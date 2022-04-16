Вот это фигура! Смотрим фото самой сексуальной бабушки в мире и завидуем
65-летняя австралийка доказала всем:
Увидеть женщину преклонного возраста в тренажерном зале довольно непросто, а в качестве тренера — практически невозможно.
На 20 лет моложе
Лесли Максуэлл активно занимается спортом, а результат тренировок выкладывает в социальные сети. Подписчики с трудом могут поверить, что фитнес-тренеру уже
— Бывает, парни пытаются со мной познакомиться. Ребятам чаще всего около
Тренер популярна не только у мужского пола, но и в интернете. Одна из ее социальных сетей насчитывает
Также Максуэлл предпочитает не какую-то возрастную или бесформенную одежду, а обтягивающие платья с откровенным декольте. Лесли в таких образах явно комфортнее. Помимо демонстрации подтянутого тела культуристка активно делится в соцсетях своими тренировками с пользователями.
— Я всегда чувствую себя более расслабленной после подтягиваний и жима ног. Плюс еще нескольких упражнений, конечно, — написала у себя в социальных сетях австралийская бабушка.
Своими главными секретами молодости Лесли считает не только силовые тренировки и правильное питание, но и то, как она сама себя ощущает. Тренер не раз отмечала, что возраст ни о чём не говорит, если человек занимается собой.
А в России есть такие?
В прошлом году мы писали о женщинах старше
Пример молодой и подтянутой бабушки — Раиса Горохова, ей
— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растет. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через
Меню женщина составила из простых продуктов: каши, кисломолочные продукты, творог, яйца вареные, днем овощной суп типа минестроне, рыба или белое мясо отварное с припущенными овощами вечером, фрукты. Всё самое обычное, без трюфелей, авокадо и рябчиков. Сахар, хлеб и соль на время диеты Раиса исключила.
— Плюс к этому — гимнастика по утрам и вечерняя ходьба
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