Как девочки: этим звездным красоткам уже за 50, но они выглядят на 30 — их рецепты молодости по карману почти всем

Следующая звездная красотка, чьей внешности в 52 года можно только позавидовать — Дженнифер Лопес. Главное правило знаменитости — как можно меньше бывать на солнце. Свою смуглую кожу Джей бережет от вредных ультрафиолетовых лучей, которые разрушают коллаген — вещество, отвечающее за упругость кожи.



У исполнительницы хита On the Floor есть еще одна полезная привычка — каждый день, после пробуждения и перед сном, она медитирует. Это благотворно влияет не только на душевное состояние, но и на мышцы лица, которые расслабляются по максимуму, пока певица возвращает себе спокойствие. Можем попробовать последовать ее примеру.

Еще один бьюти-совет Джей Ло — постоянное умывание. Она очищает кожу лица несколько раз в день. Подобный подход не одобрят многие косметологи, считающие, что частые водные процедуры разрушают защитный барьер кожи и способствуют образованию преждевременных морщин. Но стоит только посмотреть на светящуюся здоровьем кожу Дженнифер, и сразу хочется проверить ее методы на себе.