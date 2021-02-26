«Уже была знакома со следующим»: женщины, которые пережили много разводов, — о том, как не раскиснуть и снова любить

«Один раз и на всю жизнь», — думают про себя женщины, стоя в белом платье и фате в красивом зале на торжественной церемонии регистрации брака. После заветного штампа в паспорте молодые за руку уходят в закат, навстречу счастью, но оно почему-то бежит от них в обратную сторону. Героини нашего материала не один раз испытали на себе все тяготы бракоразводного процесса вкупе с обидой, предательством, страхом и слезами. Первый развод лишь слегка пошатнул их, а второй разрушил все надежды на светлое будущее, однако удача по-прежнему на их стороне — все три женщины счастливы в браке уже в третий раз, а прошлый опыт помогает выстроить им здоровые отношения с новым мужем. Прочтите их истории, возможно, где-то вы увидите себя и точно не останетесь равнодушными.
Анастасия Кузьмина, 32 года, домохозяйка
— Я познакомилась с первым мужем за три месяца до моего совершеннолетия, а через 6 месяцев мы уже зарегистрировали отношения по настоянию родителей. Через год мы расстались, прямо на мой день рождения — было неприятно вместо поздравлений получить от мужа упрек, что я поправилась и его всё раздражает, — рассказывает Анастасия. — Развод от первого мужа я получила спустя несколько месяцев, сказав ему, что беременна и что если он со мной не разведется, то ребенка придется записать на него. Плакала недолго, устроилась на работу и почувствовала облегчение, внимания со стороны мужского пола тоже было достаточно. Первый брак был по сценарию — выйти за первого встречного, который будет меня любить, чтобы уйти из дома — у меня были конфликты с отчимом.
Со вторым мужем мы встретились спустя три месяца, как я рассталась с первым, мы были уже знакомы. По своей глупости через месяц отношений я уволилась с работы и через неделю узнала, что беременна. Мама настаивала на аборте, но я была уверена в счастливом будущем. Итог — я сохраняю ребенка наперекор всем, развожусь с первым мужем по документам и через 5 месяцев регистрируюсь на 8-м месяце беременности со вторым. Через год после рождения первого ребенка я родила второго, при этом отношения с мужем были не из лучших. Через 6 лет совместной жизни я решилась на развод, в тот же период у меня умерла мама — это событие было для меня гораздо тяжелее, чем разрыв с мужем. Эмоции были смешанные, начиная от жалости к себе до чувства радости от того, что я свободна от гнилых отношений. Появился страх — как я буду одна с двумя детьми.
Между первым и вторым у меня был период в три месяца, я ничего не успела понять. Тогда я просто наслаждалась одиночеством и вниманием других мужчин. Второй развод из-за наличия двоих детей дался тяжелее из-за стереотипа — кому нужна такая женщина? Я стала расчетливой и недоверчивой по отношению к мужчинам, появился страх обмана с их стороны. К штампу в паспорте стала относиться скептически — слишком много условностей в нашем законодательстве. К ярлыку «разведенка» я относилась нейтрально — видела примеры других женщин, которые находили свою половинку и жили счастливо. Это давало мне надежду на хорошее будущее.
Через три месяца после развода со вторым мужем я познакомилась с мужчиной, и наше знакомство выглядело так, что я в третий раз наступаю на те же грабли. Мы живем вместе уже 7 лет, дети давно называют его папой, только вот на регистрацию наших отношений я согласилась в июне прошлого года. Мой муж к моему прошлому относится с улыбкой — он сам в разводе и после имел неудачный опыт гражданского брака. За все годы совместной жизни нам пришлось пройти процедуры по лишению родительских прав моего бывшего мужа и оспаривание отцовства на ребенка от его гражданского брака. Это дало понимание, что в отношениях обе из сторон могут быть виноваты, что приводит к бракоразводным процессам в семьях. Сейчас, имея опыт за плечами, я считаю, что вступать в официальный брак нужно обдуманно, а если что-то пойдет не так, то не стоит сожалеть о содеянном и идти в будущее с улыбкой.
Ольга Фомченко, 38 лет, администратор в стоматологической клинике
— Я выходила замуж по залету, по расчету и по любви — это три разных истории. С первым мужем нас познакомили друзья: симпатичный парень 22 лет с голливудской улыбкой и я — 18-летняя девчонка, — делится Ольга. — Весна, любовь, через пару месяцев я узнала, что беременна. Он сказал, что любит меня и мы женимся. Летом была веселая свадьба, а после нее стало как-то невесело. Отношения не складывались, живот рос. Скандалы, агрессия, звонки других девушек, дошло и до рукоприкладства. Мне 18 лет, мне страшно, я не готова к такому. Мы ссорились, мирились, он уходил, возвращался. Когда сыну исполнился год, я решила развестись — это было шумно, с криками и угрозами. И вот, в 20 лет я разведенная мать годовалого ребенка без пособий, алиментов и работы. Спасибо моим родителям — выкормили нас.
