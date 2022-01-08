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Как девочки: этим звездным красоткам уже за 50, но они выглядят на 30 — их рецепты молодости по карману почти всем

Никаких сложных манипуляций, только долька лимона, сон, бокс и... мясной бульон

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Знаменитости знают толк в секретах красоты и молодости

Знаменитости знают толк в секретах красоты и молодости

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Многие звезды выглядят моложе своего возраста, но простым обывателям всегда кажется, что это результат дорогостоящих пластических операций или других хитрых методов, которые наверняка стоят бешеных денег. Вы не поверите, но сон, спорт, правильное питание и маленькие, почти бесплатные хитрости, также способны творить чудеса. Наши коллеги из Woman.ru узнали секреты молодости звезд, которые в 50 лет выглядят на 30 — оказалось, они доступны почти каждому.

Гвен — всё та же заводная блондинка с точеной фигурой

Гвен — всё та же заводная блондинка с точеной фигурой

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В октябре Гвен Стефани отметила свой 52-й день рождения, а ведь ей не дать и 30 лет. Своим подтянутым телом певица обязана регулярным тренировкам: исполнительница хита Don't Speak ежедневно выполняет силовые упражнения с гантелями, чередуя их с кардионагрузками — бегом, прыжками и приседаниями.

Лучшим средством от увядания кожи Гвен считает сон. С ее плотным графиком не всегда удается соблюдать правильный режим. Однако, как только у звезды появляется свободный день, большую его часть она тратит на то, чтобы хорошо отоспаться.

Еще одно средство для сохранения молодости от Дженнифер Лопес — новый страстный роман

Еще одно средство для сохранения молодости от Дженнифер Лопес — новый страстный роман

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Следующая звездная красотка, чьей внешности в 52 года можно только позавидовать — Дженнифер Лопес. Главное правило знаменитости — как можно меньше бывать на солнце. Свою смуглую кожу Джей бережет от вредных ультрафиолетовых лучей, которые разрушают коллаген — вещество, отвечающее за упругость кожи.

У исполнительницы хита On the Floor есть еще одна полезная привычка — каждый день, после пробуждения и перед сном, она медитирует. Это благотворно влияет не только на душевное состояние, но и на мышцы лица, которые расслабляются по максимуму, пока певица возвращает себе спокойствие. Можем попробовать последовать ее примеру.

Еще один бьюти-совет Джей Ло — постоянное умывание. Она очищает кожу лица несколько раз в день. Подобный подход не одобрят многие косметологи, считающие, что частые водные процедуры разрушают защитный барьер кожи и способствуют образованию преждевременных морщин. Но стоит только посмотреть на светящуюся здоровьем кожу Дженнифер, и сразу хочется проверить ее методы на себе.

Сальма не ест мясо каждый день и умывается только на ночь — результат впечатляет

Сальма не ест мясо каждый день и умывается только на ночь — результат впечатляет

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55-летняя Сальма Хайек, в отличие от Лопес, не любит умываться — она делает это только перед сном. Актриса считает, что утреннее умывание лишает кожу всех полезных веществ и нарушает ее pH-баланс, который был восстановлен во время сна. Это правило Сальма переняла у своей бабушки. Она же передала актрисе рецепты, которыми давно пользуются мексиканки. Одно из самых эффективных народных средств в арсенале Сальмы — экстракт мимозы Теньюфлоры, который широко применяется на родине актрисы для лечения болезней кожи. Кстати, косметические компании решили не пренебрегать секретным ингредиентом молодости, и теперь средства с этим растением можно найти в продаже у топовых косметических компаний.

— Мы — то, что мы едим, — считает Сальма Хайек. Актриса уверена, что есть такой тяжелый продукт как мясо, да еще и каждый день, вредно для организма, ведь оно замедляет метаболизм. Однако становиться веганом, по ее мнению, тоже не стоит, в мясе содержатся витамины группы B, благотворно влияющие на состояние кожи.

Холли Берри отказалась от макияжа в повседневной жизни

Холли Берри отказалась от макияжа в повседневной жизни

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А вот 55-летняя Холли Берри считает, что во время продолжительной варки мясные кости «отдают» бульону весь содержащийся в них коллаген. А ведь это один из самых полезных элементов для красоты кожи. Поэтому актриса регулярно пьет бульон вместо воды. Звезда фильма «Женщина-кошка» также уделяет большое внимание выбору бюстгальтеров. Холли считает, что с помощью этого элемента нижнего белья можно продлить молодость зоны декольте — если подобрать модель с хорошей поддержкой груди, то кожа не будет растягиваться и обвисать.

