История любви известного блогера: она отвергала его здоровым и полюбила без ног

Рустам провел в больнице семь месяцев. Индира с родителями его регулярно навещали. После трагедии Рустам сильно похудел: весил всего 38 килограммов, хотя до трагедии его вес был 81–82 килограмма.



— Индира приносила бульоны. Ту пищу в госпитале есть невозможно было. Там кормили, как в армии, — говорит он.



Несмотря на заботу девушки, Рустам подозревал, что Индира остается с ним из жалости, а позже непременно разорвет отношения.



— Было понимание, что она не сможет меня бросить в таком состоянии. Это не по-человечески. Думал, может, она хочет, чтобы я восстановился более-менее, эмоционально и физически, а потом постепенно начнет отдаляться, — говорит он. — И вот, когда трубку сняли с меня и я начал разговаривать... Самый первый разговор с ней был об этом. Я не просил ее остаться со мной и сказал, мол, если хочешь уйти, уходи сейчас, потом будет тяжело. Я не обижусь. Понимал, что ноги у меня не вырастут. Но мне она сказала, что с ногами или без ног она любит меня. Тогда для меня появился дополнительный стимул.



«Не смогу иметь детей?»

Сейчас Рустам зарабатывает на жизнь рекламой в блоге. На его страницу в инстаграме подписаны 1,3 миллиона человек. Стала блогером и Индира. Ребята поженились без малого четыре года назад. Рустам признается, что у него были определенные мысли о том, вдруг он не сможет зачать ребенка.



— Первые полгода у нас не получалось [завести детей], и я хотел обследоваться, считал, что проблема во мне. Много наркоза мне вкалывали, травм было много. Думал, может, влияние есть, и боялся, — говорит Рустам. — Помню, я хотел Индире сказать, что хочу обследоваться. Даже разговор подготовил, а она подходит ко мне и говорит, мол, я хочу кое-что тебе сказать, и показала тест с двумя полосками. Она потом спрашивала о том, что я хотел ей сказать, а я такой: «Уже ничего».

В январе прошлого года у Набиевых родилась вторая дочь, Амина. Все вместе они живут в трехкомнатной квартире в центре Уфы.



— Я с детства мечтал иметь семью, где меня будут ждать и любить, — говорит Рустам. — Рад, что задуманное воплотилось.