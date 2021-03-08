История любви известного блогера: она отвергала его здоровым и полюбила без ног

28-летний уфимец Рустам Набиев лишился ног пять с половиной лет назад. Четырехэтажная казарма в Омске, куда он прибыл служить по призыву, рухнула, и молодого десантника замуровало бетонной плитой. Трагедия унесла жизни 24 человек, еще десятки получили увечья. Тогда, в самый сложный период жизни, будущего известного блогера поддержала любимая девушка Индира. О том, как Рустам Набиев добивался ее расположения и с каким страхом планировал детей, — специально к 8 Марта в материале UFA1.RU.
Зажиточная семья в деревне и папа в тюрьме
Когда впервые заговорил с Индирой, Рустам уже и не помнит: это было давно, когда они вместе учились в единственной школе небольшой деревни на западе Башкирии. Жили они также рядом — их дома стояли напротив, а рядом был большой овраг с речкой и трухлявым мостом. Вместе они играли в футбол, жарили шашлыки и пели песни под гитару.
— Тогда люди в телефонах не сидели, а вживую общались, — говорит Рустам.
Индира росла в полной зажиточной семье, была младшей из трех сестер. Ее отец возглавлял колхоз, а мама работала бухгалтером.
Рустама же вместе с тремя старшими братьями растила тетя: мама мальчика погибла от рук отца, когда он в порыве гнева задушил ее. Чтобы прокормить детей, тетя Рустама продавала мясо, масло и молоко и мыла полы.
Ухаживать за Индирой Рустам начал еще в школе. Он пытался добиться внимания девушки, таская ее портфель после школы и даря цветы, но та видела в нем «всего лишь друга».
— Попыток много было. Вроде как она начнет ко мне тепло относиться, поймет, что я неровно к ней дышу, подпустит, согласится встречаться, а на следующее утро — как молния ударила: присылает сообщение, мол, нет, сердцу не прикажешь. Это было ее такое выражение тупое, которое бесило прямо. Постоянно так говорила, — вспоминает Рустам и добавляет, что так продолжалось «года два или три».
На тот момент Рустаму было лет 16, Индире — 14.
«По глазам видел — я ей неприятен»
Рустам признается, что поведение Индиры временами обижало его. Однажды она позвала общих друзей на день рождения и сказала им: «Не хочу, чтобы Рустам приходил».
— И я оставался один в стороне. И мне было обидно, — говорит он.
В другой раз дошло до того, что общая знакомая начала распространять про Рустама слухи, пытаясь поссорить его с Индирой.
— Однажды Индире на меня много наговорили и мы даже сильно поссорились. Одна девочка в общей компании, к примеру, рассказала ей, что я якобы от нее что-то хочу такого (секса. —
Как признается Рустам, поведение Индиры порождало в нем комплексы: он все не мог понять, почему его так «жестко отшивают».
— Вроде я хороший человек, добрый, работящий. Мысли тогда появлялись, что, может, некрасивый. Раньше же я был очень худощавым, весил всего 53 килограмма, — говорит он.
Получая отказы, Рустам пытался отвлечься с другими девушками, но те не цепляли его.
— Индира мне просто понравилась. Внешне. Внутренне. Не за что-то конкретно понравилась, а человек просто запал в душу. Но по ее глазам видно было, что я ей неприятен, но не знаю, за что. До сих пор не знаю, — говорит он.
Тетя, с которой жил в то время Рустам, знала об увлечении племянника Индирой и переживала. Но отказываться от мечты не советовала — парень рос самостоятельным и свои проблемы привык решать сам.
Разочарование в парнях преодолевал вниманием
Окончив школу, Рустам переехал в Уфу и попытался поступить в медицинский университет. Но на желаемый лечебный факультет не прошел — баллов хватило только на педиатрический. С досады он забрал документы и отнес их в нефтяной технический университет, где решил отучиться на инженера. Индире на тот момент было 16 лет, она только перешла в десятый класс.
Каждые выходные Рустам ездил домой в деревню и старался быть как можно ближе к Индире. Даже учась в большом городе, он не переставал хотеть добиться ее.
— Тогда она встречалась с нашим общим другом. Я знал, что он ей изменяет, но Индире не говорил, не хотел влезать в отношения, плюс он как-никак друг. Просто говорил ей: «Он все равно тебя бросит». Намекал ей так жестко. А она думала, что я ревную ее и хочу рассорить. С другом тоже разговаривал, [бесполезно], — говорит он.
Когда Рустам закрыл свою первую зимнюю сессию, друг все же бросил Индиру, а Набиев безумно обрадовался этому.
