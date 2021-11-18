Сотрите это немедленно: 7 женщин, которые изуродовали себя неудачным татуажем (фото до и после)

Татуаж бровей — процедура спорная. Многие считают ее устаревшей, однако мастеров в этой области довольно много. Устав от ежедневной рисовки бровей, женщины записываются на прием, предвкушая прощание с карандашами, тенями и гелями для укладки. Нередко опыт татуажа заканчивается разочарованием, а ожидание и реальность не совпадают. Мы нашли несколько неудачных примеров татуажа бровей и попросили эксперта рассказать, что важно знать, если вы всё же хотите сходить на процедуру.



Татуаж — это аппаратный метод коррекции бровей, при котором машинкой с иголкой создается имитация волосков. Пигмент вводится глубоко под кожу, поэтому эффект держится от года до трех лет (в зависимости от производителей пигмента и индивидуальных особенностей организма). Потом цвет тускнеет и приходится идти к мастеру на коррекцию.

