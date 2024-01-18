Присяжные оправдали подсудимого по делу об убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

Три года преступление оставалось нераскрытым. Убийцу искали по составленному фотороботу. В сентябре 2021 года следователи сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний Иван Прудников, который на тот момент уже жил в Калининграде. В 2018 году в кемпинге он подрабатывал охранником и якобы набросился на школьника в результате внезапного конфликта.



В первые дни после задержания Прудников признался в убийстве и даже показал, как расправился с подростком. Поводом для убийства якобы стало секс-видео с участием Ивана, которое снял школьник и выложил в сеть. Позже Прудников от своих показаний отказался. В суде заявил, что на него было оказано давление и ему пришлось признаться.

