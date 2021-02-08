«Кто, если не я?» Фотопроект про женщин, которые ждут любимых из-за решетки. Загляните в их глаза

Ольга, 49 лет

Работает в АйТи-компании. Прождала полтора года, приговора еще не было. Статья 131 — изнасилование. Максимальный срок по этой статье — до шести лет лишения свободы. Свои дети уже взрослые, общих детей нет.

Познакомились почти семь лет назад. Всё начиналось как деловая встреча. В моем возрасте чем может привлечь мужчина? Меня уже давно ничем не удивишь. Наверное, мужские черты лица, волевой характер. У меня свои дети, у него тоже. У меня очень взрослые, у него слишком маленькие, поэтому тут никак не пересекались.

Мы около года вместе прожили. А потом случилось вот это несчастье. Это не очень хорошая статья — преступление против половой неприкосновенности человека. Мне кажется, его подставили. Возможно, связано с бизнесом. Но нет доказательств, и я не могу говорить об этом в утвердительном ключе.

Долго не было никакой связи, кроме писем. Я столько писем в жизни не писала никому и никогда. Он нуждался в поддержке. Сидел в спецблоке, отношение было не очень хорошее из-за статьи. Сейчас вроде всё выяснилось, многие, наоборот, с уважением стали к нему относиться.

Эти статьи, 130-е — многие являются орудием наказания для бывших жен, коллег по бизнесу. Они позволяют устранить человека, очистить поле, завладеть его имуществом. Это бывает очень часто, и часто даются большие сроки.

Его обвинила девушка, ее мама еще хотела добиться больших денег в качестве моральной компенсации. По тем справкам, которые мы с адвокатом собрали, у нее сомнительное поведение. Вот это желание тусить постоянно на молодежных тусовках, быть не совсем трезвой.

Я не знаю, как они пересеклись. Он мне ничего не рассказывал. Мы с ним не переписывались по делу — все письма проверяются. Обстоятельства я смогу узнать только при личной встрече. Ее пока не было из-за коронавируса.

Звонки по таксофону — тоже прослушиваются. А сотовый телефон брать у сокамерников — это слишком опасно. Если поймают с телефоном, отправят в изолятор. И про поощрения можно забыть. А мы бы хотели летом этого года подать или на УДО, или добиться облегченных условий.

Я не хочу рассуждать насчет того, виновен он или нет. Я еще не слышала его объяснений. Я не могу об этом говорить и думать. Я абстрагировалась от этой ситуации. Человек может ошибиться, упасть, сделать что-то не так. Я здесь не становлюсь на рельсы строгого судьи. С этой девушкой поговорить я пыталась, но она не шла на разговоры. Возможно, она не выстроила еще версию, еще не додумала историю.

Тяжелая ситуация у человека. Я не в силах бросить его или оставить. Я бы не смогла так. Если он признается, что совершил это, — это не изменит мое отношение. Это могло случиться, но это не поменяет мое отношение к нему.

Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Я особо не распространяюсь о своей ситуации. Я не думаю, что он изменится там. Он попал туда уже далеко за сорок лет. И СИЗО — это пока не лагерь, там достаточно интересные люди попадаются. Я не вижу ни по письмам, ни по звонкам каких-то кардинальных изменений. Он стал делать меньше категоричных выводов о людях, у него более широкое восприятие жизни.

Если бы это была ситуация, когда невозможно никакое общение — ни звонки, ни письма, то это бы было тяжело. А так как общение все-таки есть, то это достаточно легко переносится. Опять же, если бы это была молодая девушка, если бы она зависела от своей второй половины материально, если бы у них были маленькие дети — это бы переносилось всё гораздо тяжелее. К тому же, он человек состоятельный и оставил подушку безопасности.

Поскольку у меня нет проблем с деньгами и нет маленьких детей — то время ожидания и отсутствия человека не настолько критично. Но тяжело, нельзя назвать это легким. Особенно тяжело воспринимается это первые три-четыре месяца. Да и самому человеку первое время очень тяжело.

Мы никак не связаны с тюрьмой. Но у нас в России не иметь родственников, которые бы не были там, — это чудо. Я имею родных, ныне почивших, которые отбывали там достаточно долго. А вот родные мужа никогда с таким не сталкивались, для них это было шоком. Многие друзья, которые никогда не сталкивались с этим, поначалу воспринимали это всё как приключение, они не понимали всей серьезности положения. Но я понимала. Я раньше с этой системой имела дело.

За многие преступления нельзя сажать в тюрьму — экономические, совершенные по неосторожности. Должны быть другие меры наказания. Например исправительные центры. Но никак не загнать всех в тюрьму и крутить через эту мясорубку.

Я религиозный человек. Вера в этой ситуации дает мне терпение и терпимость. Супруг там тоже посещает храм, на службу ходит. Хорошо, что есть возможность. Хоть он и говорит, что многое там происходит как в советское время. Отношение к осужденному, к его желанию посещать церковь — это всё пропахло запахом нафталина советских времен.