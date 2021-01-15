Отказала начальнику: откровенные рассказы сибиряков, которых уволили после новогоднего корпоратива

Отгремели праздники, отдохнувшие сотрудники компаний вернулись в свои офисы. Только не в полном составе. После новогоднего корпоративного веселья некоторых попросили на выход — это, как оказалось, не такой уж и редкий повод для потери работы. Веселье почти всегда начинается культурно, распаляясь с каждым бокалом — чаще всего причиной неприятностей на мероприятиях становится алкоголь. Причем вы сами можете и не пить, ваш нетрезвый коллега сделает всё за вас, а на следующий день придется писать заявление по собственному желанию (так случилось у нашей читательницы). HR-директор сайта Зарплата.ру Вера Маневич объяснила, какие официальные основания существуют для того, чтобы вас уволили, а читатели поделились своими историями корпоративного празднования, после которых их попросили покинуть компанию.
Кристина, 23 года, менеджер по продажам
— Меня уволили после прошлогоднего новогоднего корпоратива из-за того, что я отказала в интиме своему начальнику, который вдвое старше меня. Он женат и имеет двух дочерей, старшая ненамного младше меня. Я написала заявление по собственному желанию и гордо ушла — не велика потеря. Начальник пытался со мной флиртовать с моего первого дня в коллективе, а на новогоднем корпоративе выпил (я не употребляю алкоголь), осмелел и начал нагло распускать руки. Когда увидел, что я засобиралась, подошел и прямым текстом сказал о том, как хотел бы завершить вечер. Я довольно резко ему ответила, развернулась и ушла. Он мне бросил в след, что я еще пожалею о своем поступке. В понедельник он вызвал меня в кабинет и сообщил, что я могу собирать вещи. Я ожидала этого, не стала спорить. Даже две недели не отработала, ушла в тот же день.
Комментарий эксперта:
— В этой ситуации начальник уволил сотрудницу, так как работать далее с ней ему было бы некомфортно, и он нашел бы любой повод для увольнения. Законно это? Нет. Но для девушки работать в такой компании могло быть психологически дискомфортно, раз уж так случилось, нужно сделать выводы и идти дальше.
Сергей, 33 года, программист
— Вышло, на самом деле, глупо. Мы с коллегами из моего отдела крепко выпили и решили продолжить вечеринку дома. Время было уже после десяти вечера: алкоголь не купить, и я не придумал ничего лучше, как стянуть с общего стола три бутылки виски, думал, что делаю это незаметно. 11 января меня ждал сюрприз — заявление по собственному желанию, и это за три бутылки виски? Я же не ящик утащил, могли бы и удержать с зарплаты. Подозреваю, что просто нужен был повод сократить сотрудника, прицепиться не к чему, а тут как бы за дело, скандалить не стал, ушел. Пью виски, ищу работу.
Комментарий эксперта:
— Полагаю, что в этой ситуации руководитель мог сделать вывод о ценностях сотрудника: раз украсть бутылки для него норма, значит, и украсть где-то еще для него тоже может быть нормой.
Ульяна, 36 лет, финансист
— Ситуация произошла с моими коллегами — уволили сразу двоих из-за того, что они устроили драку. Сначала вообще никто ничего не понял, причину потасовки тоже не утвердили, но драка была эпичной — с переворачиванием стола на пол, порчей имущества и отборным матом. Обошлись без полиции, но охранники здания разняли дерущихся и отправили по домам. На следующий день мы все вышли на работу. Когда пришли зачинщики драки, все резко перестали разговаривать, так тихо стало, смотрим на них, а видно, что им стыдно. Они и друг к другу-то уже ненависти не питают, стоят грустные, побитые, помятые, пожалеть бы, но нет, у нас в банке всё строго. Ребята отработали положенные две недели и удалились. А мы случай этот на каждом корпоративном мероприятии вспоминаем.
Комментарий эксперта:
— Если драка произошла вне рабочего времени и вне стен офиса, то официально уволить за это невозможно, нет такой статьи. Возможно, руководство также приняло решение не работать с людьми, чье поведение им не близко.
HR-директор сайта Зарплата.ру Вера Маневич объясняет, что основания для увольнения сотрудника по инициативе компании зафиксированы в статье 81 ТК РФ.
— Если имеется в виду употребление спиртных напитков во время корпоратива и возможные последствия — неэтичное поведение, драки, — то тут очень много нюансов. С точки зрения законодательства работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, могут быть уволены по статье. Для организации такого мероприятия должен быть официально издан приказ. Для фиксации факта алкогольного опьянения на рабочем месте необязательно медицинское свидетельство — это могут быть акты свидетелей, видеозаписи или записи с камер видеонаблюдения. Если же корпоратив происходит в нерабочее время и за пределами территории компании, то уволить в таком случае сотрудника по «алкогольной» статье невозможно, — говорит специалист.
Истории, когда сотрудника просят уйти по собственному желанию, по словам Веры Маневич, — отдельная тема, так как необходимо понимать закон, брать в расчет ваш психологический комфорт.
— Если по каким-то причинам компания решила с вами расстаться после корпоратива, например, сотрудник вел себя сильно неприлично и неэтично, то по закону по этой причине компания вас уволить не может, но работать далее может быть дискомфортно для коллег и для вас, в таких случаях нужно искать компромисс, — продолжает объяснять Вера Маневич и добавляет, что каждый сотрудник в первую очередь несет ответственность за себя. — В каких-то компаниях за коллегами присматривают HR-специалисты, где-то сами руководители за своими сотрудниками, всё очень индивидуально, как и в любом сообществе или семье. Если дать рекомендации сотруднику, идущему на корпоратив, хочется просто напомнить, что вам с этими людьми еще работать, и если уж что-то произошло, всегда можно признать случившееся и извиниться.
Вера Маневич отмечает, что если людей просто просят уйти, то надо понимать — закон может быть на вашей стороне, но работать будет сложно, можно получить рекомендацию скандального сотрудника.
— Если с прошлого места сотрудник уходил скандально, значит, он может так же себя проявить и у нас, для нового работодателя это могут быть риски. Если компания приняла решение расстаться с сотрудником, на то могут быть объективные или субъективные причины, но решение уже принято. Мне кажется, здоровье человека — физическое и эмоциональное — куда важнее, нужно идти на компромисс и договариваться. Хотя всё всегда индивидуально. Главное — в любой сложной ситуации не паниковать, спокойно себя вести, ничего не подписывать и искать помощи (консультации юристов, экспертов HR или трудовой инспекции).
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