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«Меньше жрать — не поможет»: блогер из Екатеринбурга похудела на 27 кг и стала живой Барби

Она рассказала, как стать стройной

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Анна изменилась до неузнаваемости

Анна изменилась до неузнаваемости

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Анна Данилова — блогер и владелец бутика одежды Black Star Wear в Екатеринбурге — за год сбросила почти 30 килограммов. До этого она перепробовала все возможные способы похудения, но не могла добиться желаемого результата.

Сейчас Анна выглядит как живая Барби. О пути своего преображения она рассказала E1.RU.

Как набрала вес

Всю жизнь я была стройной, мой вес был 43–45 кг максимум. Первый раз я поправилась до 54 килограммов после рождения дочери. Испугавшись этой цифры на весах, я срочно пошла в зал, где с помощью упорных тренировок сбросила вес до желаемой цифры.

Пять раз в неделю я ходила на спорт, жила в жестких диетах. Результат в зеркале меня настолько радовал, что мне казалось, что я на верном пути. Естественно, после таких ограничений в моей жизни случился «откат». Я вышла из декрета, открыла свое агентство по организации мероприятий и с головой ушла в работу, организовывала крупные мероприятия и жила в постоянном стрессе.

Девушка заедала стресс

Девушка заедала стресс

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Чтобы похудеть, Анна пробовала разные методы

Чтобы похудеть, Анна пробовала разные методы

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Чем я кормила свою тревожность? В ход пошли тортики, булочки, фастфуд, вечером обязательно бокал вина для снятия стресса. На весы я уже не вставала, на спорт физически не хватало времени. Мне казалось, что я живу очень динамично: каждый день новые проекты, города. Главное, чем я себя утешала: я сейчас зарабатываю очень хорошие деньги, а расплывшееся до 59 килограммов тело, имея все возможности, всегда успею привести в порядок. В методах похудения я перепробовала всё.

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Таблетки


Так как на спорт нужно тратить минимум три часа в день, я начала искать альтернативные методы, чтобы без потери времени и нарушения своего графика работы быстро достичь результат. Тогда я видела лишь один метод: дефицит калорий. Или грубо — просто меньше жрать.

Самым опасным в моей истории похудения был «Редуксин». Я прочитала об этом препарате в интернете, меня подкупили отзывы о том, что всего одна капсула отбивает аппетит на весь день. Я купила его свободно в аптеке, хоть он и продавался строго по рецепту врача. В составе препарата содержится опасный сибутрамин — производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. По сути это психотропное вещество: пьешь одну капсулу и есть действительно не хочешь. Но, помимо отсутствия аппетита, у меня появилось много побочных действий, прежде всего на нервную систему. Я стала страдать аритмией, по утрам сильно кружилась голова, возникли беспокойство, нервозность и дикая раздражительность.

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Сейчас блогер весит 43 кг

Сейчас блогер весит 43 кг

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Меня бесили все вокруг! Я практически ничего не ела, со всеми ругалась, а когда мне говорили, что это ненормально, мне казалось, что люди просто завидуют. Потом я прочитала, насколько опасно это вещество и что во многих странах сибутрамин давно запрещен.

Я пила этот препарат два месяца, пока не увидела на весах заветную цифру 45 килограммов. Потом я бросала его пить, с головой уходила в обжорство, зная, что всегда похудею с помощью «волшебной таблетки», и снова набирала. На таких «качелях» я жила два года, пока стрелка весов не достигла 72 килограмма и плюсом еще начались проблемы с почками. Тогда я серьезно задумалась об операции и других, более кардинальных методах.

Большинство методов Анне не подошли

Большинство методов Анне не подошли

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Иглы, гипноз и операции


После «Редуксина» я боялась любых таблеток как огня и решила пойти нетрадиционным путем. Сначала это был гипноз — тяга к еде ушла, но краткосрочно, мне не подошел этот метод. Потом я узнала о нетрадиционной медицине и перешла на иглорефлексотерапию. Суть простая: в ухо ставятся иголки на биоактивные точки, и аппетит уходит. Никакой нервозности, проблем с сердцем, отличный сон, но, чтобы сбросить быстро много килограммов, от еды мне порекомендовали отказаться.

На иглах я впервые в жизни решилась на голодание. Тогда не особо вникая в суть этого процесса, я продержалась на «условном голодании» в домашних условиях 21 день без еды — пила только воду, травяные отвары плюс чайная ложка меда в день. Вес уходил, весы радовали, но в душе я очень страдала.

Потом я сдалась. После голодания начала есть всё подряд, снова носила бесформенные балахоны и спрятала весы, не могла смотреть на вновь вернувшиеся 72 килограмма. В момент отчаяния я пошла к пластическому хирургу — он расчертил на мне кучу линий, выдал чек на 340 тысяч рублей и порекомендовал максимально похудеть перед операцией.

Предпринимательница призналась, что не любила себя

Предпринимательница призналась, что не любила себя

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Блогер много путешествует

Блогер много путешествует

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Полюбила себя и поменяла привычки


Теперь мне надо было сбросить минимум 10 килограммов, чтобы хотя бы попасть на операционный стол. Я задумалась, почему моя система диет и жестких ограничений не работает, ведь я всё выполняла, но итогом всегда были «откаты» и вновь лишний вес на весах. Тогда я увлеклась изучением психологии стройности. Я поняла, что всю жизнь жила в концепции борца с лишним весом, не принимала свое тело, не любила себя.

В какой-то момент девушка перестала вставать на весы

В какой-то момент девушка перестала вставать на весы

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Чтобы не переедать, не нужно себя ограничивать. Достаточно чувствовать и следовать своим ощущениям, ведь переедание —­ это уже неприятно. Так зачем нам подвергать себя тому, что неприятно? Говорят, что привычка —­ это вторая натура. Так вот, именно натура должна измениться. Тогда я пришла к выводу, что важно принять себя, полюбить и самое главное — поменять свои привычки.

Первой привычкой, которую я решила поменять, стал алкоголь. Пару бокалов вина — и аппетит сложно было контролировать, плюс вечно опухшее лицо. Я собрала всю силу воли и уже не из сопротивления, а исключительно из любви к своему телу отказалась от алкоголя. За месяц у меня ушли первые пять килограммов, кожа стала чище, отеков меньше.

Но самым сложным было изменить свои пищевые привычки. Мое отношение к еде было похоже чем-то на алкоголизм или наркоманию. Я ела в минуты отдыха, когда мне скучно, в состоянии эмоционального возбуждения.

Сейчас Анна не стесняется фотографироваться

Сейчас Анна не стесняется фотографироваться

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В похудении помог отказ от алкоголя

В похудении помог отказ от алкоголя

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Для меня еда являлась наградой за успехи, самым простым способом получить удовольствие. Я поняла, что надо менять фокус с еды на другие важные вещи.

Например, гораздо важнее для качественной жизни нашего организма — здоровый сон и чистый воздух, а еду надо выбирать подходящую под ваш метаболизм и относиться к ней как к качественной заправке топливом самой дорогой машины. Вы — Ferrari, и не надо заправлять себя 76-м бензином (то есть пищевым мусором).

Теперь девушка полностью довольна своей фигурой

Теперь девушка полностью довольна своей фигурой

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Детокс и новый рацион


Как ни странно, мне помогла пандемия. За сутки до закрытия границ я купила билеты и улетела с дочкой на Пхукет. Там я увлеклась тайской храмовой медициной и прониклась культурой питания страны, где самые стройные люди. Тайцы для профилактики лишнего веса регулярно пьют очищающие сборы натуральных трав: зеленый чай, валериана, розмарин, гарциния камбоджийская, очищающая кишечник сенна, восточный имбирь, хризантемы, сыть круглая, александрийский лист и другие.

В похудении помогла пандемия

В похудении помогла пандемия

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До того как Анна стала стройной, она предпочитала не носить облегающую одежду

До того как Анна стала стройной, она предпочитала не носить облегающую одежду

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Часть трав способствует детоксу и выведению жировых накоплений, снижает уровень сахара в крови, препятствует накоплению жира и сжиганию его избытков, ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение. Также есть травы, помогающие поменять вкусовые привычки и улучшить сон. В результате снижается тяга к сладкому, мучному и алкоголю, нормализуется сон и работа ЖКТ.

Чтобы достигнуть результата, я пропила четыре курса трав. В общей сложности за год у меня ушло 20 килограммов лишнего веса и полностью поменялись вкусовые привычки. Без сопротивления, без борьбы — всё из любви к себе.

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Вернувшись в Россию, я продолжила изучать тему стройности и сменила винные туры на детокс-туры. Я съездила во все известные клиники, где занимаются проблемами лишнего веса: Алтай, Сочи, Байкал. Где-то я проходила курс полного голодания, где-то — диетотерапию.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что стройность базируется на четырех принципах:

1. Чистка ЖКТ и обновление микрофлоры кишечника. За счет этого меняются вкусовые привычки.

2. Питьевой режим — от двух литров в день чистой воды для процесса детокса!

3. Здоровый сон — во время сна у нас вырабатывается гормон грелин, он отвечает за чувство голода, и если у вас нарушение сна, постройнеть практически невозможно.

4. Движение и свежий воздух ускоряют все обменные процессы.

Анна рекомендует желающим постройнеть сменить пищевые привычки и пить много воды

Анна рекомендует желающим постройнеть сменить пищевые привычки и пить много воды

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