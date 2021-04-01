«Пришлось всё срезать»: эти женщины поменяли цвет волос и сразу поняли, что совершили ужасную ошибку (фото до и после)

— Я часто крашу волосы и меняю прически, люблю быть разной, нравится всё новое и необычное. Было несколько неудачных покрасок: однажды я перекрашивалась в блонд после рыжего. Спустя восьмичасовой марафон из двух смывок и покраски я вышла из салона красивой блондинкой, но через два дня проснулась с желтыми волосами — рыжий начал проступать. Окрашивать волосы пока было нельзя, так как они уже были ослаблены обесцвечиванием. Пришлось перекрывать их русым. Но самым неудачным была покраска кончиков волос в зеленый, который после первой же помывки из яркого изумрудного превратился в болотный. Было очень некрасиво (к слову, крашу волосы я всегда в приличных салонах). Я тот еще экспериментатор, поэтому всегда всё проходило без слез, но хотелось поскорее решить проблему. Хорошо, что приятных покрасок и ярких волос в моей практике гораздо больше.



Бывает и хуже

Стилисты и парикмахеры все как один твердят о том, что красить волосы в домашних условиях — очень рискованная идея. Но если вы твердо уверены в своем решении, то старайтесь покупать профессиональную краску, а не ту, что представлена в бытовой линейке, которая продается в супермаркетах (Palette, Garnier, Londa и другие подобные). У профессиональных красок более щадящий состав, кроме пигментирующих компонентов в них содержатся ухаживающие ингредиенты, во время покраски пряди насыщаются витаминами и микроэлементами. Обратите внимание на следующие марки: Schwarzkopf, Godwell, Revlon Professional, Matrix, Tigi.