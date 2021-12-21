Богатый и безработный: как многодетный отец вундеркиндов зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц

История семьи вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в 9 лет стала студенткой психфака МГУ, вызывает противоречивые чувства. У девочки шесть братьев и сестер, и все живут в однокомнатной квартире. Их родители не работают, хотя и могли бы стать людьми весьма обеспеченными. Евгений и Наталья получили отличное образование, какое-то время жили в Китае и считались востребованными IT-специалистами. Глава семьи по первому образованию психолог. Родители семерых детей бросили работу, чтобы воспитывать детей самостоятельно. Аскетичный отец знает: государство может обеспечить многодетную семью всем необходимым. На что живет необычная семья — разбирались наши коллеги из Woman.ru.
Какая зарплата у родителей вундеркиндов
По словам Евгения, его семья, состоящая из девяти человек, счастливо живет в однокомнатной квартире. Многодетные родители отдают все силы и время на воспитание семерых вундеркиндов: Тепляковы уже много лет не работают в обычном смысле этого слова. Евгений неоднократно рассказывал, что его основная деятельность — воспитатель и учитель домашней школы. Он самостоятельно обучает своих наследников и следит за их подготовкой ко всем необходимым экзаменам. Школьная программа детям дается легко, а отец получает за это 70 тысяч рублей ежемесячно.
— В Москве воспитатель семейного детского сада может получать 70+ тысяч рублей в месяц — это официальная форма поддержки многодетных. Кроме того, максимальная выплата по уходу в
Начинаем считать — выплата по уходу за ребенком в 2021 году составляет около 30 тысяч рублей в месяц. Такую сумму выдают только детям до 1,5 года — у Тепляковых такой один. Добавляем сюда пособие для многодетных и малообеспеченных, так как оба родителя официально безработные. Кроме того, Тепляковы получают еще путинские выплаты для детей, рожденных с 2018 года, — 11 тысяч рублей за троих. Получается, что родители вундеркиндов без дополнительного заработка имеют больше 200 тысяч рублей ежемесячно. При этом тратят они, по словам Евгения, чуть больше половины от всей суммы.
Какие у них расходы
На одежду, обувь и развлечения Тепляковы стараются не тратиться. И дело не в экономии, а в идеологии. Еще когда глава семьи учился в аспирантуре и жил в Китае, он решил, что больше не хочет подстраиваться под общепринятые стандарты и гнаться за роскошью. Как отмечает сам Евгений, когда-то начинающий айтишник с дипломом психолога зарабатывал по несколько тысяч долларов в месяц. Вот только деньги для него не имеют никакой ценности. Во-первых, он считает, что всем необходимым многодетные семьи обязано обеспечить государство. А во-вторых, нужно учиться довольствоваться малым и искать всевозможные выгоды, о которых большинство россиян почему-то не знает.
Сейчас за аренду жилья, коммунальные услуги и еду Тепляковы платят в два раза меньше, чем во время жизни в Китае. Проезд на общественном транспорте у всех бесплатный, а о такси или покупке личного автомобиля в этой семье даже не думают.
— Я принципиально не считаю правильным ездить по Москве на авто, хоть на каршеринговом, хоть на собственном. А-лайны (метро и московские центральные диаметры. — Прим. ред.) ездят быстрее. Ну а в те места, куда нужно добираться на машине, мы не ездим. Сами понимаете, нет такой машины, в которую можно поставить семь автокресел и убедить детей сидеть тихо, — считает Евгений Тепляков.
Также семья не посещает рестораны, кафе и места общепита, еду всегда готовят дома сами. При этом выбирают только выгодные продукты. Фрукты на столе появляются в особые дни, а вместо них Тепляковы отдают предпочтение фруктовым пюре — их многодетным семьям выдают бесплатно. Для питания семейство выбирает преимущественно свинину, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошку, хлеб. На еду семья из 9 человек тратит меньше 20 тысяч в месяц.
Непродуктовые расходы Тепляковым обходятся около 10 тысяч рублей в месяц. На бытовую химию уходит всего 300 рублей, а наиболее затратным пунктом оказалась закупка памперсов — 1800 рублей ежемесячно. А с одеждой всё еще проще: родители гениев стараются закупаться оптом. Причем на бренды, материал и цвет изделий им всё равно — главное комфорт и стоимость.
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