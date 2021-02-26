«Уже была знакома со следующим»: женщины, которые пережили много разводов, — о том, как не раскиснуть и снова любить

— Я познакомилась с первым мужем за три месяца до моего совершеннолетия, а через 6 месяцев мы уже зарегистрировали отношения по настоянию родителей. Через год мы расстались, прямо на мой день рождения — было неприятно вместо поздравлений получить от мужа упрек, что я поправилась и его всё раздражает, — рассказывает Анастасия. — Развод от первого мужа я получила спустя несколько месяцев, сказав ему, что беременна и что если он со мной не разведется, то ребенка придется записать на него. Плакала недолго, устроилась на работу и почувствовала облегчение, внимания со стороны мужского пола тоже было достаточно. Первый брак был по сценарию — выйти за первого встречного, который будет меня любить, чтобы уйти из дома — у меня были конфликты с отчимом.



Со вторым мужем мы встретились спустя три месяца, как я рассталась с первым, мы были уже знакомы. По своей глупости через месяц отношений я уволилась с работы и через неделю узнала, что беременна. Мама настаивала на аборте, но я была уверена в счастливом будущем. Итог — я сохраняю ребенка наперекор всем, развожусь с первым мужем по документам и через 5 месяцев регистрируюсь на 8-м месяце беременности со вторым. Через год после рождения первого ребенка я родила второго, при этом отношения с мужем были не из лучших. Через 6 лет совместной жизни я решилась на развод, в тот же период у меня умерла мама — это событие было для меня гораздо тяжелее, чем разрыв с мужем. Эмоции были смешанные, начиная от жалости к себе до чувства радости от того, что я свободна от гнилых отношений. Появился страх — как я буду одна с двумя детьми.