Обозвали «крысой» и сожгли лоб: истории ужасных походов в салоны красоты — инструкция, как вернуть деньги

Недавно мы писали о безнадежно устаревших процедурах красоты, которые всё равно делают в салонах. Например, голливудское наращивание ресниц, ногти на типсах и накаченные скулы. Это, конечно, давно не модно, зато в большинстве случаев не наносит вред здоровью — как психическому, так и моральному. Мастера говорят, что потребительский терроризм крепчает, а недовольные женщины пишут гневные отзывы после похода в парикмахерскую и жалуются в Роспотребнадзор. Мы собрали несколько историй неудачных походов в салон красоты и поговорили с мастерами об опыте общения с неадекватными клиентами, а также спросили у эксперта, как вернуть деньги и защитить себя, если страшное уже случилось.
«Сделала завивку и вызвала скорую»
Ольга Чипенко пришла сделать химическую укладку, а оказалась на трехнедельном больничном.
— Я сходила в парикмахерскую, сделала биохимическую завивку, а дома мне стало плохо. Наутро всё вздулось, я вызвала скорую, меня увезли в ожоговый центр областной больницы. Хотели там оставить, но у меня дома 10-летний ребенок, поэтому я ушла под наблюдение. Ожог был II степени: головы, лба, ушей. На коже вздулись пузыри. Сейчас уже чувствую себя получше, а тогда была в ужасном состоянии. Считаю, что раствор был разведен неправильно либо это подпольное средство. Подчеркну, что у меня была не аллергическая реакция, а ожог. Кожу сожгли, — рассказывала Ольга корреспонденту НГС Илье Калинину.
Пострадавшая заплатила в салоне за услугу 2050 рублей. В парикмахерскую с претензией Ольга Чипенко пришла на следующий день, но управляющего на месте не застала. В итоге деньги за химическую завивку ей все-таки вернули и попросили не писать жалобу в Роспотребнадзор. Но договориться о полной компенсации трехнедельного лечения с руководством салона Ольга не смогла.
«Совет, как от прыщавого косметолога»
Другой пример. Женщина осталась недовольна услугами студии эстетики лица и тела, поэтому написала об этом гневный отзыв на сервисе Flamp, но получила резкий ответ от представителей салона — в итоге суд присудил ей около 80 тысяч рублей за моральный вред и судебные издержки.
По информации на сайте базы судебных решений РФ, клиентка студии обратилась с требованием компенсировать ей моральный вред. Как следует из решения суда, она пришла в студию на первичный прием стоимостью 3000 рублей: он включал в себя консультацию, процедуру в кедровой бочке, антицеллюлитный массаж и обертывание. После этого она поделилась впечатлениями на сайте отзывов Flamp под ником GALLA.
— Попила травяной чай, прошла скрабирование, массаж и обертывание. Подробнее остановлюсь на двух последних, так как скрабирование особого впечатления не произвело. Дома, в ванной, с кофейным скрабом в руках я это делаю дольше и тщательнее... Массаж делается банкой, по всему телу, передняя и задняя поверхности... Сразу скажу, это очень больно, — написала недовольная клиентка, в завершение отзыва отметив, что авторская методика студии оказалась неэффективной.
Студия ответила девушке довольно резко:
— Клиент приходит в первую очередь за результатом... А для чего пришли вы — это вопрос. Вы пришли с синяками (черного цвета), местонахождение которых говорит, что вы в данный момент уже куда-то ходите на коррекцию фигуры. Разумеется, будет ужасно больно по синякам делать массаж. Или вы думали — нет? Возможно, вы даже ходите к подружке, которая и попросила вас заглянуть к нам, всё разузнать да добавить ложку дегтя, — предположили представители компании на сайте Flamp.
