Сбежали из Голливуда: 7 обычных девушек преобразились с помощью макияжа. Смотрим фото до и после

Похорошеть и измениться к весне — закономерное желание женщин. Мы вас в этом поддерживаем и тоже готовимся к теплому сезону. Недавно редакция показала, как обычные женщины изменились с помощью короткой стрижки. Если вы вдруг решились на что-то подобное — поздравляем! Следующий шаг — макияж. Наши коллеги из Wday.ru собрали реальные примеры, как немного косметики творит чудеса с лицами женщин.
Если вы не любите яркие цвета и экстравагантный макияж, а отдаете предпочтение классическому коммерческому мейку, то следующие варианты вам точно придутся по душе.
На следующем фото визажист превратил девушку в настоящую голливудскую звезду, которая вот-вот пройдется по красной ковровой дорожке, раздаст фанатам автографы и уедет на своем «Ламборджини» с личным водителем домой.
Теперь посмотрим на макияж, который делает лицо значительно моложе. К тому же он универсальный и подходит почти всем, при этом достаточно простой в исполнении.
Вот на что способны коричневые смоки! Вы только взгляните на это преображение. Хотя модель и без того была очень красивой, но макияж сделал ее эффектнее и ярче.
Глаза и губы можно увеличить в два раза, а нос сделать поменьше с помощью контуринга. Это если вдруг вы всё еще не полюбили себя такой, какая есть, или просто тяготеете к экспериментам с внешностью.
Здесь визажист сделал модели ровный тон, четкую скульптуру лица и акцент с черными стрелками на глазах. Получилось ярко и сексуально, но при этом — не вызывающе.
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