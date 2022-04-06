Сбежали из Голливуда: 7 обычных девушек преобразились с помощью макияжа. Смотрим фото до и после

Похорошеть и измениться к весне — закономерное желание женщин. Мы вас в этом поддерживаем и тоже готовимся к теплому сезону. Недавно редакция показала, как обычные женщины изменились с помощью короткой стрижки. Если вы вдруг решились на что-то подобное — поздравляем! Следующий шаг — макияж. Наши коллеги из Wday.ru собрали реальные примеры, как немного косметики творит чудеса с лицами женщин.

Если вы не любите яркие цвета и экстравагантный макияж, а отдаете предпочтение классическому коммерческому мейку, то следующие варианты вам точно придутся по душе.