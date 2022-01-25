«Минусы отношений с алиментщиком»: читательница откровенно рассказала, почему ушла от мужа «с багажом»

— Я подумала, что это меня не касается. У меня тоже были в прошлом отношения. Без брака и детей, но всё же. Тот факт, что он был в браке, почему-то, наоборот, меня тогда подкупил. Мол, значит хотел серьезных отношений, а не «повстречалок», значит, ответственный и не инфантильный, — вспоминает она.

Влюбленные начали вести совместный быт и довольно быстро поженились. По словам Ирины, тогда она и начала понимать всю «соль» жизни с отцом чужих детей.

Минусы

Девушка заметила, что молодые супруги не могут ни на что накопить. По мнению Ирины, это связано с тем, что часть денег ее возлюбленный отдавал в счет алиментов бывшей жене.

— Дополнительно она звонила ему и просила собрать ребенка к празднику, погулять с ним, отвезти на море. То есть все самые весомые траты она вешала на отца ребенка. Меня раздражало такое положение вещей, ведь мы не могли докупить в дом необходимую технику, зато сыну покупались машинки в рост ребенка и оплачивались путевки. Я старалась держаться спокойно, ведь то, что он не бросает своего ребенка, говорит о том, что он хороший отец. Хуже было бы, если бы он терялся от уплаты алиментов и не виделся с сыном, — считает девушка.