18 января вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 76.04
eur 86.86
СрочноМишустин призвал отправить работников на удалёнку
Все новости
Все новости

Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире

Знаменитая пара показала фото подросшего сына — он больше похож на маму

3 923
24Обсудить

Поделиться

Необычная пара показала сына — смотрим фото

Необычная пара показала сына — смотрим фото

Поделиться

Маленькому Беруке всего два года, но уже понятно, что редкую болезнь — альбинизм, которой страдает его папа, малыш не унаследовал. Природа наградила его удивительными голубыми глазами и веселым нравом. А ведь еще в 2018 году во время свадьбы его родителей пользователи интернета гадали — какими же будут наследники пары. Наши коллеги из Woman.ru посмотрели фото мальчика и вспомнили историю необычной семьи.

Беру Иванишвили давно называют самым красивым певцом-альбиносом. Возможно, он даже претендует на звание самого красивого альбиноса в мире. Необычному парню 27 лет, он грузин, но глядя на него, в это сложно поверить. Природа не наделила Беру пигментами меланина, с детства врачи поставили мальчику диагноз «альбинизм».

Многие, кому суждено было родиться с такой необычной внешностью, комплексуют по этому поводу, но в случае с Берой всё получилось иначе. Он не только смог стать успешным певцом, но и сделал свою особенность частью личного бренда, именно она помогла ему стать узнаваемым по всему миру.

По мнению интернет-пользователей, Берука больше похож на маму

По мнению интернет-пользователей, Берука больше похож на маму

Поделиться

В личной жизни у необычного красавца тоже всё в порядке. В 2018 году он женился на грузинской модели Нануке Гудавадзе. Еще тогда пользователи интернета и подписчики пары гадали — какими же будут дети? Спустя год после свадьбы на свет появился первенец. Сына назвали Берукой.

30 ноября 2021 года Беруке исполнилось два годика, и семья с размахом отметила день рождения наследника

30 ноября 2021 года Беруке исполнилось два годика, и семья с размахом отметила день рождения наследника

Поделиться

На торжество собралась вся семья, приехали и бабушка с дедушкой. Отец певца — известный грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили, который в 2012–2013 годах был премьер-министром Грузии, мать — Екатерина Хведелидзе.

Внук миллиардера растет активным и самостоятельным. У него русые волосы, которые, скорее всего, будут темнеть по мере взросления. Природа наделила малыша яркими голубыми глазами и веселым нравом.

На снимках мальчик постоянно улыбается и смеется

На снимках мальчик постоянно улыбается и смеется

Поделиться

Ребенок больше похож на маму, но это нисколько не расстраивает необычного отца. Бера Иванишвили обожает свою семью и каждую свободную минуту старается провести с любимой женой и сыном.

Судя по фото и видео, которыми родители делятся в соцсетях, мальчику не передалась болезнь отца. А ведь в своей семье Бера не единственный, кто страдает альбинизмом. У него есть младший брат с такой же необычной внешностью.

Певец с братом

Певец с братом

Поделиться

Что еще почитать


«Микс 50 на 50»: в необычной семье африканки и якутянина родился очень милый малыш — посмотрите, на кого он похож.

Богатый и безработный: как многодетный отец вундеркиндов зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц.

«Это спасет хотя бы меня»: что скрывала молодая мама из шоу «Беременна в 16» за красивой картинкой в Instagram.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

детизвездызвезды Instagram
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter