Обозвали «крысой» и сожгли лоб: истории ужасных походов в салоны красоты — инструкция, как вернуть деньги

— Такое бывает часто. Почти никто из недовольных клиентов не озвучивает проблему сразу после процедуры. Негативный фидбек (обратная связь. — Прим. авт.) приходит через время, и с ним гораздо сложнее работать, — говорит стилист по волосам Павел П.

Также несколько мастеров отметили, что в России до сих пор принято относиться к специалистам сферы красоты как к «обслуживающему персоналу» в худшем смысле этого слова.

— Приходит фифа, тыкает сразу, мол, давай побыстрее и сгоняй за чаем. Если салон и руководство нормальные или работаете на себя, то можно сделать такой клиентке замечание, а если не успокоится — отправить восвояси. Но не все одобряют такие методы. Многие руководители исповедуют принцип — клиент всегда прав, даже если это унижение достоинства мастера и неприкрытый потребительский терроризм. У меня был на работе случай: на педикюре клиентка кидалась конфетками в мастера, знаете, есть такие бесплатные леденцы, и ее вежливо рассчитали после процедуры и отпустили. Такое не редкость, — рассказывает парикмахер с 15-летним стажем Татьяна Ф.

Мнение эксперта

Партнер юридического агенства «ЭКВИ» Астрик Рашоян объясняет, что оценка услуг салонов красоты очень субъективна.

— Одна и та же прическа может вызывать восторг у парикмахера, а у клиента — неприятие. Косметические процедуры могут иметь эффект с первого раза у одного клиента, другому же понадобится 5–7 визитов для этого. Поэтому результат труда мастера зачастую не соответствует ожиданиям клиента. В этой связи требование о компенсации по причине «не нравится» не будет обоснованным, и переделать прическу/маникюр мастер может только, если сам этого захочет, — говорит эксперт.

Юрист отмечает, что иные последствия наступают в ситуации, когда мастер оказал услугу с явным дефектом — сжег волосы, выстриг клок волос, не прокрасил ногти, применил средство, которое вызвало сильный отек или аллергию.

— Если вашу ситуацию можно исправить здесь и сейчас (например, докрасить ногти или выровнять криво подстриженную челку), то и надо исправлять ее сразу — то есть потребовать от салона исправления недостатков. Сбережете силы, время и нервы. Как правило, салоны идут навстречу без возражений. Иная ситуация, когда недостатки услуги невозможно быстро исправить — нужно дождаться, когда отрастут волосы или пройдет отек. В такой ситуации клиент вправе требовать компенсацию вреда. Сознательные руководители салонов не будут доводить претензии клиента до огласки или суда, поэтому как минимум могут предложить клиенту какие-либо реабилитационные процедуры. Если же салон не признает свою ошибку, можно идти с требованием в суд, — комментирует Астрик Рашоян.

Желательно, по его словам, взять чек об оплате услуг или обзавестись показаниями свидетелей, что стрижка-окраска сделана именно в этом салоне, и обращаться в отдел защиты прав потребителей — такой есть при администрации каждого района.

Астрик замечает, что претензии клиентов в таких спорах труднодоказуемы. Для того, чтобы иметь шансы на выигрыш в суде, потребитель, как и любой участник процесса, должен доказывать, что услуга оказана салоном некачественно.

— Например, перед походом в парикмахерскую сделать фото до процедуры. В парикмахерской зафиксировать свой визит — например, оплатой чека. Фиксировать результат. При оказании косметологической услуги косметолог должен выяснить наличие противопоказаний к услуге, заболеваний, аллергических реакций клиента, чтобы понимать, можно ли вообще оказывать услугу. Для этого в серьезных косметологических кабинетах практикуется анкетирование, где клиент указывает на наличие заболеваний, аллергий и прочее. Но на пути к красоте анкеты заполняются как? Быстро! И как правило, редко кто честно пишет о своих заболеваниях или реакциях или вовсе о них не знает. Тогда и мастера не в чем упрекнуть, если клиент сам дал разрешение на использование средств и методик, — говорит эксперт.

Если перед началом процедуры вы не подписали бумагу, что предупреждены о возможных противопоказаниях и побочных действиях (или нет видео-, аудиозаписи, доказывающей, что вы с таким перечнем ознакомлены), то при возникновении таковых вы вправе требовать возврата денег и возмещения ущерба, советует Астрик Рашоян.

Если в салоне красоты вашу проблему решать отказываются, нужно потребовать у них чек и составить на месте акт об оказании услуги с подписью персонала салона или свидетелей. Далее нужно обратиться в медицинское учреждение, которое зафиксирует степень тяжести вашего состояния и его возможные причины. С этими документами юрист рекомендует обращаться в Роспотребнадзор.

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