Просто ангел: как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире

Маленькому Беруке всего два года, но уже понятно, что редкую болезнь — альбинизм, которой страдает его папа, малыш не унаследовал. Природа наградила его удивительными голубыми глазами и веселым нравом. А ведь еще в 2018 году во время свадьбы его родителей пользователи интернета гадали — какими же будут наследники пары. Наши коллеги из Woman.ru посмотрели фото мальчика и вспомнили историю необычной семьи.



Беру Иванишвили давно называют самым красивым певцом-альбиносом. Возможно, он даже претендует на звание самого красивого альбиноса в мире. Необычному парню 27 лет, он грузин, но глядя на него, в это сложно поверить. Природа не наделила Беру пигментами меланина, с детства врачи поставили мальчику диагноз «альбинизм».