто, осень-зима». Результат за 387 рублей вы видите на фото.
— Вещь очень маленькая для того, чтобы быть в размере XXL. Краткое описание товара не соответствует изображению, уродливые швы, объем по бокам, шуба пришла гораздо короче, чем написано в характеристиках, — пишет отзыв недовольная покупательница.
Еще одну покупательницу настигло фиаско с зимней курткой. Получить вместо заявленного товара нечто, больше похожее на мусорный пакет с мехом — так себе. Просто отметим, что подобные модели были популярны в 2015 году и продержались недолго, поэтому заказывать такой фасон не советуем. Также настоятельно рекомендуем воздержаться от покупок на AliExpress вещей из экокожи, потому что приходят они, как правило, в виде, как на изображении ниже.
— Ну очень отдаленно похоже. Внешне это резина с так называемым рыбьим мехом. Только на плюсовую температуру. Оставлю, заморачиваться с возвратом не хочется, может, пару раз надену. Ожидала, конечно, совсем другого, — пишет женщина.
Продолжаем смотреть на неудачные попытки приобрести верхнюю одежду. Опять шуба. Можно и норковые за 7000 рублей найти. Но у нас из «чебурашки». «Осеннее повседневное пальто для вечеринок» стоит всего 1100 рублей. К сожалению, и выглядит так же.
— Не так, как на картинке, но для вещи по цене футболки это достаточно хорошо, — считает обладательница шубы. Она осталась довольна покупкой.
Еще одна неудачная попытка утеплиться — шуба из искусственного меха, которая на деле не имеет абсолютно ничего общего с картинкой у продавца. Стоимость изделия — 2683 рубля, описание довольно интересное: «Новинка-2021, модная женская верхняя одежда из искусственного меха лисы». Искренне надеемся, что ни одна лиса не пострадала.
— Отправили совсем другой товар, ширпотреб. Фото другое, отправляют дешевку, — пишет с функцией caps lock женщина, сопровождая текст обилием восклицательных знаков. И ее можно понять. Покупательница пыталась вернуть деньги, но продавец ответил ей отказом.
Идем дальше. На зиму нам нужна обувь, минимум две пары. Стилисты говорят, что сегодня модно носить сапоги и ботинки в светлых оттенках. Покупательница Ирина решила последовать новому тренду и заказала на AliExpress ботинки, которые пришли с дыркой на трикотажном манжете, на одном ботинке отсутствовали шнурки, а на втором — язычок.
— И смешно, и плакать хочется. Живу в своем доме, буду в огород надевать. Даже заморачиваться с возвратом не стала, — пишет Ирина.
Еще один вариант неудачного приобретения обуви — прорезиненные сапоги. В торговых центрах и шоурумах такие модели стоят около 5000 рублей. Тратить такую сумму на вещь не на каждый день не хочется. AliExpress предлагает нам сапоги за 750 рублей. Цена вызывает подозрения, но покупатели находятся. По итогу имеем следующее:
— Вместо прорезиненного материала — тряпочка. Вариант на лето. Сапоги пришли меньшего размера, подошва мягкая, носить такие невозможно, — поделилась своим огорчением покупательница. Но с другой стороны — что ожидать от обуви за 750 рублей?
Стилисты утверждают, что теплый вязаный кардиган просто обязан быть в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Средняя стоимость кардигана в магазинах массмаркета — 3000 рублей. Дороговато, особенно если учесть, что список покупок состоит минимум из 5 позиций. Открываем «алишку», ищем. Сайт сообщает нам, что стоимость такой модели — 827 рублей. Приемлемо, правда же? Картинка красивая, отзывы тоже ничего, заказываем красивый удлиненный кардиган, а в итоге получаем что? Вещь в три раза короче заявленного размера квадратного кроя. Обидно. Впредь будем проницательнее.
А как вам такое? Кардиган на зиму, который тоньше марли. Стоимость вещи — 558 рублей, изделие представлено в разных цветах. Изображение у продавца внушает доверие, а в результате имеем то, что имеем. И куда такой кардиган? Его хозяйка предложила пустить вещь на половую тряпку.
Отметим, что не всегда покупки на AliExpress заканчиваются слезами и пополнением мусорной корзины. Говорят, что сайтом просто нужно уметь пользоваться, знать продавцов, следить за количеством звезд, за рейтингом продавца. Справедливости ради, редакция НГС проанализировала модные тренды, предложения местных и федеральных магазинов и шоурумов и нашла те же самые вещи на AliExpress в 5 раз дешевле. Нам пришлось пересмотреть более 800 отзывов с фото (это было непросто), чтобы выбрать самое-самое. Оцените нашу подборку.
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