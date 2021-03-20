Вторые жены или первые дети. Откровения женщин, которые связали жизнь с разведенными мужчинами (всё непросто)

Слышали выражение, что свежеразведенные мужчины — лучшие кандидаты в мужья? В этом есть логика: мужчина проверен для семейной жизни и четко представляет, на что идет. Его уже до вас кто-то выбрал, что тоже придает шарм новому знакомому. Но шутки в сторону. Некоторым правда везет, и чей-то бывший муж становится их нынешним легко и беспроблемно, тогда в этой огромной семейной системе никто не чувствует себя дискомфортно. Но чаще всего женщины сталкиваются с прошлым бойфренда, которое активно стучится в парадную дверь и прошлым себя совсем не считает, а вместе с ним — и с рядом проблем. Подливает масло в огонь тот факт, что каждый 8-й разведенный мужчина возвращается к бывшей жене.

«У него есть дети, и больше не надо»: история Кати

— С Андреем мы знакомы со школы, в подростковом возрасте были непродолжительные отношения детские, кто-то на кого-то обиделся, и все сошло на нет. Прошло лет 10–11, мы случайно добавились на «Фейсбуке» и начали общаться, потом он предложил встречу. Я уже тогда понимала, что втрескаюсь по уши. Мы встречаемся 1,5 года, мне 30 лет, у меня нет детей и я ни разу не была замужем, но хотелось бы. Факт брака для меня важен, а вот про детей я не определилась. Андрей был женат, у него есть дочь Алиса от первого брака — ей 8 лет. Семье помогает, купил квартиру, жена не подавала на алименты, он просто добровольно содержит дочь, думаю, больше, чем наполовину. С женой отношения нормальные — он по дому может им что-то сделать, машину в сервис отвезти. У нас отношений с ней нет никаких, с ребенком отношения дружеские, но я не стремлюсь провести с ней время, она со мной тоже.