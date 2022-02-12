Психолог назвала 6 причин, почему полезно спать нагишом

Улучшает кровообращение

Те, кто спит в пижамках и ночнушках, поймут: резинки, завязки, пуговички и даже бельевые швы могут передавливать или натирать кожу. А это не очень хорошо для нормального кровообращения. Когда во время ночного сна кровь свободно и беспрепятственно поступает ко всем органам, организм получает достаточное количество кислорода, что способствует быстрой регенерации клеток.



Помогает «разбудить» либидо

Особое место занимает обтягивающее белье — как для мужчин, так и для женщин. Конечно, в таком белье мы выглядим более сексуальными, но для здорового сна лучше снять всё, что жмет, давит, врезается. Обтягивающая одежда больше способствует возбуждению, а не расслаблению. А когда человек возбужден, ему обычно не до сна.



Однако, если вы с партнером давно вместе, оба спите в ночном белье и ваше либидо «спит» вместе с вами, сон без одежды может улучшить интимные отношения. Во-первых, это будет чем-то непривычным для вас, а прикосновение кожей к коже партнера может разбудить уснувшую страсть. Во-вторых, такой тактильный контакт всей поверхностью кожи активизирует выработку гормона любви и доверия — окситоцина, дает ощущение удовлетворенности и счастья. А сон счастливого человека — здоровый сон.

