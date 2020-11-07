«Нахлебники не нужны»: почему женщине с ребенком сложно найти пару — 6 жестких мнений (мужчины тоже высказались)

Анастасия Воеводина одна воспитывает двух дочек. В прошлом году она рассказывала в интервью, как ищет любовь с детьми и почему у нее не складывается. Настя, на минуточку, настоящая королева красоты.

— Я не ищу своим детям отца — он у них есть. Я ищу себе близкого, любимого человека. Для нормальных адекватных людей дети никогда не являются проблемой. Конечно, хочется полной семьи, быть замужем. Чтобы дети росли, видели любовь и гармоничные взаимоотношения между мной и моим мужем.

