Заработал на предсказаниях: новосибирец ушел из грузчиков в айтишники — его приложением пользуется почти 9 миллионов человек

Семён Глушков увлёкся играми ещё в школе Источник: предоставил Семён Глушков











Новосибирец Семён Глушков с командой разработали мобильную игру «Печенька с предсказанием». У приложения уже почти девять миллионов пользователей, хотя всё началось с «убивалки времени» с примитивной механикой. Журналист НГС поговорил с сибирским разработчиком об успехе приложения, сложностях и первом бизнесе в школе.



Стартовый капитал — «убитый» телефон

Сайты с сотнями флеш-игр ушли в небытие несколько лет назад, но ещё 20 лет назад они были на пике популярности. Новосибирец Семён Глушков тогда учился в десятом классе средней школы в Снегирях и мечтал зарабатывать в интернете. На день рождения дядя школьника подарил ему мобильный телефон — он был новый, но требовал ремонта. Семён восстановил устройство за копейки, продал его за 5000 рублей и купил сайт с флеш-играми.

Так началась карьера новосибирского разработчика сайтов и мобильных приложений. Через 15 лет он запустит игру «Печенька с предсказанием» с многомиллионной аудиторией и доходом. Первым «бизнес-ангелом» Семёна можно считать директора школы, в которой учился будущий разработчик.

— Так как это было в десятом классе, я пошёл на сделку с этим чуваком во время уроков. Я выхожу с подругой со школы, вызываю такси, чтобы поехать в центр на сделку, и встречаю на крыльце директора школы. Он говорит: «А вы что тут делаете? Уроки же идут». Я ему объяснил, куда я еду, а он оказался красава — поощрил мой интерес, хотя мог загнать обратно в школу, — вспоминает Семён.

Типичный представитель сайта с флеш-играми Источник: spec-komp.com











Сайт с флеш-играми начал приносить Семёну стабильный доход, но продлилось это недолго — все деньги владелец предпочёл не вкладывать в развитие, а тратить на себя. К тому моменту сибиряк уже поступил на факультет бизнес-информатики в СГУПС, разработал небольшой сайт и получал с него прибыль. На жизнь этого не хватало — пришлось подрабатывать.



— Во время института я работал грузчиком. Потом услышал, что в этой же компании проблемы, потому что увольняется системный администратор. Я смог устроиться к ним, и на время учёбы работал на полставки.

После университета Семён остался работать системным администратором в этой организации, но со временем понял, что хочет заниматься своими проектами.

— Я подружился с собственниками бизнеса и попросил помощи, чтобы делать что-то своё. Они предложили открыть своё ООО и заключить с ними договор на обслуживание. Я так и сделал, но в течение года понял, что системное администрирование мне не очень нравится, и решил сделать сайт. В то время как раз начали общаться с одногруппником на эту тему. Я делал, он продавал, потому что у него хорошо это получалось. Вот так создали компанию, которая разрабатывала сайты.

Первый провал

Следующие десять лет Семён создавал и продавал сайты. Но мечты об играх со школьных времён не прошли — на первый проект ушло много времени и денег.

— Делали одну игру под российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Делали долго — года три, наверное. Потратили на неё много денег, запустили, но она не пошла, то есть не прижилась и не понравилась игрокам. Вообще у нас по статистике даже не каждая сотая игра заходит. Но при этом во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» перспектив больше — конкуренции меньше. И там чаще игры заходят, и получить бесплатный трафик проще, — говорит Семён.

Разработчик рассматривал в качестве основных платформ для продвижения российские соцсети Источник: предоставил Семён Глушков











Разработчик не бросал надежды выпустить игру и продолжал анализировать аудиторию социальных сетей. Рынок онлайн-игр не был перенасыщен, поэтому сибиряк искал подходящий формат.



— Если хорошая игра приносит деньги, то соцсеть продвигает ее сама, потому что она зарабатывает больше 50% с неё. Мы узнали, что «ВКонтакте», помимо каталога игр, запускает ещё каталог мини-приложений. Он был новый — когда я о нём узнал, там было всего 5−7 приложений. Я понял, что пока там низкая конкуренция, нужно заходить и что-то делать. Мы начали создавать несколько проектов собственной командой веб-студии, но это получалось достаточно медленно, — продолжает Семён.

В тот момент компания сибиряка обучала программированию. Семён решил использовать молодых специалистов, чтобы найти рабочую идею для приложения.

— Мы решили собрать пару бесплатных групп и во время обучения раздать каждому по приложению: то есть они должны были нарисовать дизайн, разработать идею. Люди бы бесплатно учились, их результат остался бы нам, а им доставалось бы 10% доли в приложении.

«Печеньке» предсказывали неудачу

Поиском идей для прорывного приложения занимались две группы. В общей сложности разработали около десяти проектов — каждому раздали по идее, но на одного из учеников не хватило. Студенту отдали идею, на успех которой никто не надеялся

— Пришла идея: давайте возьмём самое простое и сделаем обычную печеньку с предсказанием. Это разрабатывается легко, идея очень простая. Я тогда не особо даже в неё поверил, но всё же решили сделать. И в итоге из всех наших приложений, зашло только оно! Самый неожиданный проект, на который никто не делал ставки. Даже студенту-новичку её было бы легко сделать — первую версию примерно за неделю разработали.

Приложение посоветовало журналисту НГС любить врагов Источник: vk.com











Разработка и запуск «Печеньки с предсказанием» в 2018 году обошлись недорого — все вложения ограничились зарплатой преподавателя, который обучал студентов. Первая версия была очень простая: пользователи ежедневно могли заходить в игру, разламывать печеньку и читать предсказание на день. С тех пор в приложение регулярно вводят новые механики. На старте проект денег не приносил.



— Начали делать рейтинги — кто больше печенек разломал за день. Соответственно, людей стало ещё больше, они стали чаще там залипать, соревноваться в рейтинге. Потом мы решили сделать внутри этого приложения игру, потому что игры как раз приносят деньги. Там можно уже добавить какие-то донатные истории, чтобы люди соревновались и донатили, чтобы перегнать друг друга. Добавили игру, где нужно соединять между собой печеньки. И это сработало: уже пошёл первый доход. Ещё, наверное, тысяч 150 ушло на зарплату разработчика, пока мы не дошли до окупаемости. Потом уже стало повеселее, и мы начали добавлять больше соревновательных механик в игру, — рассказал Семён.

Окончательно успех «Печеньки с предсказанием» закрепился, когда «ВКонтакте» внедрила рекламу с монетизацией в приложении. По словам Семёна, сегодня «Печенька» — самое успешное мини-приложение от стороннего разработчика в соцсети. Команда продолжает придумывать новые механики.

Для попадания в высшую лигу придётся постараться Источник: vk.com











— Скоро добавим ещё одну полезную механику, с помощью которой люди начнут коллекционировать карточки. Они тоже будут полезными — это не короткая мотивационная фраза, а какая-то большая мысль. Например, как правильно выражать любовь своему спутнику или спутнице по жизни, — объяснил разработчик.



При этом все предсказания из «Печеньки» подобраны не случайным образом, говорит Семён.

— Все эти мотивационные фразы мы попросили проверить психолога, чтобы он распределил их по возрастам: какие нужны детям, подросткам или взрослым. Там могут показываться совершенно разные мотивационные фразы, которые подходят под их возраст. Тем самым «Печеньку» стали любить ещё больше, потому что она обрела смысл ежедневной поддержки людей в их жизни, — заключил создатель «Печеньки».

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