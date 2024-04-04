Новосибирцы выпустили компьютерную игру о смутном времени — на нее дали 260 миллионов рублей из бюджета

Действия игры разворачиваются в 17 веке Источник: vkplay.ru











4 апреля состоялся релиз компьютерной игры «Смута», которую разработала новосибирская студия Cyberia Nova. На ролевую игру, действие которой разворачивается в 1612 году, Институт развития интернета выделил 260 миллионов рублей. В марте был запущен предзаказ игры, на момент публикации на платформе vkplay цена новинки составляет 1612 рублей.



— «Смута» — это история о преодолении гражданской войны. О том, как собрать страну, находящуюся на грани гибели. О людях, которые мучительно восстанавливают потерянные привычные ориентиры в жизни. О способности бывших противников забыть старые обиды и раздоры, договориться и простить друг друга ради выживания державы, — так сами разработчики описали игру.

Трейлер «Смуты» Источник: Cyberia Nova

Игра погружает пользователя в один из определяющих периодов в истории российского государства, когда само его существование оказалось под ударом. Главный герой — молодой боярин Юрий Милославкий — не только будет решать собственные проблемы, но и последует за ополченцами под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.



Системные требования для игры в «Смуту» Источник: vkplay.ru











Частично составить представление об игре можно бесплатно — в конце марта Cyberia Nova открыла доступ к проекту «Смутное время». В мини-игре можно будет прогуляться по Москве начала 17 века, и, по словам разработчиков, «в увлекательной форме ознакомиться с ее бытом и нравами».



ООО «Сайбериа Нова» (Cyberia Nova) — бывшее название Cyberia Limited — образована в сентябре 2015 года. Название компания сменила летом 2022 года. Учредители: Эльмира Холодова — 90% и гендиректор Алексей Копцев — 10%. Копцев, как указано в его резюме на habr.com, работал продюсером в компании Wargaming, которая разрабатывала World of Tanks. По данным системы «Контур.Фокус», финансовые показатели Cyberia Nova на конец 2021 года: выручка 36,8 миллиона рублей, чистая прибыль 7,3 миллиона рублей. В компании числится 5 человек. Основным видом деятельности является консультативная и работы в области компьютерных технологий. По данным «Коммерсанта», разработчики работали на заказ для зарубежных партнеров на движке Unity.



Журналист НГС неоднократно пытался связаться с идейным вдохновителем «Смуты» и гендиректором Cyberia Nova Алексеем Копцевым. Мужчина не ответил на звонки журналиста и сообщения в мессенджерах. Как рассказывал НГС, ранее Cyberia Nova самостоятельными проектами такого уровня не занималась, она разрабатывала игры для зарубежных партнеров.

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