В 23 года я окончила техникум и поступила в институт, устроилась на работу и там познакомилась со своим вторым мужем. Высокий, симпатичный и самое важное — добрый. Как раз то, чего мне не хватало после первого брака. После полугода встреч мы вместе с моим сыном уехали жить в город — я об этом мечтала, и в этом был мой расчет, я хотела переехать в город, купить квартиру, вместе зарабатывать. Через год мы поженились, я думала, что у нас всё хорошо. Но с появлением денег у мужа появились новые увлечения — оказалось, что в молодости он был на игле. Я знала, что была у него какая-то история, но без подробностей. Не раздумывая я ушла, развод был проще некуда — детей совместных нет, жилья нет. Мы расстались хорошими знакомыми, с легкостью на душе.
В моей голове поселилась неприятная мысль: из-за неудачных и скоротечных браков я начала считать себя ветреной и не заслуживающей длительных счастливых отношений. Мне было уже 26 лет, сын — первоклассник, есть работа, всё хорошо, но вопрос «а как же любовь?» не отпускал. И вот появляется он — мой третий муж. Мы были знакомы со школы, жили на одной улице, ходили в одну лыжную секцию. Судьба решила свести нас спустя 10 лет после школы. Сейчас мы вместе уже 12 лет, из них 6 лет в браке. Недавно у нас родилась дочь.
Наталья Дядченко, 37 лет, домохозяйка
— С первым мужем я познакомилась, когда мне было 14 лет, а ему на тот момент было 19 лет. Долго мы были просто друзьями, а в течение трех лет, пока я заканчивала школу, мы несколько раз расставались, потом опять сходились. Во время моей учебы в институте мы уже практически жили вместе, а спустя какое-то время я узнала, что беременна, — говорит Наталья. — Официально мы узаконили отношения, когда сыну было уже 2 года — были свои нюансы. Первая трещина пошла, когда я забеременела 2-й раз. Муж и его семья были категорически против, я же аборт делать не собиралась. Потом я увидела на экране его телефона сообщение от девушки, и в моей голове наконец-то встали на места все его отлучки из дома и выключенный телефон. В общей сложности мы были вместе почти 10 лет. Официально развелись, когда мне было 24 года, инициатива полностью моя, на тот момент я уже встретила своего второго мужа. От первого брака у меня двое сыновей, они живут со мной, отец практически не помогает нам и никогда не помогал с их воспитанием.
Со вторым мужем я познакомилась в 24 года, с моей стороны это была любовь с первого взгляда. Быстро завязался роман, через полгода мы начали жить вместе, еще через полгода расписались, а еще через полгода я забеременела третьим ребенком. Чувствуя себя более опытной и мудрой, прошедшей школу жизни, я думала, что всё знаю лучше мужа, и полностью взяла бразды правления в свои руки. В итоге у меня было не 3, а 4 ребенка, самым капризным из которых был муж. Что в итоге пошло не так: все семьи живут по своим определенным законам, и когда кто-то из членов семьи решает что-то поменять, нарушается баланс. Муж решил изменить правила игры, потом он решил, что нужно изменить меня, вдобавок ко всему добавился мой кризис среднего возраста. Развелись мы в мои 34 года, а последние полгода жили как соседи — в разных комнатах.
После первого развода мое отношение к мужчинам и браку не изменилось, изменился подход к созданию семьи — это повлияло на исход второго брака. Для меня второй брак был на всю жизнь, в него я вложилась всей собой, верила, что у нас всё получится. Первый развод у меня был в довольно юном возрасте, тогда казалось что всё еще впереди, и поэтому было легче. Вторая неудача меня действительно выжгла полностью — я и мой внутренний мир были просто в руинах. Для меня разводы — личная трагедия и чувство стыда, появившееся после второго неудачного брака. Периода без мужчин фактически у меня не было. Уходя от одного мужа, я уже была знакома со следующим, но когда рушился второй брак, я была уверена, что еще раз пройти через замужество никогда не соглашусь, какого бы замечательного человека ни встретила.
С третьим мужем мы познакомились случайно в клубе, мне тогда было 34 года, ему — 37 лет, у меня и мыслей не было о каких-то отношениях. Зная, что я замужем, он все равно писал, несколько раз мы пересекались в клубах. Он смог по-настоящему обратить на себя мое внимание тем, что просто расплатился за меня в магазине — для меня это было такой неожиданностью! После стольких лет замужества я и забыла, что мужчина может просто так заплатить в магазине за девушку (если мой муж платил за меня где-то, я дома отдавала ему деньги — это называется раздельным семейным бюджетом). Сейчас я год как в третьем официальном браке — штамп в паспорте для меня важен, как и для государства, в котором мы живем. Именно с ним вы становитесь семьей, а без него все лишь сожители. Вместе мы почти 3 года, узаконить отношения мне очень хотелось, а у него по этому поводу было неоднозначное мнение — он тоже пережил непростой развод. На двоих у нас 5 детей. Мои сыновья живут с нами, его детей стараемся забирать на выходные, когда получается.
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