СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 83.35
eur 91.73
Тема дняУмер Владимир Жириновский: онлайн о трагедии
Все новости
Все новости

Сбежали из Голливуда: 7 обычных девушек преобразились с помощью макияжа. Смотрим фото до и после

Показываем, как можно измениться, просто грамотно накрасив глаза и губы, — никакой хирург не нужен

334
3Обсудить

Поделиться

Кажется, на фото лощенная красотка, которая целыми днями ходит по салонам красоты, а не обычная девушка

Кажется, на фото лощенная красотка, которая целыми днями ходит по салонам красоты, а не обычная девушка

Поделиться

Похорошеть и измениться к весне — закономерное желание женщин. Мы вас в этом поддерживаем и тоже готовимся к теплому сезону. Недавно редакция показала, как обычные женщины изменились с помощью короткой стрижки. Если вы вдруг решились на что-то подобное — поздравляем! Следующий шаг — макияж. Наши коллеги из Wday.ru собрали реальные примеры, как немного косметики творит чудеса с лицами женщин.

Если вы не любите яркие цвета и экстравагантный макияж, а отдаете предпочтение классическому коммерческому мейку, то следующие варианты вам точно придутся по душе.

Макияж может изменить внешность, а может просто подчеркнуть достоинства. Нам второй вариант, конечно, больше по душе

Макияж может изменить внешность, а может просто подчеркнуть достоинства. Нам второй вариант, конечно, больше по душе

Поделиться

На следующем фото визажист превратил девушку в настоящую голливудскую звезду, которая вот-вот пройдется по красной ковровой дорожке, раздаст фанатам автографы и уедет на своем «Ламборджини» с личным водителем домой.

Как вам преображение?

Как вам преображение?

Поделиться

Теперь посмотрим на макияж, который делает лицо значительно моложе. К тому же он универсальный и подходит почти всем, при этом достаточно простой в исполнении.

Золотистые тени и персиковые румяна подобраны к теплому оттенку волос нашей героини

Золотистые тени и персиковые румяна подобраны к теплому оттенку волос нашей героини

Поделиться

Вот на что способны коричневые смоки! Вы только взгляните на это преображение. Хотя модель и без того была очень красивой, но макияж сделал ее эффектнее и ярче.

Обратите внимание, в макияже сделан акцент на глаза, при этом губы визажист оставила в нейтральном оттенке

Обратите внимание, в макияже сделан акцент на глаза, при этом губы визажист оставила в нейтральном оттенке

Поделиться

Глаза и губы можно увеличить в два раза, а нос сделать поменьше с помощью контуринга. Это если вдруг вы всё еще не полюбили себя такой, какая есть, или просто тяготеете к экспериментам с внешностью.

Черты лица после макияжа действительно смотрятся по-другому

Черты лица после макияжа действительно смотрятся по-другому

Поделиться

Здесь визажист сделал модели ровный тон, четкую скульптуру лица и акцент с черными стрелками на глазах. Получилось ярко и сексуально, но при этом — не вызывающе.

Эффектно и непошло

Эффектно и непошло

Поделиться

Что еще почитать:


Решились и рады: 10 обычных женщин изменились с помощью короткой стрижки — впечатляющие фото до и после.

Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают.

Снова расцвели: стилисты преобразили обычных женщин за 40 — десять вдохновляющих фотоидей, как помолодеть.

По теме (5)

до и послемакияжпреображениемакияж глаз
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2