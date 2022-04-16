Вот это фигура! Смотрим фото самой сексуальной бабушки в мире и завидуем

Увидеть женщину преклонного возраста в тренажерном зале довольно непросто, а в качестве тренера — практически невозможно. 65-летняя австралийка доказала миру, что возраст — это всего лишь цифры и заниматься собой нужно всегда. Наши коллеги из Wday.ru выяснили, что помогает ей так шикарно выглядеть.

На 20 лет моложе