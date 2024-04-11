Потемкинская деревня: новосибирцы выпустили игру за 500 миллионов — что у них получилось и кто на этом заработал

Первые бюджетные средства разработчики «Смуты» получили в 2022 году, всего им выделили около 0,5 миллиарда рублей. Игра получила смешанные отзывы, мы постарались понять, почему Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











4 апреля состоялся долгожданный релиз исторической ролевой компьютерной игры «Смута», разработанной новосибирской студией Siberia Nova. На игру выделили два государственных гранта общей стоимостью в полмиллиарда рублей. Сами разработчики ориентировались на такие успешные проекты, как серии Assassin’s Creed и «Ведьмак». Получилось как в пословице: «замахнулся на рубль, ударил на копейку» — игра получилась сырой, скучной и безликой. Более того, часть пользователей, в том числе и автор этого материала, попросту не смогли ее запустить. Если бы не системный администратор НГС, в «Смуту» мы так и не поиграли бы. Повторять наш эксперимент мы не рекомендуем: «Смута» определённо не стоит ни вашего времени, ни денег. Журналист НГС Виктор Бобровников об этих затратах пожалел — он объяснил и показал, почему.



Игра на вылет

Я приобрел «Смуту» на русском аналоге Steam — VK Play — через 2 дня после релиза за 2015 рублей. Отложил воскресные планы до лучших времен, намереваясь обстоятельно изучить достоинства и недостатки разработки Cyberia Nova. В тот день моим планам не было суждено сбыться: «Смута» попросту не захотела запускаться.



Параметры моего личного ноутбука полностью соответствуют рекомендуемым системным требованиям для запуска игры. Я скачал ее на устройство — занимает она почти 30 гигабайт на жестком диске. Запустить «Смуту» можно тремя способами: через приложение в компьютере, из VK Play или же через облако в том же игровом центре, но уже за дополнительную плату — 50 рублей в час.

Системные требования к игре. Проверено: соответствие рекомендуем параметрам «железа» вашего компьютера не гарантирует красивую картинку Источник: VK Play











Пробуя первый и второй вариант, мы достигли только заставки — игра вылетала еще до ее окончания. Установка DirectX не помогла, до меню я так и не добрался. Платить дополнительные деньги за игру через облако, откровенно говоря, не захотелось. С аналогичными сложностями столкнулись многие пользователи: сообщения об этом появились в сервисе «Вопросы» Mail.ru и через форму обратной связи с Siberia Nova. Разработчики наличие проблемы признали.



— Команда сейчас занимается в том числе проблемой вылета игры при запуске, с которой столкнулся ряд игроков. В ходе сбора информации было установлено, что в ряде случаев проблему помогает решить обновление Windows 10 до версии 22h2, — сообщили в Telegram-канале «Смуты» спустя три дня после релиза.

Видео о том, как я запускал «Смуту» самостоятельно Источник: Антон Дигаев

Для решения проблемы пришлось задействовать системного администратора и самый мощный ноутбук из арсенала редакции НГС. Коллега провозился со «Смутой» пару часов, чтобы наконец ее запустить.



— Согласно рекомендациям разработчиков, предварительно установил последнюю сборку Windows 10 22H2. После установки всех драйверов установил VK Play, скачал игру. Запуск — ноль реакции, десять запусков — ноль реакции. Игра ошибок в журнале событий не выдавала, всплывающих окон не показывала, просто отключалась назад на экран VK Play, — рассказал системный администратор. — Решение оказалось простое: VK Play, в отличие от Steam, не выполняет проверок на необходимые игре библиотеки. В моем случае это был DirectX, который я и не подумал предварительно установить. Понять у меня это получилось, только когда я попробовал запустить игру через исполняющий файл Smuta.exe. Дальше, после установки DirectX, игра, наконец, заработала.

То есть для запуска игры покупателю «Смуты» нужно не только приобрести ее, но и специально обученный человек рядом на всякий случай.



