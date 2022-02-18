Появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после

Для многих американо и капучино по утрам это своеобразный наркотик. Если без чашки кофе вы не человек — этот эксперимент для вас. Читательница Wday.ru волевым решением отказалась от кофе и заметила много положительных изменений, за 30 дней изменился не только режим дня, но и внешность девушки. Она записала свои ощущения специально для наших коллег. Публикуем ее рассказ от первого лица.

«Стала высыпаться»

Никаких показаний к отказу от кофе у меня не было, всё произошло из-за интереса, мне стало любопытно, какой будет эффект от детокса. Ранее я уже проделывала подобное с алкоголем. Я обожаю сам вкус кофе, пью его каждый день, иногда даже несколько чашек в течение дня, для меня это единственный способ взбодриться. С энергетиками отношения не сложились, так как у меня есть некоторые проблемы с сердцем.