Вторые жены или первые дети. Откровения женщин, которые связали жизнь с разведенными мужчинами (всё непросто)

Принято считать, что женщине с ребенком сложно найти пару. Мы уже много раз рассуждали об этом в компании наших читателей и экспертов, кстати, мнения мужчин и женщин по этому вопросу разделились. А также собирали счастливые истории, как мамы с детьми находили любовь после сложных разводов. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны — проще ли построить новые отношения папе, у которого есть ребенок от первого брака и бывшая жена в придачу. И много ли женщин согласны воспитывать ребенка мужа как своего и делить с его предыдущей семьей внимание и прочие блага. Мы собрали истории наших читательниц, у которых есть опыт отношений с мужчинами с детьми, и попросили экспертов прокомментировать их проблемы.
Слышали выражение, что свежеразведенные мужчины — лучшие кандидаты в мужья? В этом есть логика: мужчина проверен для семейной жизни и четко представляет, на что идет. Его уже до вас кто-то выбрал, что тоже придает шарм новому знакомому. Но шутки в сторону. Некоторым правда везет, и чей-то бывший муж становится их нынешним легко и беспроблемно, тогда в этой огромной семейной системе никто не чувствует себя дискомфортно. Но чаще всего женщины сталкиваются с прошлым бойфренда, которое активно стучится в парадную дверь и прошлым себя совсем не считает, а вместе с ним — и с рядом проблем. Подливает масло в огонь тот факт, что каждый 8-й разведенный мужчина возвращается к бывшей жене.
«У него есть дети, и больше не надо»: история Кати
— С Андреем мы знакомы со школы, в подростковом возрасте были непродолжительные отношения детские, кто-то на кого-то обиделся, и все сошло на нет. Прошло лет 10–11, мы случайно добавились на «Фейсбуке» и начали общаться, потом он предложил встречу. Я уже тогда понимала, что втрескаюсь по уши. Мы встречаемся 1,5 года, мне 30 лет, у меня нет детей и я ни разу не была замужем, но хотелось бы. Факт брака для меня важен, а вот про детей я не определилась. Андрей был женат, у него есть дочь Алиса от первого брака — ей 8 лет. Семье помогает, купил квартиру, жена не подавала на алименты, он просто добровольно содержит дочь, думаю, больше, чем наполовину. С женой отношения нормальные — он по дому может им что-то сделать, машину в сервис отвезти. У нас отношений с ней нет никаких, с ребенком отношения дружеские, но я не стремлюсь провести с ней время, она со мной тоже.
— Он говорит, что больше не хочет жениться и детей, что не потянет ни материальной, ни моральной ответственности за двоих, но меня очень любит и я его идеальная женщина. Аргументирует нежелание тем, что его отношения с бывшей женой были хорошими до регистрации брака и родов, а потом начался ад, но при этом в дочери души не чает и для нее он отличный отец. А я не знаю, готова ли я отказаться от возможности стать мамой ради отношений с мужчиной и стоит ли? Или я всегда буду в этом союзе на вторых ролях?
Мнение экспертов
— В этой ситуации есть жалобы, что внимание первой семье и первому ребенку уделяется достаточно много. Как будто возникает вопрос, имеет ли вообще смысл для женщины в подобных обстоятельствах задумываться о собственном ребенке? Понять это можно только в честном разговоре с партнером. В Кате как будто есть нерешительность — «хочу ли я иметь возможность рожать и растить собственного ребенка». Я бы начал с идеи собственной идентичности, кем я хочу быть, какой хочу быть, — советует психотерапевт Игорь Лях.
Эксперты опровергли идею о том, что недавно разведенный мужчина является отличным партнером для брака.
— Типичный свежеразведенный мужчина напоминает вырвавшегося на свободу. Только что освободившийся от череды контроля и отчета, он не стремится погружаться в новые отношения. Обязательства в этот период ему ни к чему, — считает сексолог Ольга Перова.
Еще одно распространенное заблуждение — если мужчина критикует и ругает свою бывшую, это значит — разлюбил. Скорее наоборот.
— Обвинения в адрес бывшей могут говорить о том, что он безумно по ней скучает, — предупреждает психолог, психотерапевт Наталья Толстая. — Думать о том, что, раз он ругает свою жену, значит, он очень любит вас, — по крайней мере, заблуждение.
«Макс будет жить с нами». История Ангелины
— Я сразу знала, что у моего мужа есть ребенок от первого брака и с этим придется жить. К нему еще прилагается мама, что создает, конечно, дополнительные неудобства. Она может позвонить или написать, тогда муж с ней говорит, не важно, был ли занят в этот момент и чем, «вдруг что-то с Максом». Пока он был малышом, мы с мужем максимум гуляли с ним в зоопарке, дарили подарки и забирали на несколько дней на праздники, меня все устраивало.
— Второклассник, абсолютно не самостоятельный, за ним надо проверять уроки, готовить ему, гладить одежду. Я хорошо отношусь к мальчику, испытываю к нему вполне теплые чувства, но своим назвать никак не могу. Недавно у нас родился общий ребенок, ему всего 2 года. Старший будет тащить из школы всю заразу, и вообще я не планировала иметь 2 детей, один из которых меня будет воспринимать как тетю Элю.
— Но муж счастлив и, конечно, не сказал ему «нет». Это портит мне жизнь; когда Макс наконец уезжает к маме в субботу, я отдыхаю морально и физически. Весной мы должны были поехать в долгожданный отпуск втроем, но теперь с нами едет сын мужа от первого брака, что не входило в финансовые планы, и от много из-за этого придется отказаться. Как вести себя в такой ситуации? Имею ли я право настаивать, чтобы ребенок жил с мамой? Я боюсь испортить отношения с мужем, если он увидит мою враждебность по отношению к мальчику, но и терпеть это не могу.
Мнение эксперта
По опыту психотерапевта Игоря Ляха, часть людей (чаще это мужчины) способны сформировать замечательные отношения с детьми супругов от первых браков. У женщин этот феномен тоже наблюдается, но как будто бы встречается достаточно редко. Хотя специальных исследований на эту тему нет, подчеркивает специалист.
— Здесь ситуация несколько сложнее: идея, что ребенок входит в семью уже на правах пасынка и для отца это важно. Тут вопрос о способности родителей принимать совместные решения, поскольку переход ребенка из материнской семьи в семью отцовскую — это всегда кризис. И для самого ребенка, и для отношений внутри семьи. И этот кризис бывает довольно глубокий, — по мнению Игоря Ляха, чтобы преодолеть этот этап, семье может понадобиться много времени.
Психотерапевт подчеркивает: в тех семьях, где происходит принятие детей от первых браков именно на правах людей, которые не только потребляют ресурс, но могут творить и созидать, быть ценными членами семьи, адаптация происходит быстрее и легче.
— Если такая ситуация возможна, то происходит достаточно быстрая и здоровая ассимиляция, ребенок понимает правила, легко осваивается, и своих людей становится больше, — заключает он.
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