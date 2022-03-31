Эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после)

Похудеть к весне — всеобщее женское желание, пожалуй исключая некоторых счастливиц, которые уже справились с этой задачей. Недавно мы писали, какие продукты помогут разогнать метаболизм, а еще рассказывали о японской диете, говорят, на ней можно скинуть 8 килограмм за 14 дней. Но увлекшись диетами, кажется, незаслуженно забыли о спорте. Читательница Wday.ru Юлия провела эксперимент — она приседала целый месяц по 100 раз в день. Публикуем ее спортивный дневник от первого лица и, конечно, фото до и после изменений.
Вступление
Я ищу легкости и радости во всём. Будь то отношения с мужчиной, ведение домашнего хозяйства или уход за собой. Всегда выбираю для себя менее тернистые и более щадящие пути.
Итак, решаюсь и впервые дарю своему телу новый челлендж — 100 приседаний ежедневно. Поехали!
День 1. На энтузиазме
При принятии решений я всегда приобретаю воинственный настрой. Одухотворенно приседаю 20 раз, чувствую, как начинают забиваться мышцы ног. Следующий подход и бегом на работу. По возвращении между приготовлением котлет и развешиванием белья делаю еще два подхода по 30 раз. Есть. 100 раз. Сделано.
День 2. Дело техники
Приседаю «дедовским» способом: ноги на ширине плеч. Читаю на страничке Ляйсан Утяшевой, что эффективнее приседать, расставив ноги шире, как бы присаживаясь на низкий стульчик. Приседаю глубже, чувствую, как сильнее напрягаются бедра и ягодицы.
День 3. Вот это скорость!
Мне казалось, что приятную боль в мышцах от упражнений я должна была начать ощущать уже сейчас. Пока ничего похожего. Решаю выдать всю сотню махом — 4 подхода по 25 раз. По времени с перерывами на расслабление вышло не более трех минут.
День 4. Первые плоды тренировок
Отлично, булочки побаливают, а также мышцы бедер.
День 7. Не сачкуем
По прошествии недели понимаю, что иногда даже пары минут, особенно утром, не хватает для работы в полную силу во время 100 приседаний. Отвлекаюсь на сбор дочек на школьную фотосессию, попутно пытаюсь приготовить ужин еще до завтрака и наслаждаюсь прочими женскими радостями, не забывая при этом сохранять отличное настроение. Лень и домашние дела — лучшие аргументы для сачков. Если на тренировку дома сложно настроиться, вот мои лайфхаки. Я приседаю везде, где есть такая возможность — в лифте, на работе и даже во время прогулок с детьми.
День 10. Всё подсчитано
Веду удобный дневник в заметках о количестве выполненных приседаний. Галочки у каждого дня — плюс в копилку уверенности в себе, в своих намерениях, а еще шажок на пути к моей очаровательной и подтянутой попе.
День 15. Экватор
В начале своего челленджа я приняла решение до его окончания не заглядывать за плечо, пытаясь оценить головокружительные результаты своих трудов. Но трогать руками запрета не было. При пальпации, друзья, становится очевидным, что попа стала крепче, а бедра тверже. Я чувствую разницу.
День 17. Что-то новенькое
Приседания а-ля «борец сумо» начинают надоедать. Заменяю пару подходов обычных приседаний новыми упражнениями. Делаю выпады (нижнее колено пониже, верхнее под углом 90 градусов, спина прямая) и приседания, напоминающие реверанс: сперва на одну ногу, колено второй стремится к пятке первой, затем меняем ноги.
День 25. Дисциплина налажена
Мне нравится! Уже неделю, как я не филоню, раскидывая 100 приседаний на день и раздумывая, а смогу ли присесть десяток раз, которые задолжала сама себе. Все 100 приседаний я выполняю утром до завтрака. Это и правда занимает всего несколько минут, так что довольно отговорок.
День 28. Норма перевыполнена
Ввела в привычку приседать дополнительно, используя свои лайфхаки. Выхожу из установленной нормы в 100 приседаний.
День 31. Подводим итоги
Дочка делает контрольные фото. Я волнуюсь. Для чистоты эксперимента надела черное белье, как и на первых фото, сделанных месяц назад. Осталась в том же весе. Еще не загорала в этом году.
Что же скажете? Мне кажется, всего за месяц я улучшила пропорции фигуры, ягодицы округлились, стали тверже, и, на мой взгляд, уменьшились ямочки. И это всего за 3–5 минут в день с простейшими упражнениями.
Выводы
Если честно, я и не ожидала всего через месяц увидеть у себя круглую, как шар, попу. Но я была уверена в своих силах и готова к изменениям. И они есть! Конечно, это только начало пути, но кайф в том, что за месяц у меня уже успела сформироваться привычка.
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