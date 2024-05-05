«Капец у него зубы»: Лера Кудрявцева прикинулась официанткой, которую укусил Никита Кологоривый

Выпуск проекта опубликовали на платформе «VK Видео» Источник: шоу «Звезды», vk.com











В Сети вновь напомнили о скандале с участием актера Никиты Кологривого, который случился в Новосибирске. Историю с покусанной звездой хостес в кальянной включили в юмористическое шоу «Звезды» участники программы.



Седьмой выпуск проекта опубликовали на платформе «VK Видео». В программе встретились две команды, одна из них попала в финал, другая — покинула проект. Участие в шоу приняли Лера Кудрявцева с командой «Раисы», а также Александр Ревва и студия «Союз». В выступление Кудрявцевой и вошел случай в новосибирском заведении.

Так, телеведущая показалась перед зрителями на костылях — выяснилось, что артистка получила травму во время репетиции.



— Так получилось, что во время репетиции с командой «Раисы» я поломала ногу и порвала связки колена. Это очень тяжелая травма даже для 20-летних футболистов. Что уж говорить о 52-летней ведущей, — сказала Лера Кудрявцева.



Команда ведущей юмористически обыграла травму артистки. В частности, ее представили жюри и зрителям «официанткой в новосибирском ресторане».



— Капец у этого Кологривого зубы, — сказала Кудрявцева.



Телеведущая также уточнила, что ей предстоит долгая реабилитация, а также пошутила над другими участниками проекта.



— Теперь я еще и хромая. И мне, кстати, предстоит долгая реабилитация. Но знаете, что больше всего обидно? Что в этом проекте принимают участие Джиган, Дорох, Киркоров... А первой на реабилитацию отправили меня, — пошутила телеведущая.



О запуске шоу НГС сообщал в конце апреля, в проекте 10 знаменитостей соревнуются за звание самой смешной звезды России. Главный приз шоу — 20 миллионов рублей — общий призовой банк, который образовали артисты. Деньги планируется отправить на благотворительность.