— И последнее, каким образом вы, только начав заниматься своей фигурой, уже рекомендуете всем зал и сбалансированное питание как панацею? Вы добейтесь успехов сначала в коррекции фигуры, пройдите всё на своем опыте, а потом уже советуйте, а то совет, как от «прыщавого косметолога» или «толстого диетолога», — добавили в компании, посчитав отзыв «заказным».
«Так я стала лысой»
Недавно мы опубликовали истории женщин, которые решились на преображения, но как только увидели свое изображение в зеркале — тут же поняли, что это была ошибка. Не так обидно, когда натворил ужас своими руками, но совсем горько, когда кошмар на голове оплачен по прейскуранту.
— Пошла я в салон, где меня встретила в полдень сонный мастер. Мне даже показалось, что она реально спала, когда я пришла. Вялыми движениями рук она начала творить на моей голове «красоту». Меня также смутило, как именно мне делали кудряшки, но я такой человек: полностью доверяю человеку, который уверяет, что он мастер и «сто раз так делал». По итогу на моей голове красовался волосатый шлем. Дома вся голова чесалась, а на следующее утро я со слезами сквозь смех поняла, что не могу пойти на работу в таком виде. В итоге пришлось всё срезать. Так я стала лысой. Ладно, шучу. Всё, что я потеряла, — время, деньги (5000 рублей) и немного самооценки, — рассказала девушка.
Даша не стала возвращаться в салон и требовать компенсации за неудачную прическу. Этот пример не единичен, часто люди некомфортно чувствуют себя в конфликте и поэтому молчат о болезненных последствиях процедур красоты.
«Вы выступаете в качестве подопытной крысы»
Большинство сетевых заведений стараются гасить интернет-скандалы на корню — просят недовольного клиента перезвонить либо написать им номер телефона и дату визита. Всё же иногда сотрудники заведений не могут сдержаться и начинают отвечать на выпады. Например, клиентка под ником rreedd31 оставила отзыв, в комментариях под которым разгорелась настоящая перебранка. Недовольную женщину поддержала еще одна посетительница салона с ником 777 — она также рассказала о неудачной процедуре. И понеслось — официальный ответ салона красоты оказался очень резким и неоднозначным.
В одноименном центре обучения корреспонденту сказали, что такой услуги больше нет. Всё же осадок от реакции сотрудников остается довольно неприятный.
Клиент всегда прав?
Но не только клиенты недовольны услугами мастеров, но и мастера часто жалуются на неподобающее отношение со стороны последних.
Они делятся, что некоторые клиенты приходят раньше на час, не предупредив об этом по телефону. И если в салоне или на дому недостаточно пространства для ожидания — это может стать проблемой. Также мастера недоумевают, когда на процедуры берут с собой родственников или подруг.
— Приходят с мужьями, которые «посидят-подождут», и получается, что на процедуре в кабинете мы втроем. Это не очень комфортно, о таком нужно предупреждать заранее. То же самое касается и детей. Я понимаю, бывают форс-мажоры, но о них нужно обязательно предупреждать. 4-летний мальчик не посидит спокойно на диване два часа. Это я вам как мама двоих говорю, — рассказала корреспонденту мастер маникюра Анна М.
Парикмахеров раздражают отмены записи в последний момент и скрытое недовольство. Это когда клиент пришел за сменой имиджа, в салоне ему всё нравилось, дома он себя почувствовал некомфортно и накатал гневный отзыв в социальных сетях.
— Такое бывает часто. Почти никто из недовольных клиентов не озвучивает проблему сразу после процедуры. Негативный фидбек (обратная связь. — Прим. авт.) приходит через время, и с ним гораздо сложнее работать, — говорит стилист по волосам Павел П.
Также несколько мастеров отметили, что в России до сих пор принято относиться к специалистам сферы красоты как к «обслуживающему персоналу» в худшем смысле этого слова.
