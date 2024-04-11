Потемкинская деревня: новосибирцы выпустили игру за 500 миллионов — что у них получилось и кто на этом заработал

4 апреля состоялся долгожданный релиз исторической ролевой компьютерной игры «Смута», разработанной новосибирской студией Siberia Nova. На игру выделили два государственных гранта общей стоимостью в полмиллиарда рублей. Сами разработчики ориентировались на такие успешные проекты, как серии Assassin’s Creed и «Ведьмак». Получилось как в пословице: «замахнулся на рубль, ударил на копейку» — игра получилась сырой, скучной и безликой. Более того, часть пользователей, в том числе и автор этого материала, попросту не смогли ее запустить. Если бы не системный администратор НГС, в «Смуту» мы так и не поиграли бы. Повторять наш эксперимент мы не рекомендуем: «Смута» определённо не стоит ни вашего времени, ни денег. Журналист НГС Виктор Бобровников об этих затратах пожалел — он объяснил и показал, почему.
Игра на вылет
Я приобрел «Смуту» на русском аналоге Steam — VK Play — через 2 дня после релиза за 2015 рублей. Отложил воскресные планы до лучших времен, намереваясь обстоятельно изучить достоинства и недостатки разработки Cyberia Nova. В тот день моим планам не было суждено сбыться: «Смута» попросту не захотела запускаться.
Параметры моего личного ноутбука полностью соответствуют рекомендуемым системным требованиям для запуска игры. Я скачал ее на устройство — занимает она почти 30 гигабайт на жестком диске. Запустить «Смуту» можно тремя способами: через приложение в компьютере, из VK Play или же через облако в том же игровом центре, но уже за дополнительную плату — 50 рублей в час.
Пробуя первый и второй вариант, мы достигли только заставки — игра вылетала еще до ее окончания. Установка DirectX не помогла, до меню я так и не добрался. Платить дополнительные деньги за игру через облако, откровенно говоря, не захотелось. С аналогичными сложностями столкнулись многие пользователи: сообщения об этом появились в сервисе «Вопросы» Mail.ru и через форму обратной связи с Siberia Nova. Разработчики наличие проблемы признали.
— Команда сейчас занимается в том числе проблемой вылета игры при запуске, с которой столкнулся ряд игроков. В ходе сбора информации было установлено, что в ряде случаев проблему помогает решить обновление Windows 10 до версии 22h2, — сообщили в Telegram-канале «Смуты» спустя три дня после релиза.
Для решения проблемы пришлось задействовать системного администратора и самый мощный ноутбук из арсенала редакции НГС. Коллега провозился со «Смутой» пару часов, чтобы наконец ее запустить.
— Согласно рекомендациям разработчиков, предварительно установил последнюю сборку Windows 10 22H2. После установки всех драйверов установил VK Play, скачал игру. Запуск — ноль реакции, десять запусков — ноль реакции. Игра ошибок в журнале событий не выдавала, всплывающих окон не показывала, просто отключалась назад на экран VK Play, — рассказал системный администратор. — Решение оказалось простое: VK Play, в отличие от Steam, не выполняет проверок на необходимые игре библиотеки. В моем случае это был DirectX, который я и не подумал предварительно установить. Понять у меня это получилось, только когда я попробовал запустить игру через исполняющий файл Smuta.exe. Дальше, после установки DirectX, игра, наконец, заработала.
То есть для запуска игры покупателю «Смуты» нужно не только приобрести ее, но и специально обученный человек рядом на всякий случай.
«Полнейшая шляпа и халтура»
Игра представляет собой историческую ролевую экшн-игру с механикой стелса. Разработчики называют созданный ими мир «полуоткрытым», но большую часть геймплея, по крайней мере в первые часы, задания примитивны. Тебя отправляют на другой конец карты, где нужно победить в несложной схватке или переговорить с нужным NPС и вернуться. Иногда требуется что-то подслушать или прокрасться тайком. Рутинное повторение схожих действий удовольствия не приносит: твои решения мало влияют на окружающий мир.
Лечится протагонист Юрий Милославский водицей, испив которую приговаривает: «Студёная», а передвигается пешком, бегом, гуськом или верхом. Боярин за долю секунды зажигает факел или призывает коня и садится верхом, но прыгать или плавать изнеженный Милославский не приучен. Отсутствие возможности перемахнуть через изгородь по пояс или сократить путь плавь раздражает и усложняет маршруты по городским закоулкам.
В статическом положении игра выглядит неплохо, но если главный герой идёт или, еще хуже, ускоряется, окружающий мир расплывается и трещит по швам. Качество оптимизации «Смуты» вызвало шквал вполне обоснованной критики пользователей.
В крупных городах складывается ощущение, что ты находишься в потемкинской деревне: за декорациями нечего разглядывать. С простыми жителями нельзя переговорить и узнать свежие сплетни или что-то об окружающем мире — диалоги доступны только с квестовыми персонажами. Казалось бы, мелочь, но на самом деле из таких мелочей и складывается хорошая игра. К ним же относится возможность зайти в то или иное здание, найти что-то полезное или взять неочевидное задание. В «Смуте» за редким исключением можно зайти только в двери, необходимые для сюжета, — остальные будут закрыты.
