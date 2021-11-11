В унтах и снуде: 10 ошибок в зимнем гардеробе, которые делают только в России, — вас тоже бесят меховые карманы?

Лучше обратить внимание на современные модели с минимальным декором — оверсайз-куртки, пуховики-халаты на поясе, пуховики-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани. Зимнее шерстяное пальто — еще один вариант, больше подходит для любительниц классического стиля. Смотрится дорого, элегантно, женственно. Дубленка из натуральных материалов классического кроя также будет служить вам века. Мы уже подготовили инструкцию, как подобрать зимнюю одежду именно под ваш гардероб.



Шапки

Черные головные уборы почему-то пользуются у нас особой любовью. Темная шапка считается универсальным вариантом, но таковым не является и мало кого украшает. Черный цвет у лица сильнее других подчеркивает неровности кожи, может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому советуем обратить внимание на все природные оттенки — серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный. Органичнее всего в образе смотрятся цвета, которые присутствуют в окружении человека естественным образом. Сейчас это цвет снега, асфальта, неба. Обратите внимание, все цвета в природе имеют приглушенный оттенок — именно на такой нужно ориентироваться при выборе головного убора.