— Приходит фифа, тыкает сразу, мол, давай побыстрее и сгоняй за чаем. Если салон и руководство нормальные или работаете на себя, то можно сделать такой клиентке замечание, а если не успокоится — отправить восвояси. Но не все одобряют такие методы. Многие руководители исповедуют принцип — клиент всегда прав, даже если это унижение достоинства мастера и неприкрытый потребительский терроризм. У меня был на работе случай: на педикюре клиентка кидалась конфетками в мастера, знаете, есть такие бесплатные леденцы, и ее вежливо рассчитали после процедуры и отпустили. Такое не редкость, — рассказывает парикмахер с 15-летним стажем Татьяна Ф.
Мнение эксперта
Партнер юридического агенства «ЭКВИ» Астрик Рашоян объясняет, что оценка услуг салонов красоты очень субъективна.
— Одна и та же прическа может вызывать восторг у парикмахера, а у клиента — неприятие. Косметические процедуры могут иметь эффект с первого раза у одного клиента, другому же понадобится 5–7 визитов для этого. Поэтому результат труда мастера зачастую не соответствует ожиданиям клиента. В этой связи требование о компенсации по причине «не нравится» не будет обоснованным, и переделать прическу/маникюр мастер может только, если сам этого захочет, — говорит эксперт.
Юрист отмечает, что иные последствия наступают в ситуации, когда мастер оказал услугу с явным дефектом — сжег волосы, выстриг клок волос, не прокрасил ногти, применил средство, которое вызвало сильный отек или аллергию.
— Если вашу ситуацию можно исправить здесь и сейчас (например, докрасить ногти или выровнять криво подстриженную челку), то и надо исправлять ее сразу — то есть потребовать от салона исправления недостатков. Сбережете силы, время и нервы. Как правило, салоны идут навстречу без возражений. Иная ситуация, когда недостатки услуги невозможно быстро исправить — нужно дождаться, когда отрастут волосы или пройдет отек. В такой ситуации клиент вправе требовать компенсацию вреда. Сознательные руководители салонов не будут доводить претензии клиента до огласки или суда, поэтому как минимум могут предложить клиенту какие-либо реабилитационные процедуры. Если же салон не признает свою ошибку, можно идти с требованием в суд, — комментирует Астрик Рашоян.
Желательно, по его словам, взять чек об оплате услуг или обзавестись показаниями свидетелей, что стрижка-окраска сделана именно в этом салоне, и обращаться в отдел защиты прав потребителей — такой есть при администрации каждого района.
Астрик замечает, что претензии клиентов в таких спорах труднодоказуемы. Для того, чтобы иметь шансы на выигрыш в суде, потребитель, как и любой участник процесса, должен доказывать, что услуга оказана салоном некачественно.
— Например, перед походом в парикмахерскую сделать фото до процедуры. В парикмахерской зафиксировать свой визит — например, оплатой чека. Фиксировать результат. При оказании косметологической услуги косметолог должен выяснить наличие противопоказаний к услуге, заболеваний, аллергических реакций клиента, чтобы понимать, можно ли вообще оказывать услугу. Для этого в серьезных косметологических кабинетах практикуется анкетирование, где клиент указывает на наличие заболеваний, аллергий и прочее. Но на пути к красоте анкеты заполняются как? Быстро! И как правило, редко кто честно пишет о своих заболеваниях или реакциях или вовсе о них не знает. Тогда и мастера не в чем упрекнуть, если клиент сам дал разрешение на использование средств и методик, — говорит эксперт.
Если перед началом процедуры вы не подписали бумагу, что предупреждены о возможных противопоказаниях и побочных действиях (или нет видео-, аудиозаписи, доказывающей, что вы с таким перечнем ознакомлены), то при возникновении таковых вы вправе требовать возврата денег и возмещения ущерба, советует Астрик Рашоян.
Если в салоне красоты вашу проблему решать отказываются, нужно потребовать у них чек и составить на месте акт об оказании услуги с подписью персонала салона или свидетелей. Далее нужно обратиться в медицинское учреждение, которое зафиксирует степень тяжести вашего состояния и его возможные причины. С этими документами юрист рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.
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