«Нахлебники не нужны»: почему женщине с ребенком сложно найти пару — 6 жестких мнений (мужчины тоже высказались)

Остаться одной с ребенком — всё еще самый страшный кошмар для большинства российских женщин. Не все представительницы прекрасного пола сегодня сильные и независимые, не успели еще, времени не было, семья, муж, дети. А тут — бах! И вот ты уже подписываешь документ о разводе, а злые языки обсуждают и называют тебя некрасивыми словами — «разведенка с прицепом». Хотя вон Анна Седокова вышла замуж за красавца-миллионера аж с тремя детьми. Получается, дети — совсем не помеха? Мы решили спросить у женщин с детьми, сложно ли им найти мужа после развода. Мужчины не остались в стороне и тоже высказались — мнения разделились.
Юлия, косметолог. Воспитывает двух сыновей-подростков
— Мужчины не хотят воспитывать чужих детей. С детьми и родному-то отцу непросто, а тут чужие — они мешают, постоянно чего-то хотят, болеют, ругаются, слишком радуются. Современные мужчины слишком слабы, чтобы испытывать подобные неудобства дома. Поэтому дело не в детях, дело в мужчинах. У меня два сына — 16 и 13 лет. А мужчины — они не хотят заморачиваться, нужны силы, чтобы общаться с детьми, особенно с подростками, а мужчине это не нужно, он и так устал — работа, тренировки, пришел домой — хочет отдохнуть, а тут проблемы — уроки, конфликты. Мне один знакомый так и сказал: если он знакомится с женщиной и выясняет, что у нее есть дети, сразу — до свидания. «Я хочу дома отдыхать — винишко, киношка, секс. Какие дети?» И так почти все. Мало того, они никак не хотят материально участвовать в воспитании детей. Или это только у меня такой опыт. Мужчине интересна женщина, а то, что к ней прилагается, совсем не интересно.
Николай, 34 года, бизнесмен
— Я встречаюсь с девушкой, у нее есть ребенок. Этот факт меня не оттолкнул и не напугал, наоборот. Ее сыну третий год, а его отец не появляется вообще. Мы с малым сразу нашли общий язык, я вожу его в сад, сижу с ним дома, когда его мама уходит по делам. Никаких проблем нет, меня ничего не напрягает. Бабушка с дедушкой каждую неделю берут его на выходные, мы с моей девушкой можем отдохнуть, куда-то сходить, отвлечься. А если мы втроем дома, так он по большей части занимается своими делами в своей комнате, а мы в своей.
Анастасия, 34 года, блогер. Воспитывает двух дочек
Анастасия Воеводина одна воспитывает двух дочек. В прошлом году она рассказывала в интервью, как ищет любовь с детьми и почему у нее не складывается. Настя, на минуточку, настоящая королева красоты.
— Я не ищу своим детям отца — он у них есть. Я ищу себе близкого, любимого человека. Для нормальных адекватных людей дети никогда не являются проблемой. Конечно, хочется полной семьи, быть замужем. Чтобы дети росли, видели любовь и гармоничные взаимоотношения между мной и моим мужем.
Наталья, 30 лет, менеджер, есть сын
— Найти мужа женщине с ребенком вообще не сложно. Если мы говорим о красивой, ухоженной, самодостаточной девушке, которая и в браке не зависела от мужа финансово и эмоционально, и теоретически сама могла обеспечить себя и ребенка. А если речь идет о стремной бабище-нахлебнице, которая скачет по ЗАГСам с первыми попавшимися мужиками и рожает от каждого детей, лишь бы никогда не работать, то да, такой действительно сложно найти адекватного мужа. Разница между первой и второй в том, что первая после развода, скорее всего, разочаруется в браке и больше не захочет ни с кем вступать в подобные отношения, будет продолжать жить самодостаточно вместе с ребенком и подходящим мужчиной, но больше не ввяжется в эту авантюру с кольцами, как бы он ни просил. А для второй быть замужем — это самоцель и источник дохода. Нахлебники никому не нужны, тем более с чужими детьми.
Станислав, 29 лет, свой бизнес
Станислав был героем рубрики «Мужчина месяца» весной этого года. О том, смог бы он построить отношения с женщиной, у которой есть ребенок, мужчина высказался честно и открыто:
— Так получалось, что я заводил романы с женщинами старше себя на один, два года, у которых уже были дети, и думал, что я могу принять чужого ребенка. Оказалось — нет, даже несмотря на то, что девушки были хорошие и у нас могло бы получиться. Я просто понимал, что это чужой ребенок, я не могу, и мы расставались. На данный момент я не готов к такому, хочу девушку без детей, чтобы мы начали с чистого листа: поженились и родили своих.
Злата, 29 лет, домохозяйка. Воспитывает двоих детей
— Я ни разу не сталкивалась с проблемой поиска мужчины из-за ребенка, не было таких случаев. Я и не искала никогда, меня сами находили. Первый вопрос при знакомстве с моим будущем мужем был — есть ли у меня дети, а не как меня зовут. У нас не было сложностей в отношениях, но когда появился второй совместный ребенок, поначалу чувствовалась разница в отношении мужа к детям. Сейчас всё хорошо. Я считаю, что неженатому мужчине будет удобнее с девушкой, у которой есть ребенок. Она домашняя, ответственная, сидит с ребенком, стирает, готовит, убирает. А та, у которой ни ребенка, ни котенка, будет гулять с подружками по клубам, барам, ресторанам и даже суп сварить не сумеет, она ни разу не была в семье и не хочет что-либо делать.
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