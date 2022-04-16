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Вот это фигура! Смотрим фото самой сексуальной бабушки в мире и завидуем

65-летняя австралийка доказала всем: возраст — это только цифра, и она почти ничего не значит

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Сейчас все дружно отложим в сторону пончик и посмотрим на королеву тренировок

Сейчас все дружно отложим в сторону пончик и посмотрим на королеву тренировок

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Увидеть женщину преклонного возраста в тренажерном зале довольно непросто, а в качестве тренера — практически невозможно. 65-летняя австралийка доказала миру, что возраст — это всего лишь цифры и заниматься собой нужно всегда. Наши коллеги из Wday.ru выяснили, что помогает ей так шикарно выглядеть.

На 20 лет моложе

Лесли Максуэлл активно занимается спортом, а результат тренировок выкладывает в социальные сети. Подписчики с трудом могут поверить, что фитнес-тренеру уже 65 лет, так как она выглядит минимум на 20 моложе. Неудивительно, что за Лесли порой ухаживают совсем молодые мужчины.

— Бывает, парни пытаются со мной познакомиться. Ребятам чаще всего около 18 лет, что действительно очень забавно, — говорит Максуэлл.

Лесли окружена вниманием мужчин

Лесли окружена вниманием мужчин

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Тренер популярна не только у мужского пола, но и в интернете. Одна из ее социальных сетей насчитывает 87 тысяч подписчиков. Лесли регулярно публикует снимки из тренажерного зала и не стесняется показывать подтянутое тело в бикини.

Также Максуэлл предпочитает не какую-то возрастную или бесформенную одежду, а обтягивающие платья с откровенным декольте. Лесли в таких образах явно комфортнее. Помимо демонстрации подтянутого тела культуристка активно делится в соцсетях своими тренировками с пользователями.

Как вам такая бабушка?

Как вам такая бабушка?

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— Я всегда чувствую себя более расслабленной после подтягиваний и жима ног. Плюс еще нескольких упражнений, конечно, — написала у себя в социальных сетях австралийская бабушка.

Своими главными секретами молодости Лесли считает не только силовые тренировки и правильное питание, но и то, как она сама себя ощущает. Тренер не раз отмечала, что возраст ни о чём не говорит, если человек занимается собой.

А в России есть такие?

В прошлом году мы писали о женщинах старше 50 лет с шикарными фигурами — они рассказывали, как им удается выглядеть молодо и привлекательно. Наши героини рекомендовали гимнастику, велосипед и танцы, а еще — влюбиться, и лишних килограммов как не бывало.

Пример молодой и подтянутой бабушки — Раиса Горохова, ей 65 лет, она на пенсии, в прошлом работала инженером-конструктором.

А так и не скажешь, что перед вами пенсионерка

А так и не скажешь, что перед вами пенсионерка

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— После сорока лет я стала замечать, что мой вес неуклонно растет. Думаю, что это знакомо многим. Бытует мнение, что с возрастом все женщины полнеют и это как бы нормально. И еще я слышала, что дочки наследуют формы матерей: «Посмотри на свою тещу, и ты поймешь, какой станет твоя жена через 30 лет». Моя мама весила более 100 кг, и мне не хотелось идти по ее стопам, но мотивации не хватало, и мне казалось, что ем я немного. Но внезапно у меня появилась просто улетная мотивация: дочь собиралась выбросить пальто, а оно мне очень нравилось. Я примерила — не сходится, и в течение буквально 1–2 минут решила, что мне надо уменьшить объем талии на 4–5 см. Базовые знания у меня к тому моменту были, ведь все мы, в принципе, знаем грехи за собой в питании. Понедельника я ждать не стала, начала резко, с питания, — рассказывала тогда Раиса в интервью.

Меню женщина составила из простых продуктов: каши, кисломолочные продукты, творог, яйца вареные, днем овощной суп типа минестроне, рыба или белое мясо отварное с припущенными овощами вечером, фрукты. Всё самое обычное, без трюфелей, авокадо и рябчиков. Сахар, хлеб и соль на время диеты Раиса исключила.

— Плюс к этому — гимнастика по утрам и вечерняя ходьба 5 км быстрым шагом ежедневно в любую погоду. В течение двух месяцев я сбросила 10 кг и стала весить 58 кг. Этот вес я держу уже более 15 лет. Я большая сладкоежка, но выход для себя нашла: сделала по средам разгрузочные дни на горьком 90%-м шоколаде, 150 граммов в сутки. Организм от такой диеты ликовал. Поддерживать вес легче, чем сбросить, и теперь я всегда думаю о том, что я ем. Жесткой диеты у меня нет, но я по-прежнему ограничиваю себя в жареном, копченом, в продуктах, приготовленных промышленным способом. Я готовлю сама. И я счастлива, что научилась жить без обезболивающих препаратов, — заключает Горохова.

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