Отказала начальнику: откровенные рассказы сибиряков, которых уволили после новогоднего корпоратива

Кристина, 23 года, менеджер по продажам

— Меня уволили после прошлогоднего новогоднего корпоратива из-за того, что я отказала в интиме своему начальнику, который вдвое старше меня. Он женат и имеет двух дочерей, старшая ненамного младше меня. Я написала заявление по собственному желанию и гордо ушла — не велика потеря. Начальник пытался со мной флиртовать с моего первого дня в коллективе, а на новогоднем корпоративе выпил (я не употребляю алкоголь), осмелел и начал нагло распускать руки. Когда увидел, что я засобиралась, подошел и прямым текстом сказал о том, как хотел бы завершить вечер. Я довольно резко ему ответила, развернулась и ушла. Он мне бросил в след, что я еще пожалею о своем поступке. В понедельник он вызвал меня в кабинет и сообщил, что я могу собирать вещи. Я ожидала этого, не стала спорить. Даже две недели не отработала, ушла в тот же день.

Комментарий эксперта:

— В этой ситуации начальник уволил сотрудницу, так как работать далее с ней ему было бы некомфортно, и он нашел бы любой повод для увольнения. Законно это? Нет. Но для девушки работать в такой компании могло быть психологически дискомфортно, раз уж так случилось, нужно сделать выводы и идти дальше.