Ожидание и реальность: эти модницы купили зимние вещи на AliExpress и пожалели (есть даже шуба за 387 рублей)

Если вбить в поисковое поле слово «шуба», можно сильно удивиться: где вы видели шубу за 387 рублей? Посмотрим внимательнее. Описание сообщает: «Куртка женская из искусственного меха, теплая, мягкая, плюшевая верхняя одежда, повседневное зимнее пальто, осень-зима». Результат за 387 рублей вы видите на фото.

— Вещь очень маленькая для того, чтобы быть в размере XXL. Краткое описание товара не соответствует изображению, уродливые швы, объем по бокам, шуба пришла гораздо короче, чем написано в характеристиках, — пишет отзыв недовольная покупательница.