«Полнейшая шляпа и халтура»

Игра представляет собой историческую ролевую экшн-игру с механикой стелса. Разработчики называют созданный ими мир «полуоткрытым», но большую часть геймплея, по крайней мере в первые часы, задания примитивны. Тебя отправляют на другой конец карты, где нужно победить в несложной схватке или переговорить с нужным NPС и вернуться. Иногда требуется что-то подслушать или прокрасться тайком. Рутинное повторение схожих действий удовольствия не приносит: твои решения мало влияют на окружающий мир.

Система боя у разработчиков «Смуты» вышла неинтересной Источник: «Смута»











Лечится протагонист Юрий Милославский водицей, испив которую приговаривает: «Студёная», а передвигается пешком, бегом, гуськом или верхом. Боярин за долю секунды зажигает факел или призывает коня и садится верхом, но прыгать или плавать изнеженный Милославский не приучен. Отсутствие возможности перемахнуть через изгородь по пояс или сократить путь плавь раздражает и усложняет маршруты по городским закоулкам.



Геймплей «Смуты» и личные впечатления. Качество настроек видео — высокое Источник: Антон Дигаев

В статическом положении игра выглядит неплохо, но если главный герой идёт или, еще хуже, ускоряется, окружающий мир расплывается и трещит по швам. Качество оптимизации «Смуты» вызвало шквал вполне обоснованной критики пользователей.



В крупных городах складывается ощущение, что ты находишься в потемкинской деревне: за декорациями нечего разглядывать. С простыми жителями нельзя переговорить и узнать свежие сплетни или что-то об окружающем мире — диалоги доступны только с квестовыми персонажами. Казалось бы, мелочь, но на самом деле из таких мелочей и складывается хорошая игра. К ним же относится возможность зайти в то или иное здание, найти что-то полезное или взять неочевидное задание. В «Смуте» за редким исключением можно зайти только в двери, необходимые для сюжета, — остальные будут закрыты.

Так выглядит «Смута» в роликах от разработчиков. Добиться такого качества графики в реальности не удалось: при максимальных настройках она сильно лагает Источник: Cyberia Nova











Боевая система на первых этапах игры представляет собой затыкивание врагов оружием ближнего боя, а раз в 12 секунд можно пальнуть в гущу противников из огнестрельного оружия. Атаки оппонентов можно парировать, а вечером и ночью Юрий может подкрасться к ненавистном ляху и зарубить его одним ударом. В гуще сражения можно использовать один из двух расходников: например, зелье лечения — его нужно заранее поместить в слоты экипировки. По мере развития сюжета протагонист осваивает новые приёмы, но это не делает геймплей существенно интересней.



Из положительного могу отметить музыкальное сопровождение: оно приятное и ненавязчивое, за несколько часов от него не устаешь. Разработчики особое внимание уделили костюмам, их историческая достоверность подтверждена историками. Одежда персонажей действительно выглядит добротно.



Из-за того, что окружающий мир обращается с тобой как с ребенком, ты не проникаешься к нему состраданием. Основной лейтмотив игры — спасение страны от интервентов, но разработчикам не удалось создать Русь, которую хочется спасти. Спустя три часа я просто выключил «Смуту» и не хочу к ней больше возвращаться.

Герою доступно одноручное оружие ближнего боя, щит, копьё, огнестрельное оружие и пара расходников, которые можно применять в бою Источник: «Смута»











На мой взгляд, главные составляющие хорошей ролевой игры — это атмосферный мир вокруг, который хочется исследовать, захватывающий нелинейный сюжет и интересная система развития персонажа. Если в игре есть две из трех опций, ее можно называть хорошей, если удалось добиться успеха в трёх — она может стать культовой. В противном случае игру просто не захочется проходить повторно. «Смута» получилась как раз из таких. Поэтому, когда в одной из кат-сцен князь Минин призывает люд «заложить жен и детей», чтобы вырученное отдать защитникам земли отечественной, вспоминаются слова Станиславского: не верю.



