Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире

Маленькому Беруке всего два года, но уже понятно, что редкую болезнь — альбинизм, которой страдает его папа, малыш не унаследовал. Природа наградила его удивительными голубыми глазами и веселым нравом. А ведь еще в 2018 году во время свадьбы его родителей пользователи интернета гадали — какими же будут наследники пары. Наши коллеги из Woman.ru посмотрели фото мальчика и вспомнили историю необычной семьи.
Беру Иванишвили давно называют самым красивым певцом-альбиносом. Возможно, он даже претендует на звание самого красивого альбиноса в мире. Необычному парню 27 лет, он грузин, но глядя на него, в это сложно поверить. Природа не наделила Беру пигментами меланина, с детства врачи поставили мальчику диагноз «альбинизм».
Многие, кому суждено было родиться с такой необычной внешностью, комплексуют по этому поводу, но в случае с Берой всё получилось иначе. Он не только смог стать успешным певцом, но и сделал свою особенность частью личного бренда, именно она помогла ему стать узнаваемым по всему миру.
В личной жизни у необычного красавца тоже всё в порядке. В 2018 году он женился на грузинской модели Нануке Гудавадзе. Еще тогда пользователи интернета и подписчики пары гадали — какими же будут дети? Спустя год после свадьбы на свет появился первенец. Сына назвали Берукой.
На торжество собралась вся семья, приехали и бабушка с дедушкой. Отец певца — известный грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили, который в 2012–2013 годах был премьер-министром Грузии, мать — Екатерина Хведелидзе.
Внук миллиардера растет активным и самостоятельным. У него русые волосы, которые, скорее всего, будут темнеть по мере взросления. Природа наделила малыша яркими голубыми глазами и веселым нравом.
Ребенок больше похож на маму, но это нисколько не расстраивает необычного отца. Бера Иванишвили обожает свою семью и каждую свободную минуту старается провести с любимой женой и сыном.
Судя по фото и видео, которыми родители делятся в соцсетях, мальчику не передалась болезнь отца. А ведь в своей семье Бера не единственный, кто страдает альбинизмом. У него есть младший брат с такой же необычной внешностью.
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