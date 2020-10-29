«Ты ж замужем»: колонка о том, почему современные девушки не берут фамилию мужа (не любят его?!)

Жизнь общества держится на разных скрепах, и если логику некоторых традиций еще можно понять, то другие устарели и не имеют смысла. Например, много споров на тему: брать ли фамилию мужа при вступлении в брак. Автор НГС Анастасия Миронова знает, почему современные девушки не стремятся менять девичью фамилию. Обсудим вместе?
Как-то у нас с детства девочкам прививается мысль, что, мол, выйдешь замуж, сменишь фамилию, родишь детей — и будете вы все одной большой семьей под общей фамилией. Почему так формируют наше сознание? На всяких форумах всерьез обсуждается вопрос о том, что если женщина не берет фамилию мужа, значит, она его не любит, не видит себя с ним единым целым, не уверена в этом браке и прочие бла-бла, которые кажутся адекватными только в воспаленном сознании (уважаемый комментатор под ником АК!, воздержитесь от ваших разглагольствований, пожалуйста). Несмотря на все эти форумные дискуссии, многие мои знакомые, вступая в брак, всё же оставляют свою фамилию.
Даже если вы с супругом носите кольца, но фамилии у вас разные, некоторые считают своим священным долгом взять и спросить: «А вы в браке, да? Просто у вас фамилии как бы разные, поэтому и уточняю». Другой знакомый всерьез удивился: «Ты же замужем. Почему фамилия другая?» На мой ответ — мол, не меняла, не вижу разницы — он заметил: «Ну это как-то странно». И подобная реакция возникает потому, что в таком случае похоже, будто пара просто сожительствует — и отношение к ней сразу меняется. Такой вот российский менталитет.
Может быть, это из-за атавизмов, которые всё еще пытаются существовать в нашем обществе. Да, те самые: «мужчина — глава семьи и добытчик» (наверное, где-то в дороге потерял копье и добытую шкуру мамонта) или «у ячейки общества должна быть одна фамилия». Вы не поверите, но при брони билетов, совместном посещении банка, вписывании в медицинские карты, оплате ЖКУ и других услуг, где значатся разные фамилии, ни разу не возникало проблем. Считаем, что основной аргумент от адептов единофамильничества уходит в зрительный зал.
Аргумент про укрепление семьи — дайте два! То есть одна фамилия на двоих бережет человека от семейных конфликтов, неурядиц, поднимания руки друг на друга и развода? Не убедили. Как и аргумент: «Дети пойдут, по-другому запоешь!» Ребенку и так будет дано отчество отца, чаще всего ему дают еще и фамилию отца — пусть так и будет. Я не принципиальная, от меня не убудет.
Третий аргумент — по традиции жена, беря фамилию мужа, как бы отказывается от прошлой жизни и входит в семью своего супруга. Но где логика? Рассмотрим два момента. Первый: моя девичья жизнь была действительно крутой, так почему я должна от нее «отказываться» и «оставлять в прошлом»? Второй: не женщина входит в семью мужчины, а мужчина и женщина образуют новую, независимую ячейку общества. Поэтому и этот аргумент не сработал.
У нас вроде свободная страна, где права человека хоть иногда, но соблюдаются. В какой-то момент я всё-таки поняла, что можно быть причастной к фамилии супруга по-другому, и пришла та самая гениальная мысль — взять двойную фамилию! Это же самое компромиссное решение: я не только не теряю себя прошлую, но еще при этом и становлюсь отчасти «созвучной» с супругом.
Вот только почему-то непосредственно в ЗАГСе при регистрации брака я могла или оставить свою фамилию, или взять фамилию мужа. При этом двойная фамилия может взяться только двумя супругами одновременно. Давать свою фамилию мужу у меня нет оснований и желания, а вот далеко и надолго отправить тех, кто придумал такую систему, — есть. По сути тебе просто говорят: «Не выделывайся, женщина скрепной страны! Хочешь, бери двойную, только сразу ты это не сможешь сделать: напиши отдельное заявление на смену, жди решения, заплати 2,5 тысячи рублей пошлины вместо 300 рублей, и на сладкое — замена всех существующих у тебя документов». Поэтому четвертый аргумент — я не могу взять фамилию супруга и присоединить ее к моей кровной фамилии, ведь двойная фамилия выглядит как «фамилия мужа-девичья фамилия». Почему так, никто объяснить не может. И да, мне не очень сложно сменить кипу документов, которые я меняла бы и при смене фамилии на мужнину, но мне до сих пор непонятна сама традиция. А зачем делать что-то, если оно не кажется тебе логичным?
В-пятых, конечно, можно поступиться логикой, сменить фамилию в паспорте и везде представляться по привычке девичьей фамилией, чтобы избежать осуждения общества, но нужно ли это? В принципе, я считаю, что любящие друг друга люди решают проблемы «словами через рот», а потому вы всегда сможете прийти к компромиссу, даже если для его достижения нужно сделать множество ненужных и бесполезных шагов. А что думают другие — абсолютно без разницы.
Взяли ли вы при вступлении в брак фамилию мужа?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции