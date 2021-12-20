«Микс 50 на 50»: в необычной семье африканки и якутянина родился очень милый малыш — посмотрите, на кого он похож

Дима и Руся любят вспоминать, как тогда в Санкт-Петербурге она заметила фотографа: улыбнулась ему, помахала рукой. А Дмитрий был настолько восхищен этой непосредственностью, что сразу подошел к незнакомке. Первые слова Дмитрий произнес на английском, решив, что девушка-туристка и ничего не понимает по-русски. Рут Тетте не только понимала, но и хотела отчитать незнакомца за то, что тот фотографирует ее без разрешения.

— Я гуляла в парке в Петроградском районе Петербурга и заметила, что какой-то молодой человек фотографирует меня. Я возмутилась, почему он делает это без разрешения. Помахала ему, он подошел, извинился и попросил разрешения сделать несколько кадров. Он был очень вежливым и приятным в общении, и меня очень сильно удивила его английская речь: никогда до этого момента я не встречала человека, живущего в России и свободно говорящего на английском. Это впечатлило меня, и я почувствовала себя очень комфортно, как будто я у себя дома в своей стране. В тот день мы гуляли до позднего вечера, много разговаривали, а Дима бесконечно меня фотографировал, — рассказывает в интервью Рут.