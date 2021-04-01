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«Пришлось всё срезать»: эти женщины поменяли цвет волос и сразу поняли, что совершили ужасную ошибку (фото до и после)

Истории о том, как весеннее преображение закончилось трагично: наши героини потеряли деньги, время, а главное — волосы

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Хотя бы раз в жизни каждая женщина попадала в такую неловкую ситуацию

Хотя бы раз в жизни каждая женщина попадала в такую неловкую ситуацию

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Порой в попытках стать еще красивее мы, женщины, бываем слишком опрометчивы. Не прочитаем отзывы о салоне и полностью доверяем себя в руки мастера, который «сто раз такое делал», а зря — по итогу вместо обещанной шикарной прически получаем «сено» на голове или того хуже. Менее обидно, но всё так же неприятно, когда мы портим себя собственными руками, желая освежить цвет в домашних условиях: странный рыжий вместо шикарного блонда — как вам такой эксперимент? Мы собрали несколько женских отзывов, полных отчаяния, об их самой неудачной прическе. Прочтите и не повторяйте таких ошибок.

Алёна, 31 год, декоратор

Фотографий с болотным цветом волос у Алёны нет, потому что фотографироваться не хотелось

Фотографий с болотным цветом волос у Алёны нет, потому что фотографироваться не хотелось

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— Я часто крашу волосы и меняю прически, люблю быть разной, нравится всё новое и необычное. Было несколько неудачных покрасок: однажды я перекрашивалась в блонд после рыжего. Спустя восьмичасовой марафон из двух смывок и покраски я вышла из салона красивой блондинкой, но через два дня проснулась с желтыми волосами — рыжий начал проступать. Окрашивать волосы пока было нельзя, так как они уже были ослаблены обесцвечиванием. Пришлось перекрывать их русым. Но самым неудачным была покраска кончиков волос в зеленый, который после первой же помывки из яркого изумрудного превратился в болотный. Было очень некрасиво (к слову, крашу волосы я всегда в приличных салонах). Я тот еще экспериментатор, поэтому всегда всё проходило без слез, но хотелось поскорее решить проблему. Хорошо, что приятных покрасок и ярких волос в моей практике гораздо больше.

Бывает и хуже

Стилисты и парикмахеры все как один твердят о том, что красить волосы в домашних условиях — очень рискованная идея. Но если вы твердо уверены в своем решении, то старайтесь покупать профессиональную краску, а не ту, что представлена в бытовой линейке, которая продается в супермаркетах (Palette, Garnier, Londa и другие подобные). У профессиональных красок более щадящий состав, кроме пигментирующих компонентов в них содержатся ухаживающие ингредиенты, во время покраски пряди насыщаются витаминами и микроэлементами. Обратите внимание на следующие марки: Schwarzkopf, Godwell, Revlon Professional, Matrix, Tigi.

Эти фото наглядно показывают, к чему приводит желание сэкономить на окрашивании волос.

Исправлять такую красоту потом придется очень долго

Исправлять такую красоту потом придется очень долго

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А так выглядит опрометчивая попытка придать прическе яркость и оригинальность.

Концы волос после такого окрашивания можно смело обрезать — им уже ничто не поможет

Концы волос после такого окрашивания можно смело обрезать — им уже ничто не поможет

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Посмотрите на неудачную попытку мелирования: сотворил ли это мастер или сама жертва — история умалчивает. Но факт остается фактом — картина печальная. Мелирование в принципе давно ушло на пенсию, такой тип окрашивания не актуален уже лет десять, а то и больше.

Если вы решили сделать шатуш в домашних условиях — подумайте трижды. Исправлять неудачное окрашивание гораздо дороже

Если вы решили сделать шатуш в домашних условиях — подумайте трижды. Исправлять неудачное окрашивание гораздо дороже

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Дарья, 29 лет, журналист

Неудачная прическа не убавила тягу Дарьи к экспериментам — сибирячка и дальше пробует необычные прически, но уже у проверенных мастеров

Неудачная прическа не убавила тягу Дарьи к экспериментам — сибирячка и дальше пробует необычные прически, но уже у проверенных мастеров

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— Как-то раз я увидела у знакомой классные кудри и захотела такие же. Узнала, как это делается, и нашла место, где такое делается. Но поспешила, толком не изучила технику создания прически и не ознакомилась с отзывами салона. Пошла я счастливая в день Х в салон N, где меня встретила в полдень сонный мастер. Мне даже показалось, что она реально спала, когда я пришла. Вялыми движениями рук она начала творить на моей голове «красоту». Меня также смутило, как именно мне делали кудряшки, но я такой человек: полностью доверяю человеку, который уверяет, что он мастер и «100 раз так делал». По итогу на моей голове красовался волосатый шлем. По дороге домой я отправила фото новой прически подругам — они были крайне деликатны в отзывах, тогда как в магазине меня высмеяла группа подростков, а продавец фруктов мне подарил 4 абрикоса (пожалел, видимо). Дома вся голова чесалась, а на следующее утро я со слезами сквозь смех поняла, что не могу пойти на работу в таком виде. В итоге пришлось всё срезать. Так я стала лысой. Ладно, шучу. Всё, что я потеряла — так это время, деньги (5000 рублей) и немного самооценки.

На сайте отзывов Irecommend.ru еще одна девушка, которая хотела измениться к весне, эмоционально поделилась неудачным экспериментом. Она решилась на кардинальные перемены, пожелав из брюнетки превратиться в блондинку, а в итоге лишилась нескольких десятков сантиметров волос (сколько было пролито слез — история умалчивает).

— Мне всегда хотелось что-то изменить в себе. У меня не хватило бы смелости набить себе тату или сделать пирсинг, но вот волосы мне никогда не было жалко. Они у меня достаточно проблемные сами по себе. Жирные на корнях, очень сухие на концах и начинают сечься, когда длина волос достигает плеч. Что бы я ни делала. Когда-то у меня были длинные волосы, затем я их резко обрезала до лопаток, а примерно 9–10 месяцев назад вообще решила кардинальным образом изменить свой имидж и покраситься в блондинку, — рассказывает Мария Д.

Волосы Марии обламывались прямо у корней

Волосы Марии обламывались прямо у корней

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Девушка решила краситься дома, купила краску и осветлитель в обычном супермаркете. Мария вспоминает, что ни краска, ни осветлитель не взяли ее волосы — на корнях цвет был желтый, ближе к оранжевому, обещанный красивый платиновый оттенок был только на картинке коробки от краски.

— Кончики были убиты. Сразу после окрашивания они высохли минут через 10, тогда как волосы на корнях, по длине сохли еще около трех часов. Естественно, никакие специальные средства, масла мне уже неспособны были помочь. При этом волосы были недлинными. К сожалению, это не послужило мне хорошим уроком, и впоследствии я еще два-три месяца красилась в домашних условиях той же краской. При особенностях моей внешности такой оттенок мне совершенно не шел, но на тот момент я ничего этого не замечала, пока не сделала фото, на котором видно, что волосы у корней светлые, а по всей длине — рыжие, — говорит Мария и добавляет, что в срочном порядке начала искать хорошего мастера, который смог бы вернуть ее волосам приличный вид. Такой мастер нашелся, безжалостно отрезал более 10 сантиметров убитых волос и начал колдовать над оставшейся шевелюрой. Спустя несколько сеансов волосы Марии действительно стали выглядеть лучше, но всё еще были сильно испорченными — сейчас девушка отращивает собственный цвет.

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