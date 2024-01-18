Присяжные оправдали подсудимого по делу об убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

В Советском районном суде Новосибирска коллегия присяжных вынесла вердикт по громкому делу об убийстве 16-летнего школьника в кемпинге на пляже «Бумеранг». В кровавой расправе над подростком обвиняли 21-летнего новосибирца Ивана Прудникова.
— Коллегия присяжных единогласно приняла решение, что Прудников не виновен в убийстве, — сообщил корреспонденту НГС адвокат подсудимого Владимир Бузюргин.
Трагедия произошла летом 2018 года. Новокузнецкий подросток Дима Абрамов вместе с тетей, лучшим другом Сашей и его родителями поехал отдохнуть в кемпинге на берегу Обского моря. 28 июня около 10 утра школьник пошел в уличный туалет, а спустя некоторое время вернулся весь в крови. Парня несколько раз ударили ножом в шею. Последние слова Абрамова: «Он там». Мальчик скончался. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).
Три года преступление оставалось нераскрытым. Убийцу искали по составленному фотороботу. В сентябре 2021 года следователи сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний Иван Прудников, который на тот момент уже жил в Калининграде. В 2018 году в кемпинге он подрабатывал охранником и якобы набросился на школьника в результате внезапного конфликта.
В первые дни после задержания Прудников признался в убийстве и даже показал, как расправился с подростком. Поводом для убийства якобы стало секс-видео с участием Ивана, которое снял школьник и выложил в сеть. Позже Прудников от своих показаний отказался. В суде заявил, что на него было оказано давление и ему пришлось признаться.
Адвокат подсудимого Владимир Бузюргин рассказывал корреспонденту НГС, что никакого интимного видео в деле нет, а его подзащитный устроился работать в кемпинг охранником через три дня после убийства. В Калининграде парень, по его словам, не скрывался, а переехал на постоянное место жительства вместе с семьёй.
Вердикт по делу Прудникова мог прозвучать раньше. Коллегия присяжных была готова огласить решение, но в день заседания судья заявила о роспуске предыдущей и формировании новой коллегии и, как следствие, рассмотрении дела с самого начала. Причиной были названы некие противоречия в вопросном листе. Какие — судья не пояснила.
17 февраля Ивана Прудникова освободили в зале суда. 2 февраля суд должен огласить оправдательный приговор.
В ноябре прошлого года Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор по делу трэвел-блогера Анатолия Гомзякова. Его трижды судили по делу об убийстве подписчика и трижды признавали невиновным.