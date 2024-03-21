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Суд над Кологривым: как проходит заседание из-за дебоша в баре — онлайн

Актер провел ночь в спецприемнике

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14 комментариев

В Центральном районном суде сегодня, 21 марта, будут рассматривать дело против Никиты Кологривого. Оно связано с дебошем в баре, который устроил известный актер. На видео попало, как он укусил официантку, ввязался в драку и разделся. Полиция расценила это, как мелкое хулиганство. Следим за судом в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам!

Александра Бруня

Журналистов пустили внутрь здания.

Александра Бруня

Актер Никита Кологривый в родном Новосибирске устроил настоящий перформанс в стиле хулиганского «Слова пацана». Кащей прилетел в город еще 15 марта для участия в кинофестивале и с тех пор не уходил из поля зрения СМИ.

Александра Бруня

В суде сегодня много журналистов.

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