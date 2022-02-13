Россия нашла живую вакцину от омикрона — это дети. Они всех «привьют» быстрее официальной вакцинации

Отказ властей даже думать о всеобщем школьном и вузовском карантине выглядит принципиальной позицией, а вопросы на эту тему вызывают у чиновников труднообъяснимое раздражение. В самом деле? Карантин в феврале — это такая редкость? При этом отдельные регионы и города уже вводят дистант, но страна в целом шарахается от этой мысли, словно образование пандемийного образца еще можно чем-то испортить.



Надежды остановить омикрон дистантом не было, да это и незачем. Но ведь и раньше все эти самоизоляции преподносились нам как способ срезать пик волны. Так почему мы пренебрегаем ими во времена, когда пик достиг таких размеров, что угрожает насадить на себя нашу оптимизированную медицину и провертеть в ней дыру?

Обратная связь из поликлиник пока неоднородна: по отзывам коллег, где-то главные врачи сумели наладить процесс и терапевты работают в военном, но рабочем режиме. Но где-то уже начался коллапс, и от перспективы встать в очередь с номерком 260 меня лично бросает в пот сильнее, чем от самого омикрона. Я реально сочувствую тем, кто вынужден идти в поликлиники сам или с ребенком, кто цепляет там коронавирус или другие сезонные болячки, кто попросту треплет нервы себе и врачам.