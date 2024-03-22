Областной суд заново изучил дело Кологривого — изменили ли ему наказание

Наказание не устроило и самого актера: он надеялся, что его поймут и простят Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры и не стал менять наказание Никите Кологривому. Актер проведет под арестом 7 суток. Об этом рассказали в управлении областного судебного департамента.

21 марта Центральный районный суд приговорил Никиту Кологривого к неделе в изоляторе за дебош в кальянной. Актер укусил за ногу работницу заведения и подрался с ее коллегами. На следующий день Кологривого задержали. Государственный обвинитель просил арестовать дебошира на 15 суток, но поскольку актер ранее не привлекался к административной ответственности и раскаялся, суд уменьшил этот срок вдвое. Прокуратура с решением не согласилась.

— Прокуратура Центрального района в протесте ставила вопрос об отмене постановления, мотивируя это тем, что судом назначено мягкое наказание, которое не соразмерно совершенному правонарушению и не соответствует целям административной ответственности. Прокурор также полагает, что суд не учел общественный резонанс, публикации в средствах массовой информации, доступность информации о совершенном Никитой Кологривым правонарушении и назначенном наказании широкому кругу лиц, — рассказали в управлении областного судебного департамента.

Сегодня, 22 марта, Новосибирский областной суд заново изучил материалы и признал решение первой инстанции законным. В изоляторе Никита Кологривый проведет неделю.

Журналисты НГС присутствовали в первом судебном заседании. Посмотрите, как вел себя Никита Кологривый: он рисовал свою камеру, делал селфи с поклонниками и едва не заплакал, услышав о наказании.

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