— Она плакала, и единственный, кто был рядом, оказался я. По сути, дорога освободилась. Но тут мой друг создал проблему: Индира как будто разочаровалась в парнях и не хотела ни с кем встречаться. Она была доверчивой и наивной, не понимала, что парни хотели от нее только одно. Я решал проблему своим вниманием. Говорил, что люблю ее, — вспоминает Рустам.
Со временем Индира согласилась с ним встречаться. Окончив школу, она тоже поступила в уфимский вуз — выбор пал на аграрный, где она решила отучиться на госслужащего.
Замурованный под плитой весом в полтонны
2015 год проверил любовь пары на прочность. Тогда, пять с половиной лет назад, 23-летний Рустам прибыл на службу в Омск. На тот момент он уже имел на руках диплом инженера, его по возвращении со службы ждала работа в престижной компании.
Поздним вечером 12 июля, через сутки после присяги, Рустам находился в казарме и готовился ко сну.
— После присяги я заступил в наряд, сдал свой пост и вернулся в расположение. Я был уставшим, сутки практически не спал. Пошел умываться. Я долго не ложился. Время было где-то половина одиннадцатого, хотя в десять уже отбой. Я подошел к окну, где находилось мое койко-место, хотел снять тельняшку. Тут подбежал дежурный по роте, начал кричать, дал приказ, мол, бегом. Я только успел повернуть голову в его сторону и сразу провалился вниз. Здание обрушилось мгновенно. Четыре этажа сложились за полторы секунды, — говорит Рустам.
Со второго этажа Рустам провалился на первый, а обломки третьего и четвертого рухнули на него. Он оказался буквально замурован под плитой весом в полтонны. В таком виде Рустам пролежал семь часов, еще сорок минут его вытаскивали из-под завалов. Все это время он чувствовал, что «уходит», и прощался с Индирой.
— Я был весь зажат, кровь не циркулировала, рук и ног я не чувствовал. Потом, когда плиту убрали с меня и я увидел свет, появился прилив сил. Меня ввели в искусственную кому, чтобы я не погиб от болевого шока. Мои травмы были серьезными — открытый перелом ног, пошло заражение крови через всю грязь, которая была, пыль, — говорит он.
«Думал, что никто не полюбит такого калеку»
Рустам провел в коме неделю и пришел в себя в Москве в Центре нейрохирургии имени академика Бурденко. Когда он понял, что остался без ног, на него нахлынули неутешительные мысли насчет будущего с Индирой.
— Я думал, что Индира меня бросит, что никто не полюбит такого калеку, что я буду обузой для родителей. На сороковой день, когда мне огласили список и количество погибших, тумблер переключился. Дело в том, что там еще мой друг погиб, и я решил, что буду жить, несмотря ни на что, и пофиг, что ног нет, — говорит он.
Рустам провел в больнице семь месяцев. Индира с родителями его регулярно навещали. После трагедии Рустам сильно похудел: весил всего 38 килограммов, хотя до трагедии его вес был 81–82 килограмма.
— Индира приносила бульоны. Ту пищу в госпитале есть невозможно было. Там кормили, как в армии, — говорит он.
Несмотря на заботу девушки, Рустам подозревал, что Индира остается с ним из жалости, а позже непременно разорвет отношения.
— Было понимание, что она не сможет меня бросить в таком состоянии. Это не по-человечески. Думал, может, она хочет, чтобы я восстановился более-менее, эмоционально и физически, а потом постепенно начнет отдаляться, — говорит он. — И вот, когда трубку сняли с меня и я начал разговаривать... Самый первый разговор с ней был об этом. Я не просил ее остаться со мной и сказал, мол, если хочешь уйти, уходи сейчас, потом будет тяжело. Я не обижусь. Понимал, что ноги у меня не вырастут. Но мне она сказала, что с ногами или без ног она любит меня. Тогда для меня появился дополнительный стимул.
«Не смогу иметь детей?»
Сейчас Рустам зарабатывает на жизнь рекламой в блоге. На его страницу в инстаграме подписаны
— Первые полгода у нас не получалось [завести детей], и я хотел обследоваться, считал, что проблема во мне. Много наркоза мне вкалывали, травм было много. Думал, может, влияние есть, и боялся, — говорит Рустам. — Помню, я хотел Индире сказать, что хочу обследоваться. Даже разговор подготовил, а она подходит ко мне и говорит, мол, я хочу кое-что тебе сказать, и показала тест с двумя полосками. Она потом спрашивала о том, что я хотел ей сказать, а я такой: «Уже ничего».
В январе прошлого года у Набиевых родилась вторая дочь, Амина. Все вместе они живут в трехкомнатной квартире в центре Уфы.
— Я с детства мечтал иметь семью, где меня будут ждать и любить, — говорит Рустам. — Рад, что задуманное воплотилось.
Ранее мы рассказывали, как Набиев покорял Эльбрус.