Боевая система на первых этапах игры представляет собой затыкивание врагов оружием ближнего боя, а раз в 12 секунд можно пальнуть в гущу противников из огнестрельного оружия. Атаки оппонентов можно парировать, а вечером и ночью Юрий может подкрасться к ненавистном ляху и зарубить его одним ударом. В гуще сражения можно использовать один из двух расходников: например, зелье лечения — его нужно заранее поместить в слоты экипировки. По мере развития сюжета протагонист осваивает новые приёмы, но это не делает геймплей существенно интересней.
Из положительного могу отметить музыкальное сопровождение: оно приятное и ненавязчивое, за несколько часов от него не устаешь. Разработчики особое внимание уделили костюмам, их историческая достоверность подтверждена историками. Одежда персонажей действительно выглядит добротно.
Из-за того, что окружающий мир обращается с тобой как с ребенком, ты не проникаешься к нему состраданием. Основной лейтмотив игры — спасение страны от интервентов, но разработчикам не удалось создать Русь, которую хочется спасти. Спустя три часа я просто выключил «Смуту» и не хочу к ней больше возвращаться.
На мой взгляд, главные составляющие хорошей ролевой игры — это атмосферный мир вокруг, который хочется исследовать, захватывающий нелинейный сюжет и интересная система развития персонажа. Если в игре есть две из трех опций, ее можно называть хорошей, если удалось добиться успеха в трёх — она может стать культовой. В противном случае игру просто не захочется проходить повторно. «Смута» получилась как раз из таких. Поэтому, когда в одной из кат-сцен князь Минин призывает люд «заложить жен и детей», чтобы вырученное отдать защитникам земли отечественной, вспоминаются слова Станиславского: не верю.
Депутат Госдумы Виталий Милонов после нескольких часов игры в «Смуту» предположил, что в ряды Siberia Nova затесались саботажники, действующие в интересах недружественного государства.
— Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно. Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура, — написал Милонов на своей странице «ВКонтакте».
Главный смутьян всея Руси
В качестве основных ориентиров разработчики называли серию Assassin’s Creed (открытый мир, стелс, комбо) и The Witcher 3: Wild Hunt (система развития персонажа, обширный арсенал, крафтинг и обилие квестов). При этом сибирские геймдизайнеры позволяли себе критиковать собственные источники вдохновения. Например, в группе «Смута» «ВКонтакте», создатели заявили: «Боевка в «Ведьмаке» чудовищная, такой точно не будет!» Не берусь оспаривать первую часть тезиса, но вторая подтвердилась: система боя в «Ведьмаке» оказалась на порядок лучше.
Гендиректор Cyberia Nova Алексей Копцев сам себя величает «главным смутьяном всея Руси». Он охотно раздавал интервью лояльным блогерам типа Дмитрия «Гоблина» Пучкова на этапе продакшена, но общаться с журналистом НГС отказался, игнорируя звонки и сообщения.
Компания «Сайбериа Нова» (Cyberia Nova) — бывшее название Cyberia Limited — образована в сентябре 2015 года. Название компания сменила летом 2022 года. Ею совладеют Эльмира Холодова (90%) и Алексей Копцев (10%), он также занимает должность гендиректора компании. Как указано в его резюме на habr.com, Алексей Копцев работал продюсером в компании Wargaming, которая разрабатывала World of Tanks.
По данным системы «Контур.Фокус», компания по результатам 2023 года была убыточной, уйдя в минус на 11 миллионов рублей при выручке в 330 миллионов. Основным видом деятельности является консультативная и работы в области компьютерных технологий. Как рассказывал НГС, ранее Cyberia Nova самостоятельными проектами такого уровня не занималась — она разрабатывала игры для зарубежных партнеров.
Cyberia Nova получила солидную государственную поддержку: по данным «Ведомостей», «Институт развития интернета» выдал проекту несколько грантов на общую сумму около полумиллиарда рублей. Сколько вложили в игру сами разработчики и вкладывали ли вообще, неизвестно.
По словам разработчиков, над «Смутой» работал коллектив из 75 человек. На конец 2021 года в штате Cyberia Nova состояли всего пять человек, сейчас их 37. Откуда взялись остальные заявленные 38 специалистов, неясно: последние объявления об открытых вакансиях в компании датируются 2018-м годом.
В марте был запущен предзаказ игры, до 4 апреля на VK Play новинка стоила 1612 рублей, а после релиза — 2015 рублей.
— «Смута» — это история о преодолении гражданской войны. О том, как собрать страну, находящуюся на грани гибели. О людях, которые мучительно восстанавливают потерянные привычные ориентиры в жизни. О способности бывших противников забыть старые обиды и раздоры, договориться и простить друг друга ради выживания державы, — так сами разработчики описали игру.
Игра погружает пользователя в один из определяющих периодов в истории российского государства, когда само его существование оказалось под ударом. Главный герой — молодой боярин Юрий Милославcкий — не только будет решать собственные проблемы, но и последует за ополченцами под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Частично составить представление об игре можно бесплатно — в конце марта Cyberia Nova открыла доступ к проекту «Смутное время». В мини-игре можно прогуляться по Москве начала 17 века, и, по словам разработчиков, «в увлекательной форме ознакомиться с ее бытом и нравами».
В начале февраля «Институт развития интернета», выделивший «Смуте» гранты на полмиллиарда, подвел итоги 2023 года и обозначил задачи на 2024-й.