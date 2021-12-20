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«Микс 50 на 50»: в необычной семье африканки и якутянина родился очень милый малыш — посмотрите, на кого он похож

Свадьбу Рут и Дмитрия обсуждал весь интернет. Им пророчили скорое расставание, но, похоже, у пары всё отлично

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Посмотрите, какая красивая семья

Посмотрите, какая красивая семья

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История встречи якутского парня Дмитрия и нигерийской красавицы Рут могла бы стать сюжетной линией в романтическом кино. Парень нежно зовет жену Руся, а год назад в необычной семье родился сын Ярослав. В Сети не утихают споры: на кого же больше похож годовалый малыш, чья кровь взяла верх. Смотрим фото и вспоминаем романтичную историю любви вместе с коллегами из Woman.ru.

Девушка из многодетной африканской семьи встретила голубоглазого якутянина в Санкт-Петербурге. Дмитрий Макрыгин отправился туда в отпуск и увидел ее на улице. Парень увлекался фотографией, поэтому достал фотоаппарат и стал тайком делать кадры с необычной красавицей. В это время Рут Тетте прощалась с Санкт-Петербургом. Студентка Петербургского университета отучилась и получила диплом экономиста. Через несколько дней она должна была улететь в Африку. Но вместо этого темнокожая красотка попала в заснеженный Якутск.

В Сети их роману пророчили скорый крах

В Сети их роману пророчили скорый крах

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Дима и Руся любят вспоминать, как тогда в Санкт-Петербурге она заметила фотографа: улыбнулась ему, помахала рукой. А Дмитрий был настолько восхищен этой непосредственностью, что сразу подошел к незнакомке. Первые слова Дмитрий произнес на английском, решив, что девушка-туристка и ничего не понимает по-русски. Рут Тетте не только понимала, но и хотела отчитать незнакомца за то, что тот фотографирует ее без разрешения.

— Я гуляла в парке в Петроградском районе Петербурга и заметила, что какой-то молодой человек фотографирует меня. Я возмутилась, почему он делает это без разрешения. Помахала ему, он подошел, извинился и попросил разрешения сделать несколько кадров. Он был очень вежливым и приятным в общении, и меня очень сильно удивила его английская речь: никогда до этого момента я не встречала человека, живущего в России и свободно говорящего на английском. Это впечатлило меня, и я почувствовала себя очень комфортно, как будто я у себя дома в своей стране. В тот день мы гуляли до позднего вечера, много разговаривали, а Дима бесконечно меня фотографировал, — рассказывает в интервью Рут.

Сейчас у пары подрастает сын

Сейчас у пары подрастает сын

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После их встречи Рут решила остаться в России, а Дмитрий мотался между Санкт-Петербургом и Якутией.

— Однажды она ждала меня месяцев семь. Я к ней ездил каждый отпуск, два раза в год. У меня тогда была другая работа, очень ответственная, не мог всё бросить и переехать в Петербург. Так длилось пять лет. Жили в подвешенном состоянии, как в романтической мелодраме. Потом решил кардинально поменять жизнь: уволился, женился, — делится Дмитрий.

В феврале 2018-го года парень, нарядившись в плюшевого медведя, прямо на улице сделал предложение африканке, Рут ответила «да». Сейчас пара живет у Дмитрия на Родине, в Якутии.

Теперь Рут знает, что такое шерстяные носки, меховые рукавицы и пятидесятиградусные морозы

Теперь Рут знает, что такое шерстяные носки, меховые рукавицы и пятидесятиградусные морозы

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В Якутске местные СМИ их быстро окрестили «зефиром в шоколаде» и стали следить за их судьбой. В интернете даже делали ставки, когда Рут убежит из морозного края. Но любовь победила разницу менталитетов и выдержала морозы. Молодая жена не только привыкла к суровому климату региона, но и освоила местную кухню.

— Она готовит просто нереально вкусно, постоянно экспериментирует, будто каждый день в ресторанах кушаешь. Нигерийские блюда — это с ума сойти. Когда Руся вернулась из Нигерии, привезла два чемодана фруктов, специй. Для нее якутская кухня пресновата. Она абсолютно не сыроед: не может даже смотреть, как мы едим строганину, жеребятину. Запах потрохов не выносит. Но любит борщ, пельмени. В магазинах ее удивляет, что нет свежего мяса, почему оно заморожено, каждый раз спрашивает, — рассказывает Дмитрий.

В 2020 году у необычной пары родился сын Ярослав. И, надо признать, получилась ничья: природа наградила мальчика светлой кожей, темными глазами и пушистыми африканскими кудряшками.

— Мы-то четко знаем, что он микс 50 на 50. Ведь мы видим маленькие детали. Например, у него есть явный рыжий оттенок волос, который особенно видно при ярком освещении. И здесь уж точно это папина половина. Хотя одновременно он кудрявый — это уже моя часть. И опять же кудри не такие жесткие как, у меня, а довольно мягкие — снова микс. Так и во внешности: иногда он смотрит на меня моими глазами, иногда я ясно вижу взгляд его отца, — рассуждает молодая мама в Instagram.

Каждое новое фото мальчика в соцсетях собирает восторженные комментарии

Каждое новое фото мальчика в соцсетях собирает восторженные комментарии

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«До чего же красивый мальчик получился!», «Похож на папу, но с мамиными кудряшками», — не скупятся на комплименты пользователи. Не сходятся подписчики только в одном, на кого же больше похож Ярослав.

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