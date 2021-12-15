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От 0 до 16: восемь выплат на детей, которые вырастут в 2022 году

От 0 до 16: восемь выплат на детей, которые вырастут в 2022 году

Часть пособий проиндексируют с 1 февраля

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В последние пару лет появилось сразу несколько новых пособий для семей в различных жизненных ситуациях. Скоро узнаем, ждать ли развития этой политики и дальше

В последние пару лет появилось сразу несколько новых пособий для семей в различных жизненных ситуациях. Скоро узнаем, ждать ли развития этой политики и дальше

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Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. Наступающий год тоже не исключение: власти уже приняли ряд документов, от которых зависят суммы выплат в следующем году — например, были установлены МРОТ и прожиточный минимум. О том, как они влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а сегодня займемся подсчетами и разберемся, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.

1

Пособие по беременности и родам

Выплата для будущих мам назначается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности. Отпуск, прозванный в народе декретным, длится по общему правилу 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после них больничный длится 86 дней. При многоплодной беременности мама находится в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов. Оформлять пособие работающим женщинам нужно у работодателя, студенткам — в своем учебном заведении.

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, но есть гарантированный минимум. Его назначают, если в последние два года женщина не работала или зарабатывала меньше МРОТ. Такое пособие равно минимальному размеру оплаты труда: в 2022 году это 13 890 рублей.

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2

Выплаты беременным в трудной ситуации

Деньги полагаются не всем будущим мамам, а только тем, что встали на учет в срок до 12 недель и находятся в трудной ситуации. Трудной жизненная ситуация считается, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. В 2022 году это 12 654 рубля. Но это не единственный критерий — проводится комплексная оценка нуждаемости: наличие домов, квартир, автомобилей и другого имущества. Кроме того, при назначении пособия действует правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход или хотя бы уважительная причина не работать (например, уход за пожилым человеком или ребенком-инвалидом). Подробнее об этих правилах можно прочитать в этом материале.

Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина (он отличается от общего прожиточного минимума). В каждом регионе ПМ разный, в среднем по стране он составит в 2022 году 13 793 рубля. Соответственно средняя сумма пособия будет 6896 рублей 50 копеек.

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3

Выплата при рождении ребенка

Как только в семье появляется ребенок, один из родителей может оформить единовременное пособие. Право на эти деньги есть у всех, вне зависимости от трудоустройства и доходов. В 2022 году в стране установлена выплата в размере 19 981 рубль — по итогам 2021 года сумму проиндексировали на 5,8%. Правда, индексация произойдет не с наступлением нового года, а 1 февраля, родители январских малышей получат старую сумму — 18 886 рублей.

В регионах размер пособия может отличаться. Местные власти не имеют права снизить планку выплаты, но могут добавить из своего бюджета. Например, в Москве молодым родителям (до 36 лет) выплачивают 90 145 рублей на первого ребенка, 126 203 рубля — на второго, 180 290 рублей — на третьего и последующих.

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4

Пособие до полутора лет

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, отпуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие могут оформить отец, бабушка или другие близкие родственники, если именно они ухаживают за ребенком. Но только кто-то один из семьи.

Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от нее, но не меньше установленного законом минимума. Этот же минимум получают ухаживающие за младенцем безработные: в 2022 году это 7493 рубля. Выплату проиндексируют в феврале 2022 года.

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5

Пособие на детей до трех лет

Выплата, которую изначалаьно прозвали «путинским пособием», полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году ПМ составляет 12 654 рубля, соответственно пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 25 308 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться.

Выплату на первого ребенка платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала (по желанию родителя). Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, который отличается от среднедушевого ПМ: в среднем по стране в 2022 году это 12 274 рубля, но сумма будет колебаться в зависимости от региона.

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6

Пособие на детей от трех до семи лет

Относительно новое пособие: ввели его в 2020 году. Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума на ребенка и полагалось семьям, где доход меньше общего прожиточного минимума на человека. В апреле 2021 года правила назначения и сумма выплаты изменились: появились принципы дифференциации дохода, комплексная оценка имущества и правило «нулевого дохода». Оценка имущества и доходов работает по тому же принципу, что и при назначении пособия беременным в трудной жизненной ситуации, а вот с размером пособия интересней.

Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (12 274 рубля в среднем по стране). Больше уже не дадут — это максимум.

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7

Пособие одиноким родителям

Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка: в 2022 году это 6137 рублей. В отличие от пособия на детей от 3 до 7 лет выплата не дифференцируется — только базовый размер, и ничего сверху. В остальном система оценки нуждаемости та же: помимо дохода, учитывают имущество и применяют правило «нулевого дохода».

Для описания этого пособия очень важно понимать, кто такой одинокий родитель, с точки зрения государства. Таковым признаются мама или папа ребенка в случае, когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. При этом в число получателей выплаты не попадают разведенные родители, которые получают алименты «по соглашению» или даже не получают вовсе — нужно решение суда.

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8

Материнский капитал

В материнский капитал каждый год вносят какие-нибудь изменения. В этом году было решено, что отныне он индексируется не по прогнозируемой инфляции, а по фактической, то есть увеличивать сумму маткапитала будут не 1 января, как раньше, а 1 февраля. Соответствующее решение приняла Госдума в декабре. До этого Минтруд предлагал повысить сумму маткапитала на первого ребенка до 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей. Доплата на второго ребенка, если на первого семья уже получала материнский капитал, составила бы 161 772 рубля. Очевидно, после принятых Госдумой поправок сумма изменится — узнаем мы ее уже по итогам 2021 года.

Подробнее о том, как получать и на что тратить материнский капитал, мы писали в этом материале.

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