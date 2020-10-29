«Ты ж замужем»: колонка о том, почему современные девушки не берут фамилию мужа (не любят его?!)

Жизнь общества держится на разных скрепах, и если логику некоторых традиций еще можно понять, то другие устарели и не имеют смысла. Например, много споров на тему: брать ли фамилию мужа при вступлении в брак. Автор НГС Анастасия Миронова знает, почему современные девушки не стремятся менять девичью фамилию. Обсудим вместе?



Как-то у нас с детства девочкам прививается мысль, что, мол, выйдешь замуж, сменишь фамилию, родишь детей — и будете вы все одной большой семьей под общей фамилией. Почему так формируют наше сознание? На всяких форумах всерьез обсуждается вопрос о том, что если женщина не берет фамилию мужа, значит, она его не любит, не видит себя с ним единым целым, не уверена в этом браке и прочие бла-бла, которые кажутся адекватными только в воспаленном сознании (уважаемый комментатор под ником АК!, воздержитесь от ваших разглагольствований, пожалуйста). Несмотря на все эти форумные дискуссии, многие мои знакомые, вступая в брак, всё же оставляют свою фамилию.