«Минусы отношений с алиментщиком»: читательница откровенно рассказала, почему ушла от мужа «с багажом»

Когда вы влюблены, все условности на пути к личному счастью кажутся мелочами. Бывает, они таковыми и являются, например, многие женщины счастливы в браке с мужчинами, у которых уже есть ребенок от первого союза и бывшая жена. Но есть и противоположный опыт. Читательница Wday.ru стала второй женой и не выдержала этого испытания. Подробно о своем браке она рассказала специально для наших коллег.
«Меня это не касается»
Ирине было 26 лет, когда она встретила своего еще тогда будущего мужа. Всё в нем было так замечательно, что информация о том, что он разведен и у него есть ребенок, девушку нисколько не смутила.
— Я подумала, что это меня не касается. У меня тоже были в прошлом отношения. Без брака и детей, но всё же. Тот факт, что он был в браке, почему-то, наоборот, меня тогда подкупил. Мол, значит хотел серьезных отношений, а не «повстречалок», значит, ответственный и не инфантильный, — вспоминает она.
Влюбленные начали вести совместный быт и довольно быстро поженились. По словам Ирины, тогда она и начала понимать всю «соль» жизни с отцом чужих детей.
Минусы
Девушка заметила, что молодые супруги не могут ни на что накопить. По мнению Ирины, это связано с тем, что часть денег ее возлюбленный отдавал в счет алиментов бывшей жене.
— Дополнительно она звонила ему и просила собрать ребенка к празднику, погулять с ним, отвезти на море. То есть все самые весомые траты она вешала на отца ребенка. Меня раздражало такое положение вещей, ведь мы не могли докупить в дом необходимую технику, зато сыну покупались машинки в рост ребенка и оплачивались путевки. Я старалась держаться спокойно, ведь то, что он не бросает своего ребенка, говорит о том, что он хороший отец. Хуже было бы, если бы он терялся от уплаты алиментов и не виделся с сыном, — считает девушка.
Но самое ужасное для нее было другое — муж регулярно общался с бывшей женой.
— Я как будто пришла в семью, а не создала новую. Возникали проблемы с ребенком — жена звонила, не возникали — тоже звонила. Он ездил к ней домой, а я изводила себя мыслями: как он там, о чем говорят, мило ли беседуют в комнате или он дальше порога не заходит, хихикают ли над смешными видео или фото ребенка? Конечно, он уверял, что у них обычное нейтральное общение. Но от этого легче не становилось, — вспоминает Ирина для Wday.ru.
Муж стал привозить ребенка погостить в их дом. Для девушки это оказалось тяжелым испытанием, а супруг Ирины, напротив, ждал, что она полюбит сына как родного.
— Я понимаю, что ребенок не виноват ни в чем, но я тоже человек со своими чувствами и эмоциями. Мне было сложно. Муж ждал, что я буду любить ребенка, как своего. Но это не мой ребенок. В конце концов, это плод любви моего супруга и его бывшей возлюбленной. Уж извините, но я не буду врать: полюбить ребенка я не смогла, — откровенничала Ирина.
Молодая жена хотела своего ребенка, но, по ее словам, муж оттягивал решение этого вопроса. Ирина думает, что подсознательно он не очень хотел детей, ему хватало одного сына.
— Всё с прошлой семьи мужа тащилось в наш брак. Бывшая жена так готовила, так стирала, она не любила то и это, зато всегда делала вот так. Меня всегда (может и не вслух) сравнивали с первой женой. Приходилось с большим трудом перекраивать быт, устав семьи, свои распорядки, — заключает она.
Последняя капля
По мнению женщины, бывшая жена не отпустит далеко от себя отца своего ребенка, а постоянные встречи, звонки и СМС будет объяснять совместной опекой.
— Минусы брака с алиментщиком — бывшая жена всегда может передумать и попытаться восстановить семью. Или же просто, желая насолить новой пассии экс-супруга, будет пытаться флиртовать с ним, создавать пикантные ситуации, чаще звонить / писать, видеться и обязательно делать так, чтобы новая жена об этом узнала. Бывшая моего мужа постоянно придумывала новые поводы для встреч, могла отправить двусмысленное СМС поздно ночью, из-за которого мы с ним потом ссорились. А еще выставляла в соцсети совместные фото с провокационными подписями: «Хорошо смотрелись. Может, нам сойтись?!» — вспоминает женщина.
Ирина считает, что их брак никогда не был местом для двоих.
— В нем всегда присутствовала бывшая жена, ребенок от нее, бывшая теща и куча другой родни. Бывшая компания, в чьих квартирах на холодильниках соседствовали магнитики с моей свадьбы и со свадьбы моего мужа с первой женой. Это всё угнетало. Я и не выдержала. Развелась. Сейчас ищу себе мужчину без прошлого. Это сложно, но возможно. Потому что с алиментщиком я больше никогда не свяжусь, — заключает женщина.
Что говорят эксперты
Эмоциональные отношения детей и родителей разделяет жирная черта закона — особенно это ощутимо, когда речь заходит об алиментах. Один из самых популярных вопросов: кому платят алименты — ребенку или родителю, который с ним живет?
— Алименты предназначены на содержание ребенка. Пока он несовершеннолетний, распоряжаться деньгами в его интересах может законный представитель, — отвечает юрист, управляющий партнер юридической компании «Бенефактум» Денис Валдеев.
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