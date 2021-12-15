От 0 до 16: восемь выплат на детей, которые вырастут в 2022 году

1
Пособие по беременности и родам
Выплата для будущих мам назначается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности. Отпуск, прозванный в народе декретным, длится по общему правилу 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после них больничный длится 86 дней. При многоплодной беременности мама находится в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов. Оформлять пособие работающим женщинам нужно у работодателя, студенткам — в своем учебном заведении.
Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не работала или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это
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2
Выплаты беременным в трудной ситуации
Деньги полагаются не всем будущим мамам, а только тем, что встали на учет в срок до 12 недель и находятся в трудной ситуации. Трудной жизненная ситуация считается, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. В 2022 году это
Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина (он отличается от общего прожиточного минимума). В каждом регионе ПМ разный, в среднем по стране он составит в 2022 году
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3
Выплата при рождении ребенка
Как только в семье появляется ребенок, один из родителей может оформить единовременное пособие. Право на эти деньги есть у всех, вне зависимости от трудоустройства и доходов. В 2022 году в стране установлена выплата в размере
В регионах размер пособия может отличаться. Местные власти не имеют права снизить планку выплаты, но могут добавить из своего бюджета. Например, в Москве молодым родителям (до 36 лет) выплачивают
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4
Пособие до полутора лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие могут оформить отец, бабушка или другие близкие родственники, если именно они ухаживают за ребенком. Но только кто-то один из семьи.
Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от нее, но не меньше установленного законом минимума. Этот же минимум получают ухаживающие за младенцем безработные: в 2022 году это 7493 рубля. Выплату проиндексируют в феврале 2022 года.
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5
Пособие на детей до трех лет
Выплата, которую изначалаьно прозвали «путинским пособием», полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году ПМ составляет
Выплату на первого ребенка платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала (по желанию родителя). Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается от среднедушевого ПМ: в среднем по стране в 2022 году это
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6
Пособие на детей от трех до семи лет
Относительно новое пособие: ввели его в 2020 году. Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума на ребенка и полагалось семьям, где доход меньше общего прожиточного минимума на человека. В апреле 2021 года правила назначения и сумма выплаты изменились: появились принципы дифференциации дохода, комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода». Оценка имущества и доходов работает по тому же принципу, что и при назначении пособия беременным в трудной жизненной ситуации, а вот с размером пособия интересней.
Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (
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7
Пособие одиноким родителям
Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка: в 2022 году это 6137 рублей. В отличие от пособия на детей от 3 до 7 лет выплата не дифференцируется — только базовый размер, и ничего сверху. В остальном система оценки нуждаемости та же: помимо дохода, учитывают имущество и применяют правило «нулевого дохода».
Для описания этого пособия очень важно понимать, кто такой одинокий родитель, с точки зрения государства. Таковым признаются мама или папа ребенка в случае, когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. При этом в число получателей выплаты не попадают разведенные родители, которые получают алименты «по соглашению» или даже не получают вовсе — нужно решение суда.
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8
Материнский капитал
В материнский капитал каждый год вносят какие-нибудь изменения. В этом году было решено, что отныне он индексируется не по прогнозируемой инфляции, а по фактической, то есть увеличивать сумму маткапитала будут не 1 января, как раньше, а 1 февраля. Соответствующее решение приняла Госдума в декабре. До этого Минтруд предлагал повысить сумму маткапитала на первого ребенка до
Подробнее о том, как получать и на что тратить материнский капитал, мы писали в этом материале.
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