Еще одно правило сохранения молодости от Холли Берри — забыть о макияже в повседневной жизни. Актриса считает, что не стоит подвергать кожу лишнему стрессу и перегружать ее. Решиться на такой кардинальный шаг сложно, но возможно.

Рецепт от Литвиновой — мало спать, мало есть и любить

Рецепт от Литвиновой — мало спать, мало есть и любить

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В отличие от своей коллеги, актриса и режиссер Рената Литвинова в свои 54 не готова расстаться с декоративной косметикой, ведь красные губы и стрелки на глазах уже давно стали частью ее образа. Звезда тщательно ухаживает за своей кожей. Одно из любимых средств в арсенале Литвиновой — массажер для лица из серебра высшей пробы. Процедуры, проводимые с помощью этого инструмента, уже давно признаны одним из самых действенных методов для борьбы с возрастными изменениями кожи лица.

Многие считают, что сон помогает сохранить молодость. Однако Рената Литвинова не согласна с этим убеждением.

—Так можно проспать всю свою жизнь, — считает она. Литвинова предпочитает не только мало спать, но и мало есть. Рената объясняет, что для того, чтобы молодо себя чувствовать, она заполняет свою жизнь любимыми людьми и занятиями.

Еще один совет от актрисы — разгрузочные дни. Однако ее любимый детокс-рецепт может вас удивить, ведь звезда предлагает в течение дня пить только белое вино и есть исключительно сыр. Рената уверяет, что после такого разгрузочного дня можно не только похудеть, но и улучшить цвет лица.

Сохранять подтянутую фигуру ведущей помогает бокс

Сохранять подтянутую фигуру ведущей помогает бокс

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А вот 60-летняя ведущая Екатерина Андреева в борьбе за молодость напрочь отказалась от алкоголя. Уже многие годы главный напиток знаменитости — вода, обогащенная водородом. Екатерина считает, что эта жидкость замечательно очищает организм, а также насыщает его полезными витаминами и минералами. Звезда Первого канала любит экспериментировать в кабинете косметолога. Она перепробовала всевозможные способы омоложения — от древних восточных методик до современных аппаратных процедур. Эксперименты в области косметологии приносят ведущей отличные результаты. В числе ее фаворитов — акупунктурный лифтинг, во время которого в лицо Екатерины вкалывают до 300 иголок. Если верить Андреевой, это абсолютно безболезненный процесс.

Джей Ло любит снимать напряжение во время медитации, а Екатерина Андреева в этих целях надевает боксерские перчатки и выходит на ринг. Она считает, что это приносит пользу как для тела, так и для души.

Сати рекомендует в качестве средства для омоложения использовать... лимон. Действительно, доступный совет

Сати рекомендует в качестве средства для омоложения использовать... лимон. Действительно, доступный совет

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Актриса и ведущая телеканала «Россия-Культура» 60-летняя Сати Спивакова любит использовать в своем уходе натуральные продукты, например, лимон. Знаменитость не забывает заботиться о коже рук, которая стареет быстрее, чем кожа лица, и Сати протирает кисти лимонной долькой. Такая простая процедура помогает еще и отбелить кожу.

Еще один совет от ведущей — регулярно наносить на лицо витамин С, чтобы придать коже бархатистость и сияние. Не пренебрегает Спивакова и посещением косметолога. Она рекомендует присмотреться к массажу Жоэль Сиокко (омолаживающий массаж, который делается со стороны слизистой ротовой полости. — Прим. ред.). Сати утверждает, что эффект от этой процедуры такой же мощный, как от пластической операции.

Синди Кроуфорд уже много лет остается эталоном женской красоты и своих позиций сдавать не собирается

Синди Кроуфорд уже много лет остается эталоном женской красоты и своих позиций сдавать не собирается

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Слухи о пластике 55-летней супермодели Синди Кроуфорд ходят уже не первый год. Однако в социальных сетях звезда нередко делится своими менее радикальными методами омоложения. Например, гимнастику для шеи она практикует уже в течение 20 лет. Этот проблемный участок без должного ухода сразу выдает возраст, поэтому Синди выполняет целый комплекс упражнений для молодости зоны шеи и декольте.

Синди — фанат уходовой косметики. Одно из ее любимых средств — антивозрастные сыворотки для лица. Модель пользуется ими ежедневно, утром и вечером, не забывая нанести их и на зону шеи и декольте. Кроуфорд не забывает и про детокс, и регулярно посещает инфракрасную сауну, чтобы вывести из организма токсины. Это один из самых эффективных видов тепловых процедур, с помощью которого можно не только улучшить состояние кожи, но и укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы. Специалисты рекомендуют посещать инфракрасную сауну каждую неделю, но предупреждают, что при наличии воспалительных процессов в организме эта процедура противопоказана.

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