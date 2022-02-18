Появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после

Для многих американо и капучино по утрам это своеобразный наркотик. Если без чашки кофе вы не человек — этот эксперимент для вас. Читательница Wday.ru волевым решением отказалась от кофе и заметила много положительных изменений, за 30 дней изменился не только режим дня, но и внешность девушки. Она записала свои ощущения специально для наших коллег. Публикуем ее рассказ от первого лица.
«Стала высыпаться»
Никаких показаний к отказу от кофе у меня не было, всё произошло из-за интереса, мне стало любопытно, какой будет эффект от детокса. Ранее я уже проделывала подобное с алкоголем. Я обожаю сам вкус кофе, пью его каждый день, иногда даже несколько чашек в течение дня, для меня это единственный способ взбодриться. С энергетиками отношения не сложились, так как у меня есть некоторые проблемы с сердцем.
Положительное влияние на организм я почувствовала уже спустя неделю. Первое, на что обратила внимание — качество сна. Всем известно, что кофеин возбуждает нервную систему. Поэтому, если в течение дня злоупотреблять кофе или выпить его вечером, то очевидно будут сложности с засыпанием.
После полного отказа от кофе я забыла о том, что такое валяться перед сном часами в кровати и сверлить потолок глазами. Второй момент — я стала высыпаться за меньшее количество времени. Раньше мне требовалось 10 часов, чтобы легко встать утром и чувствовать себя бодрой. После того, как я исключила кофе, это время сократились до 8 часов.
Еще один весомый плюс эксперимента — на второй неделе у меня снизились тревожность и раздражительность. Чем дольше я справлялась без кофе, тем спокойнее становилась, эмоциональное состояние стабилизировалось. Помимо этого, пропало ощущение сонливости в середине дня. Раньше после обеда меня стабильно клонило в сон и я бежала в ближайшую кофейню за латте. После отказа от любимого напитка эта часть дня проходит гораздо легче.
Шла третья неделя отказа от кофе, и я заметила еще один положительный момент — улучшение качества кожи лица. На ней стало гораздо меньше высыпаний, поры очистились, отеки начали постепенно сходить, а лицо приобрело здоровое сияние и фарфоровый цвет. К концу четвертой недели общее состояние ощутимо улучшилось, почувствовала прилив сил, бодрости и появление какой-то эйфории.
Безумно рада тому, что не побоялась бросить себе вызов и смогла продержаться без любимого напитка месяц. Я на себе прочувствовала все плюсы отказа от кофе (кстати, минусов не было) и теперь уже вряд ли буду им злоупотреблять так же, как прежде.
Что думает эксперт
— Кофе действительно является источником дополнительной энергии для многих людей из-за содержания в нем кофеина, который, в свою очередь, считается лучшим природным стимулятором. Он буквально способен творить чудеса с организмом: снижать чувство усталости, повышать внимание и улучшать настроение. Помимо этого, все мы знаем, что кофе — натуральное мочегонное и слабительное средство, что тоже является плюсом, — считает врач-терапевт Марина Астафьева.
Эксперт уточняет, что людям с повышенным артериальным давлением, гастритом или язвенными заболеваниями не рекомендуется злоупотреблять этим напитком. Но если пациенту очень хочется — врачи разрешают пить его в первой половине дня и не более одной чашки.
Марина рассказывает, научно доказано, что кофе является отличным антиоксидантным средством из-за того, что в нем содержится хлорогеновая кислота, а еще тригонеллин, который оздоравливает сосуды.
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