Депутат Госдумы Виталий Милонов после нескольких часов игры в «Смуту» предположил, что в ряды Siberia Nova затесались саботажники, действующие в интересах недружественного государства.



— Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно. Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура, — написал Милонов на своей странице «ВКонтакте».



Главный смутьян всея Руси

В качестве основных ориентиров разработчики называли серию Assassin’s Creed (открытый мир, стелс, комбо) и The Witcher 3: Wild Hunt (система развития персонажа, обширный арсенал, крафтинг и обилие квестов). При этом сибирские геймдизайнеры позволяли себе критиковать собственные источники вдохновения. Например, в группе «Смута» «ВКонтакте», создатели заявили: «Боевка в «Ведьмаке» чудовищная, такой точно не будет!» Не берусь оспаривать первую часть тезиса, но вторая подтвердилась: система боя в «Ведьмаке» оказалась на порядок лучше.

Незадолго до релиза Алексей Копцев (справа) охотно раздавал интервью Источник: Дмитрий Goblin Пучков / vk.com











Гендиректор Cyberia Nova Алексей Копцев сам себя величает «главным смутьяном всея Руси». Он охотно раздавал интервью лояльным блогерам типа Дмитрия «Гоблина» Пучкова на этапе продакшена, но общаться с журналистом НГС отказался, игнорируя звонки и сообщения.



Компания «Сайбериа Нова» (Cyberia Nova) — бывшее название Cyberia Limited — образована в сентябре 2015 года. Название компания сменила летом 2022 года. Ею совладеют Эльмира Холодова (90%) и Алексей Копцев (10%), он также занимает должность гендиректора компании. Как указано в его резюме на habr.com, Алексей Копцев работал продюсером в компании Wargaming, которая разрабатывала World of Tanks.

По данным системы «Контур.Фокус», компания по результатам 2023 года была убыточной, уйдя в минус на 11 миллионов рублей при выручке в 330 миллионов. Основным видом деятельности является консультативная и работы в области компьютерных технологий. Как рассказывал НГС, ранее Cyberia Nova самостоятельными проектами такого уровня не занималась — она разрабатывала игры для зарубежных партнеров.

Cyberia Nova получила солидную государственную поддержку: по данным «Ведомостей», «Институт развития интернета» выдал проекту несколько грантов на общую сумму около полумиллиарда рублей. Сколько вложили в игру сами разработчики и вкладывали ли вообще, неизвестно.



По словам разработчиков, над «Смутой» работал коллектив из 75 человек. На конец 2021 года в штате Cyberia Nova состояли всего пять человек, сейчас их 37. Откуда взялись остальные заявленные 38 специалистов, неясно: последние объявления об открытых вакансиях в компании датируются 2018-м годом.



В марте был запущен предзаказ игры, до 4 апреля на VK Play новинка стоила 1612 рублей, а после релиза — 2015 рублей.



Источники вдохновения и ориентиры разработчиков «Смуты» — еще до переименования компании Источник: Telegram-канал Triple-A Production











— «Смута» — это история о преодолении гражданской войны. О том, как собрать страну, находящуюся на грани гибели. О людях, которые мучительно восстанавливают потерянные привычные ориентиры в жизни. О способности бывших противников забыть старые обиды и раздоры, договориться и простить друг друга ради выживания державы, — так сами разработчики описали игру.



Игра погружает пользователя в один из определяющих периодов в истории российского государства, когда само его существование оказалось под ударом. Главный герой — молодой боярин Юрий Милославcкий — не только будет решать собственные проблемы, но и последует за ополченцами под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Частично составить представление об игре можно бесплатно — в конце марта Cyberia Nova открыла доступ к проекту «Смутное время». В мини-игре можно прогуляться по Москве начала 17 века, и, по словам разработчиков, «в увлекательной форме ознакомиться с ее бытом и нравами».



В начале февраля «Институт развития интернета», выделивший «Смуте» гранты на полмиллиарда, подвел итоги 2023 года и обозначил задачи на 2024-й.

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