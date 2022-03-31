Эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после)

Итак, решаюсь и впервые дарю своему телу новый челлендж — 100 приседаний ежедневно. Поехали!

День 1. На энтузиазме

При принятии решений я всегда приобретаю воинственный настрой. Одухотворенно приседаю 20 раз, чувствую, как начинают забиваться мышцы ног. Следующий подход и бегом на работу. По возвращении между приготовлением котлет и развешиванием белья делаю еще два подхода по 30 раз. Есть. 100 раз. Сделано.

День 2. Дело техники

Приседаю «дедовским» способом: ноги на ширине плеч. Читаю на страничке Ляйсан Утяшевой, что эффективнее приседать, расставив ноги шире, как бы присаживаясь на низкий стульчик. Приседаю глубже, чувствую, как сильнее напрягаются бедра и ягодицы.

День 3. Вот это скорость!

Мне казалось, что приятную боль в мышцах от упражнений я должна была начать ощущать уже сейчас. Пока ничего похожего. Решаю выдать всю сотню махом — 4 подхода по 25 раз. По времени с перерывами на расслабление вышло не более трех минут.