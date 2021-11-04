В пух и мех: 23 стильных варианта верхней одежды для зимы и простые правила ее подбора под ваш гардероб

Стильная зимняя верхняя одежда — это какая, как ее выбрать? В этом деле важна насмотренность, так как запутаться в одинаковых моделях оверсайз легче легкого. Примеряешь одно, второе, третье — голова кругом, хочется скорее купить и сбежать, оградив себя от страданий, причиненных шопингом. Предлагаем не наводить панику раньше времени, выдохнули. Сейчас всё расскажем, разбив варианты по категориям, а также добавим основные правила подбора верхней одежды под ваш гардероб.



Что в тренде

На первом месте — традиционно пуховик. Вариантов много: оверсайз-модели, пуховик-халат на поясе, пуховик-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани.