«Меньше жрать — не поможет»: блогер из Екатеринбурга похудела на 27 кг и стала живой Барби

Анна Данилова — блогер и владелец бутика одежды Black Star Wear в Екатеринбурге — за год сбросила почти 30 килограммов. До этого она перепробовала все возможные способы похудения, но не могла добиться желаемого результата.



Сейчас Анна выглядит как живая Барби. О пути своего преображения она рассказала E1.RU.

Как набрала вес

Всю жизнь я была стройной, мой вес был 43–45 кг максимум. Первый раз я поправилась до 54 килограммов после рождения дочери. Испугавшись этой цифры на весах, я срочно пошла в зал, где с помощью упорных тренировок сбросила вес до желаемой цифры.