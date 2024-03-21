Суд над Кологривым: как проходит заседание из-за дебоша в баре — онлайн

В Центральном районном суде сегодня, 21 марта, будут рассматривать дело против Никиты Кологривого. Оно связано с дебошем в баре, который устроил известный актер. На видео попало, как он укусил официантку, ввязался в драку и разделся. Полиция расценила это, как мелкое хулиганство. Следим за судом в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам!