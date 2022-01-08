Как девочки: этим звездным красоткам уже за 50, но они выглядят на 30 — их рецепты молодости по карману почти всем

Многие звезды выглядят моложе своего возраста, но простым обывателям всегда кажется, что это результат дорогостоящих пластических операций или других хитрых методов, которые наверняка стоят бешеных денег. Вы не поверите, но сон, спорт, правильное питание и маленькие, почти бесплатные хитрости, также способны творить чудеса. Наши коллеги из Woman.ru узнали секреты молодости звезд, которые в 50 лет выглядят на 30 — оказалось, они доступны почти каждому.
В октябре Гвен Стефани отметила свой
Лучшим средством от увядания кожи Гвен считает сон. С ее плотным графиком не всегда удается соблюдать правильный режим. Однако, как только у звезды появляется свободный день, большую его часть она тратит на то, чтобы хорошо отоспаться.
Следующая звездная красотка, чьей внешности в 52 года можно только позавидовать — Дженнифер Лопес. Главное правило знаменитости — как можно меньше бывать на солнце. Свою смуглую кожу Джей бережет от вредных ультрафиолетовых лучей, которые разрушают коллаген — вещество, отвечающее за упругость кожи.
У исполнительницы хита On the Floor есть еще одна полезная привычка — каждый день, после пробуждения и перед сном, она медитирует. Это благотворно влияет не только на душевное состояние, но и на мышцы лица, которые расслабляются по максимуму, пока певица возвращает себе спокойствие. Можем попробовать последовать ее примеру.
Еще один бьюти-совет Джей Ло — постоянное умывание. Она очищает кожу лица несколько раз в день. Подобный подход не одобрят многие косметологи, считающие, что частые водные процедуры разрушают защитный барьер кожи и способствуют образованию преждевременных морщин. Но стоит только посмотреть на светящуюся здоровьем кожу Дженнифер, и сразу хочется проверить ее методы на себе.
— Мы — то, что мы едим, — считает Сальма Хайек. Актриса уверена, что есть такой тяжелый продукт как мясо, да еще и каждый день, вредно для организма, ведь оно замедляет метаболизм. Однако становиться веганом, по ее мнению, тоже не стоит, в мясе содержатся витамины группы B, благотворно влияющие на состояние кожи.
А вот
Еще одно правило сохранения молодости от Холли Берри — забыть о макияже в повседневной жизни. Актриса считает, что не стоит подвергать кожу лишнему стрессу и перегружать ее. Решиться на такой кардинальный шаг сложно, но возможно.
В отличие от своей коллеги, актриса и режиссер Рената Литвинова в свои 54 не готова расстаться с декоративной косметикой, ведь красные губы и стрелки на глазах уже давно стали частью ее образа. Звезда тщательно ухаживает за своей кожей. Одно из любимых средств в арсенале Литвиновой — массажер для лица из серебра высшей пробы. Процедуры, проводимые с помощью этого инструмента, уже давно признаны одним из самых действенных методов для борьбы с возрастными изменениями кожи лица.
Многие считают, что сон помогает сохранить молодость. Однако Рената Литвинова не согласна с этим убеждением.
—Так можно проспать всю свою жизнь, — считает она. Литвинова предпочитает не только мало спать, но и мало есть. Рената объясняет, что для того, чтобы молодо себя чувствовать, она заполняет свою жизнь любимыми людьми и занятиями.
Еще один совет от актрисы — разгрузочные дни. Однако ее любимый детокс-рецепт может вас удивить, ведь звезда предлагает в течение дня пить только белое вино и есть исключительно сыр. Рената уверяет, что после такого разгрузочного дня можно не только похудеть, но и улучшить цвет лица.
А вот
Джей Ло любит снимать напряжение во время медитации, а Екатерина Андреева в этих целях надевает боксерские перчатки и выходит на ринг. Она считает, что это приносит пользу как для тела, так и для души.
Актриса и ведущая телеканала «Россия-Культура»
Еще один совет от ведущей — регулярно наносить на лицо витамин С, чтобы придать коже бархатистость и сияние. Не пренебрегает Спивакова и посещением косметолога. Она рекомендует присмотреться к массажу Жоэль Сиокко (омолаживающий массаж, который делается со стороны слизистой ротовой полости. — Прим. ред.). Сати утверждает, что эффект от этой процедуры такой же мощный, как от пластической операции.
Слухи о пластике
Синди — фанат уходовой косметики. Одно из ее любимых средств — антивозрастные сыворотки для лица. Модель пользуется ими ежедневно, утром и вечером, не забывая нанести их и на зону шеи и декольте. Кроуфорд не забывает и про детокс, и регулярно посещает инфракрасную сауну, чтобы вывести из организма токсины. Это один из самых эффективных видов тепловых процедур, с помощью которого можно не только улучшить состояние кожи, но и укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы. Специалисты рекомендуют посещать инфракрасную сауну каждую неделю, но предупреждают, что при наличии воспалительных процессов в организме эта процедура противопоказана.
Что еще почитать
«Вознесли и выбросили»: почему трагично погиб исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров.
Большая шутница: звезда Comedy Woman похудела со 136 кг и сбежала от мужа-тирана — как она выглядит сейчас.
Сколько стоят часы Наили Аскер-заде, кто подарил ей сумку Hermes и что означает бриллиантовый браслет с детьми.