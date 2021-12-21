Богатый и безработный: как многодетный отец вундеркиндов зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц

Сейчас за аренду жилья, коммунальные услуги и еду Тепляковы платят в два раза меньше, чем во время жизни в Китае. Проезд на общественном транспорте у всех бесплатный, а о такси или покупке личного автомобиля в этой семье даже не думают.



— Я принципиально не считаю правильным ездить по Москве на авто, хоть на каршеринговом, хоть на собственном. А-лайны (метро и московские центральные диаметры. — Прим. ред.) ездят быстрее. Ну а в те места, куда нужно добираться на машине, мы не ездим. Сами понимаете, нет такой машины, в которую можно поставить семь автокресел и убедить детей сидеть тихо, — считает Евгений Тепляков.

Также семья не посещает рестораны, кафе и места общепита, еду всегда готовят дома сами. При этом выбирают только выгодные продукты. Фрукты на столе появляются в особые дни, а вместо них Тепляковы отдают предпочтение фруктовым пюре — их многодетным семьям выдают бесплатно. Для питания семейство выбирает преимущественно свинину, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошку, хлеб. На еду семья из 9 человек тратит меньше 20 тысяч в месяц.