Сотрите это немедленно: 7 женщин, которые изуродовали себя неудачным татуажем (фото до и после)

Татуаж бровей — процедура спорная. Многие считают ее устаревшей, однако мастеров в этой области довольно много. Устав от ежедневной рисовки бровей, женщины записываются на прием, предвкушая прощание с карандашами, тенями и гелями для укладки. Нередко опыт татуажа заканчивается разочарованием, а ожидание и реальность не совпадают. Мы нашли несколько неудачных примеров татуажа бровей и попросили эксперта рассказать, что важно знать, если вы всё же хотите сходить на процедуру.
Татуаж — это аппаратный метод коррекции бровей, при котором машинкой с иголкой создается имитация волосков. Пигмент вводится глубоко под кожу, поэтому эффект держится от года до трех лет (в зависимости от производителей пигмента и индивидуальных особенностей организма). Потом цвет тускнеет и приходится идти к мастеру на коррекцию.
Алена Шитякова — мастер и тренер по перманентному макияжу говорит, что раньше всё называли татуажем, но потом пришло новое понятие — перманентный макияж, и делается он более поверхностно, но суть одна: татуаж и перманентный макияж — это внесение пигмента в верхние слои кожи, между эпидермисом и дермой.
Главный миф, который крутится вокруг процедуры, — а надо ли сбривать брови? Татуажу не помешает наличие волосков, ведь изначально его цель — достичь натурального эффекта. Мастер придаст нужную форму и с вашими бровями. Хотя бывает, что клиенты приходят к мастеру уже без бровей — как именно они их лишились, история умалчивает.
Например, на этих фото мы видим, что волоски на том месте, где должны быть брови, отсутствуют. Следствие это неудачной процедуры татуажа или что-либо еще, неизвестно. Заметьте: нововытатуированные брови находятся на лбу, что удивительно.
Распознать неопытного мастера довольно просто. Первым делом Алена Шитякова советует изучить отзывы клиентов о нем. Если их нет, бегите. Если вам говорят, что профиль в соцсетях новый и отзывы еще не успели добавить, это тоже повод задуматься. Обязательно просите портфолио. Если мастер начинающий и еще только составляет портфолио, задавайте вопросы о технике, процедуре, если мастер отвечает невнятно, советуем присмотреться к другому. Слишком низкая цена — тоже повод сменить специалиста: качественные материалы для перманента стоят дорого.
— Клиенту лучше всего нужно прийти на консультацию к мастеру, где специалист расскажет о противопоказаниях, об уходе после процедуры, что можно делать, что нельзя, о том, что через месяц нужна будет коррекция. Задайте на консультации все интересующие вопросы. Также на консультации можно сделать эскиз будущей работы, — подсказывает Алена Шитякова.
— Часто у нас, девушек, возникают необдуманные спонтанные желания сотворить с собой нечто. Вот и я поддалась такому порыву. Очень зря. Сразу оговорюсь, скорее всего мой неудачный результат вышел таким, потому что я делала эту процедуру в учебном центре в качестве модели. Привлекала невысокая цена, и я уверяла себя, что если ученики допустят ошибки, то опытные преподаватели сразу все исправят, и брови получатся идеальными... Вот наивная. Попросила сделать цвет темно-коричневым, холодным. В итоге мне набили две длинные почти черные (такого цвета были корочки) плоские бровины. Выглядеть я стала лет на 30, в свои 20. После схода корочек цвет был бледно-фиолетовый. Все это добро я закрашивала сверху тенями, помадой для бровей, карандашами и наивно ждала, что через месяц бровки приобретут красивый цвет. Они стали темно-серо-фиолетовыми. В итоге все равно эти ужасные брови мне приходится закрашивать, уже почти год я хожу с очень темными нарисованными бровями. Сейчас они светлеют, но цвет все равно серо-фиолетовый, — делится впечатлениями пользовательница сайта irecommend.ru с ником Tistis.
Все визажисты в один голос твердят: один из главных минусов татуажа бровей (а вместе с ним век и губ) заключается в том, что он старит, но почему-то девушки не верят. А это, к сожалению, чистая правда: вытатуированные брови смотрятся настолько неестественно, что даже при удачном подборе краски гарантированно прибавляют 5 лет.
— Моё знакомство с татуажем началось лет 10 назад, когда мама впервые сделала себе брови и веки, брови мне тогда не понравились - получилась ярко рыжая ниточка (в итоге мама их переделала), веки были аккуратные, и я решилась сделать себе подводку по линии ресниц и брови. Сделала. Отек был только первые часы, помимо него никакого дискомфорта не ощущала. Стало легче подводить глаза, но сейчас татуаж век проходит, а повторять я не хочу, так как ресницы кажутся гуще без этой линии у основания. Дальше я грезила об идеальных бровях — свои у меня редкие, надо постоянно красить, форма теряется. Я выбрала салон, пришла, легла, предвкушая итог, улыбалась. Спустя 1,5 часа встала, посмотрела в зеркало — ушла улыбка, ощущение счастье тоже исчезло. Хотелось умыться поскорей, и чтобы все сошло. Смотрю в зеркало и понимаю, что ничего не поделать, а мастер восхищается своей работой. Татуаж бровей сделал меня старше, взгляд стал какой-то злой, брови долго чесались, цвет непонятный — я так скучаю по своим родным бровям, — пишет отзыв Асель Рамазанова на сайте irecommend.ru.
Как выходить из дома, если после похода к мастеру вместо бровей у вас получилось это. Исправить такую ошибку будет довольно сложно, потребуется много времени и денег. Может быть все-таки красить брови карандашом или тенями?
Как вам брови поверх бровей? О моноброви мы слышали, но двойные брови — такое видим впервые.
Когда стилисты и визажисты говорят, что в тренде широкие брови, как у Леонида Ильича Брежнева, они явно имеют в виду не это.
Что делать, если уже все плохо?
СЮЖЕТ
Алёна Шитякова настоятельно рекомендует не принимать никаких действий самостоятельно, а именно: протирать зону перманента перекисью, спиртом или другими растворами. Нужно найти опытного хорошего мастера, который расскажет как правильно поступить. Но выхода будет два: либо удаление некачественного татуажа лазером, либо ремувером.
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