В унтах и снуде: 10 ошибок в зимнем гардеробе, которые делают только в России, — вас тоже бесят меховые карманы?

Большинство людей недолюбливают зимний сезон, в том числе из-за неудобной и многослойной одежды. Для женщин это дополнительная головная боль, и так непросто выглядеть стильно, а если еще нужно добежать куда-то в минус 20, то о красоте, кажется, вообще можно позабыть. С зимним гардеробом действует универсальное правило — чем проще все элементы по отдельности, тем лучше. Математика проста, вряд ли у вас 10 пуховиков на все случаи жизни, если их всего 2 (а то и 1), сложный декор или асимметричный крой уже на 10-й день носки намозолит вам глаза, а впереди еще 6 месяцев зимы. Какие ошибки подстерегают женщин при выборе одежды для тепла — расскажем в нашем материале.
Колит, давит, дует
Шерстяной свитер с высокой и плотно прилегающей горловиной придумали для врагов. Мы поняли это, еще вырвавшись из кроличьих детсадовских шапок на завязках, которыми пытали детей поколения 90-х. Но каждый год на прилавках магазина появляются они. Колючие шерстяные свитера, которые забирают неосторожную покупательницу в свой жестокий плен. У этого предмета одежды больше минусов, чем плюсов. В общественном транспорте и машине в нем душно, на улице, конечно, может, и тепло. Но потом вы приходите в пункт назначения (например, офис), и вуаля — через 20 минут вам становится очень жарко. Такой свитер малофункционален и создает перманентное ощущение ненависти к зиме. Если вам нужно утепляться под верхнюю одежду — лучше выбрать стеганый жилет. Для тех, кто понимает, что жизнь без свитера не удалась, есть щадящий вариант с растягивающейся «лыжной» горловиной.
Следующий враг зимнего гардероба — колготки с тонкой резинкой (или вообще капроновые) под джинсы или брюки. Такое утепление перетягивает нашу женщину сразу в 2 местах, мешая свободно вздохнуть и выдохнуть. При этом тепла от капроновых колготок под джинсы нет почти никакого, это бесполезное действие. Для утепления давно придумали термобелье — невесомое, с эластичными широкими резинками, оно действительно согреет, в нем будет значительно комфортнее. Оно дороже, но в отличие от колготок термолосины не порвутся и будут служить вам не один год, если, конечно, значительно не поменяются объемы фигуры.
От любительниц утепляться мы переходим к синдрому куриных ножек, которые можно встретить на любой остановке нашей необъятной родины. Короткие зимние ботинки и короткие носки в сочетании с определенными моделями джинсов не скрывают полоску голой ноги, которая краснеет и синеет на морозе. Высокие однотонные гольфы в рубчик способны исправить ситуацию и придать вам даже некоторый шарм, как будто так специально задумано.
Верхняя одежда
Самый частый провал зимнего образа связан с пуховиками. Шубы и дубленки всё же имеют обычно более классические линии, и мода на них меняется не так уж быстро. Именно на пуховых куртках и пальто фантазия дизайнеров делает кульбит и приземляется в самой необычной позе. А потом получается вот это. Зеленая грубая парка с розовым мехом (все же хотели такую 8 лет назад?). Меховые карманы и отстрочки в 90 процентах случаев испортят вполне приличный пуховик. Также прошла эра приталенных пуховиков, подчеркивающих женственность, ведь сам смысл этого предмета одежды совсем не несет женственную философию. И конечно, пуховики кислотных цветов. Мы рекомендуем думать о покупке цветного пуховика, только если у вас есть несколько моделей на каждый день.
Какой выбрать
Лучше обратить внимание на современные модели с минимальным декором — оверсайз-куртки, пуховики-халаты на поясе, пуховики-одеяло, дутый, стеганый, стеганый и дутый одновременно, пуховик из экокожи или из матовой шерстяной ткани. Зимнее шерстяное пальто — еще один вариант, больше подходит для любительниц классического стиля. Смотрится дорого, элегантно, женственно. Дубленка из натуральных материалов классического кроя также будет служить вам века. Мы уже подготовили инструкцию, как подобрать зимнюю одежду именно под ваш гардероб.
Шапки
Черные головные уборы почему-то пользуются у нас особой любовью. Темная шапка считается универсальным вариантом, но таковым не является и мало кого украшает. Черный цвет у лица сильнее других подчеркивает неровности кожи, может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому советуем обратить внимание на все природные оттенки — серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный. Органичнее всего в образе смотрятся цвета, которые присутствуют в окружении человека естественным образом. Сейчас это цвет снега, асфальта, неба. Обратите внимание, все цвета в природе имеют приглушенный оттенок — именно на такой нужно ориентироваться при выборе головного убора.
Если вы неуверенный модник, о декоре на шапке лучше забыть. Так же как о головных уборах необычных форм. Их можно носить стильно, но это сложно. Выпуклый декор, цветы, бусины, люрекс, разнообразные виды вязки в одном головном уборе сделают ваш образ проще и дешевле.
Выбирайте однотонные варианты, максимум из декора может быть небольшая нашивка с надписью, но учтите, такая деталь добавляет в образ спортивный стиль. Носить такую шапку с юбкой и каблуком — признак отсутствующего вкуса.
При выборе шарфа также избегайте декора, хлипкой тонкой фактуры, узоров и кричащих монограмм. Снуд, который вас как будто душит, надо отложить к колючему свитеру с горлом — до худших времен.
Обувь
Если из ботинок торчит мех, это почти точно плохие ботинки. Хотя, может, и теплые, мы не спорим. Меховой декор вообще редко что украшает, эта мода всё сдабривать помпушкой из норки ушла и пока не вернулась. Сапоги народов севера лучше оставить этим народам. На улицах городов они смотрятся странно, а не так величественно, как в составе этнического костюма.
В моде объем для одежды и обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее.
Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг. Интересные челси и грубые ботинки не сдают позиции. Помните, замшевая обувь добавляет в образ лоска и элегантности, но в практичности она, конечно, уступает коже.
Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый.
Для любительниц угг — в моду триумфально вошли дутики, удобно для зимних прогулок. Скорее всего, они продержатся долго, так как перекочевали из спортивного гардероба, такие модели давно можно было увидеть на горнолыжных курортах. Поговаривают, что и короткие (не длинные! Нет) угги снова вернулись в моду. На всякий случай напоминаем — у этой спорной модели часто деформируется пятка, поэтому после 10–15-й носки они могут потерять свой вид.
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